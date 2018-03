Sinsheim. (cbe) Es war wieder ein Fehlalarm. Dies teilte Pressesprecher Tim Rehkopf auf RNZ-Nachfrage mit, nachdem die Alarmanlage der Postbank-Filiale am Montagmorgen drei Stunden lang für Lärm gesorgt hatte. Bereits Ende November hatte sie Anwohner über Stunden hinweg um den Schlaf gebracht. Damals hatte es sich um einen technischen Defekt gehandelt, und so ist es laut Rehkopf auch dieses Mal gewesen. Der Pressesprecher bezeichnete dies als Ausnahme, die äußerst selten vorkomme.

Dass dieser Fall kein drittes Mal vorkommt, dafür hat die Alarmanlage nun quasi selbst gesorgt: "Die Analyse durch den Techniker hat ergeben, dass die Alarmanlage nach dem neuerlichen Defekt nicht mehr reparabel ist. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Filiale bis zum Umzug in die neuen Räumlichkeiten durch einen Sicherheitsdienst persönlich überwachen zu lassen", berichtet Rehkopf.

Seit Montag seien die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vor Ort. Dieses seien eine Ergänzung zur Schließanlage, die vollständig in Takt sei. Dass ein Sicherheitsdienst in der Filiale eingesetzt werde, sei äußerst selten. Zu den so entstehenden Kosten wollte Rehkopf sich nicht äußern.

Die Filialräume bleiben am selber Standort, werden renoviert und sichtbar modernisiert, erklärt der Pressesprecher, der genaue Zeitraum sei noch offen. Laut aktueller Planung finde die Neueröffnung Ende März statt.