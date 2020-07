Von Falk-Stéphane Dezort und Armin Guzy

Kirchardt. Nahezu in Nullkommanichts ist die 6000 Einwohner zählende Gemeinde Kirchardt zu einem Corona-Hotspot geworden. Bei einem Massentest im Rahmen des Virusausbruchs in der rumänischen Gemeinde in Steinsfurt wurde am Donnerstag bekannt gegeben, dass 40 Menschen positiv auf das Corona-Virus SARS-CoV-2 getestet wurden. Allein 18 von ihnen kommen aus Kirchardt. "Dies zeigt, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist", sagte Bürgermeister Gerd Kreiter im Gespräch mit der RNZ. "Wenn wir nicht aufpassen, werden die Zahlen weiter steigen. Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden", appelliert er.

Der Rathauschef geht davon aus, dass sich die Betroffenen bei einem Gottesdienst in Steinsfurt angesteckt haben. Denn seit dem 14. Juli habe in den Räumlichkeiten in der Kirchardter Waldstraße, die sich die rumänische Gemeinde mit der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde teilt, kein rumänischer Gottesdienst mehr stattgefunden. Darüber hinaus sei in Sinsheim auch ein Angehöriger der Glaubensgemeinschaft aus Pforzheim gewesen, da in dessen Landkreis corona-bedingt momentan keine Gottesdienste stattfänden. Zum Übertragungsweg des Virus innerhalb der Gemeinde – also ob es beispielsweise beim Singen oder der Kommunion passiert ist – kann Kreiter nichts sagen.

Wie der Rathauschef bestätigt, gibt es auch eine Verbindung zu dem Corona-Fall an der Eppinger Hellbergschule. Das betroffene Schulkind kommt aus Kirchardt. Und auch das Geschwisterkind, das die Schule in Kirchardt besucht, sei positiv getestet worden. Daraufhin seien am Montag alle Schüler der betroffenen Klasse abgestrichen worden. Dabei wurde klar, dass zwei weitere Schüler infiziert sind.

Auch das Landratsamt Heilbronn bestätigte auf Nachfrage, dass in diesem Zusammenhang ganze Klassen getestet wurden. Angesichts der Zuspitzung in Kirchardt, hat die Kreisbehörde auch das Landesgesundheitsamt um eine Einschätzung und um Unterstützung gebeten. Das Kreisgesundheitsamt fahre "ein dickes Programm", sagte Landkreissprecher Manfred Körner. Wegen der Ermittlungen der Kontaktpersonen fällt das Wochenende für zahlreiche Mitarbeiter dort wohl flach.

Eine Übersetzung der Corona-Verordnung ins Rumänische werde gerade erarbeitet, und Dolmetscher werden organisiert, denn die Sprachbarriere sei durchaus ein Problem. "Was uns höllisch Angst macht", sagte Körner, "ist der Umgang mit negativen Befunden. Das sind Momentaufnahmen – ein paar Stunden später kann der Test schon anders ausfallen", verdeutlichte der Landkreissprecher. Die einzige Chance, die Verbreitung zu verhindern, sei das Abkapseln.

Dabei ist nun auch die Gemeinde Kirchardt stark gefordert. Alle hier positiv getesteten Bürger haben einen rumänischen Migrationshintergrund, erklärte Kreiter. Rund 100 Menschen befänden sich in der Gemeinde momentan in heimischer Quarantäne – bei 37 Grad Celsius Außentemperatur sicherlich alles andere als angenehm. Und weitere werden voraussichtlich Folgen, da noch nicht alle Kontaktpersonen ermittelt sind. Manche hätten schon angerufen und gefragt, ob sie raus dürfen, erzählt Kreiter. "Für Familien ist das ganz schwierig", weiß er.

"Solange sich das Virus in der rumänischen Kirchengemeinde aufhält, haben wir die Hoffnung, dass es nicht unkontrolliert auf die gesamte Gemeinde übergeht", sagte der Rathauschef, der betonte, dass man auch alle Schritte eingeleitet habe, um das Virus aus "den Kindergärten fernzuhalten". Zunächst habe man an die betroffenen Familien appelliert, Geschwisterkinder nicht in die Einrichtungen zu schicken. Diesem Appell seien aber "ein paar wenige" nicht nachgekommen, sodass die Gemeinde daraufhin die Betreuung dieser Kinder untersagt hat. Laut Körner geschah dies auch an Haustüren und in Anwesenheit der Polizei. Auch Kreiter bestätigte am Freitag, dass Mitarbeiter vom Ordnungsamt kontrolliert haben, ob die Quarantäne eingehalten wird.

Der lokale Corona-Ausbruch kommt auch für Rathauschef Kreiter überraschend. Bislang lag die Anzahl der Infizierten während der Krise immer unter dem Landesdurchschnitt. "Wir hätten das lieber anders gehabt", sagt Kreiter. Dennoch befinde man sich nun im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt, welche Maßnahmen zur Eindämmung getroffen werden könnten.

Als eine erste Vorsichtsmaßnahme hat die Gemeinde am Freitag das Rathaus wieder für den Publikumsverkehr geschlossen. Angelegenheiten im Rathaus können nur noch mit vorheriger telefonischer Anmeldung unter 07266 / 2080 wahrgenommen werden. "Vieles geht auch von zu Hause aus", sagt Kreiter.

Info: Laut Landratsamt wurden, Stand Freitagmittag, fünf neue Positiv-Fälle registriert. In einem der Fälle bestehe ein Zusammenhang mit den Testungen in Sinsheim. Diese Person lebt aber nicht in Kirchardt, sondern in einer anderen Gemeinde im Landkreis Heilbronn, in der bislang nur sechs Fälle insgesamt bekannt waren. Den Namen der Gemeinde wollte das Landratsamt nicht nennen. In den anderen vier neu hinzugekommenen Positiv-Fällen werden nun die Kontaktpersonen ermittelt.