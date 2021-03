Von Friedemann Orths

Kraichgau. Zum Ende des Jahres sollen alle Kommunen im sogenannten Cluster Sinsheim ans Glasfasernetz angeschlossen sein. Das haben Thomas Fuchs, Pressesprecher des verantwortlichen Internetanbieters Breitbandversorgung Rhein-Neckar (BBV), Bernd Henkel, Leiter "Cluster Implementation", und Tuncay Firat, Teamleiter der Baukoordination, im Gespräch mit der RNZ beteuert.

Bekanntlich ist das Unternehmen seit mehr als einem Jahr für den Ausbau in Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen und Flinsbach, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Waibstadt und Zuzenhausen verantwortlich. Doch dann gerieten die Arbeiten ins Stocken, die von der BBV engagierte Tiefbaufirma "Telsita" meldete Insolvenz an, zeitweise war beispielsweise in Epfenbach Dauerbaustelle, wütende Anwohner beklagten sich über offene Gräben direkt vor der eigenen Haustüre. Außer Epfenbach waren auch Neidenstein, Eschelbronn, Waibstadt und Meckesheim mit Mönchzell von dem plötzlichen Baustopp betroffen.

Doch ab jetzt soll alles besser werden, sagen die Verantwortlichen. Nach der Telsita-Pleite habe man sich neue Tiefbauunternehmen besorgt, drei Stück sollen sich jetzt um den Beginn beziehungsweise die Fertigstellung der Rohrverlegung kümmern. Geplant seien sogar vier bis fünf Firmen. Der Zeitplan sei "jetzt ganz gut", die Firmen hätten sich eingearbeitet, berichtet Bauleiter Firat. Die große Zielsetzung: Noch in diesem Jahr sollen alle BBV-Kunden am Netz angeschlossen sein. Fuchs betont: "Wir müssen durch sein."

Fuchs sagt außerdem, dass sich der Investor, der in Baden-Württemberg rund 500 Millionen Euro in den Breitbandausbau investiere, nicht zurückziehen werde. Die finanzielle Lage der BBV sei "super". Selbst wenn man das Ziel nicht erreichen würde, würde man so lange weiter bauen, bis alles vernetzt ist, sagt Baukoordinator Firat. Er hat sein Team von drei auf fünf Koordinatorinnen und Koordinatoren aufgestockt, sodass die Arbeiten jetzt reibungsloser als zuvor verlaufen sollen. Laut Fuchs gebe es auch mit dem Zweckverband "keine Probleme mehr", hier habe man sich bei der Übernahme der Leerrohre mittlerweile geeinigt. Man sei gerade dabei, das Vertrauen der Kommunen zurückzugewinnen. Man will ein "Ohr am Amt" haben.

> In Epfenbach sollen demnach Ende Juni alle BBV-Kunden am Netz sein. Hier müsse man noch die Tiefbauarbeiten beenden und dann die Kabel in die Leerrohre einblasen. > Eschelbronn soll ebenfalls bis zum 30. Juni versorgt sein. > In Helmstadt, Bargen und Flinsbach wird ab 1. April weitergebaut. Dort rechnet man mit der Fertigstellung Ende des Jahres. > In Neckarbischofsheim wird am 1. Mai losgelegt, Vorgabe ist auch hier Jahresende. Doch Fuchs weiß: "Der Teufel ist ein Eichhörnchen", weshalb es sein könnte, dass Helmhof und Untergimpern nicht mehr in diesem Jahr angeschlossen werden. > In Neidenstein soll ebenfalls Ende Juni alles fertig sein. > Reichartshausen, dort war die damalige Zielvorgabe der benötigten Verträge weit übertroffen worden, ist endlich Ende Mai oder Anfang Juni dran. Pressesprecher Fuchs bedauert hier "Fehler in der Kommunikation", die Vertragsabschlüsse seien als eine Art Wettlauf zwischen den Kommunen gesehen worden. Deshalb kann er verstehen, dass viele Bürger wütend sind, dass ihre Gemeinde erst später als andere an der Reihe ist. Aber man müsse sich am sogenannten Backbone, der Haupt-Kabeltrasse, orientieren – dieser bestimme die Reihenfolge des Ausbaus, erklärt Firat. Fuchs entschuldigt sich: "Da ist ein falscher Eindruck erweckt worden, das war ein Fehler." Weiter in > Waibstadt geht’s im Mai oder Juni, hier müssen noch zwei Drittel ans Netz. Ende Oktober, Anfang November sollen die Arbeiten beendet sein. Wie berichtet, wird das Neubaugebiet in > Zuzenhausen momentan angeschlossen, hier steht der Verteilerkasten, und auch die Trasse in den restlichen Ort ist fertig. Spatenstich soll Ende April beziehungsweise Anfang Mai sein, Bauschluss ebenfalls Ende Dezember.

Garantieren wollen die Verantwortlichen das alles jedoch nicht: "Probleme können wir nicht ausschließen", heißt es dazu. Die rund 130 Arbeiter – die Zahl soll sich noch verdoppeln – , die im Ausland ihre Heimat haben, könnten beispielsweise nach ihrem Urlaub wegen Corona wieder nicht einreisen dürfen oder müssten zunächst in Quarantäne, spielt Fuchs mögliche Szenarien durch. Ein Vorteil zum vergangenen Jahr sei jetzt, dass sich die Arbeit "auf mehrere Schultern", sprich Unternehmen, verteile. Da könnte man solche Probleme auffangen.

Als eine Art Entschädigung für die lange Wartezeit verbessert die BBV die Geschwindigkeit ihrer Tarife ohne zusätzliche Kosten: "Alle Kunden werden automatisch hochgestuft", kündigt Fuchs an. Der Zeitplan steht also – und zumindest die BBV ist zuversichtlich. Aber Baukoordinator Firat weiß: "Es gibt noch viel Arbeit" – auch dabei, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.