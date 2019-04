Von Eric Schmidt

Sinsheim. Manchmal erinnert der Fußball an andere Sportarten. Das mit Abstand verrückteste Resultat vermeldete am Wochenende die Kreisklasse A: FV Elsenz - FC Eschelbronn 0:32 - ein American-Football-Score in einem Kraichgau-Kick. Wir verraten, wie es zu dem historischen 0:32 kam.

Doch, doch - da stand es schwarz auf weiß. FV Elsenz - FC Eschelbronn 0:32. So hieß es im offiziellen Ergebnisportal auf fussball.de am Sonntagabend. Das 0:32 leuchtete eine halbe Stunde nach dem Schlusspfiff auf, es war auch um 18.48, 19.22 und 20.13 Uhr zu sehen und fein-säuberlich in die Tabelle einberechnet - samt dem apokalyptisch-anmutenden Torverhältnis von -43 für den FVE.

Das Gute für den FVE: "Wir sind zwar im Abstiegskampf, aber ganz so schlimm ist es noch nicht", sagt Schriftführer Jens Limberger. Was als 0:32 gemeldet wurde, war in Wahrheit ein 0:3. Im Heimspiel gegen Eschelbronn hatte sich die Mannschaft von Trainer Dominique Logan "nur" die Gegentore durch Niklas Wolf, Andreas Dinkel und Norman Grab eingefangen. Die letzten beiden Tore fielen in der 87. und 90. Minute, als der FVE alles nach vorne geworfen hatte, um den Ausgleich zu erzielen.

Dass der FV Elsenz nach dem Schlusspfiff noch 29 weitere Gegentore kassierte, dass aus dem 0:3 ein 0:32 wurde, lag am Schiedsrichter. Hans-Joachim Wengert hatte beim Ergebniseintrag im Internet ein unglückliches Händchen und versehentlich eine Taste zu viel gedrückt. "Er hat sich vertan, konnte es aber nicht mehr korrigieren. Das geht nicht in diesem System", berichtet Dominique Logan. Immerhin: Wengert leitete seinen Fauxpas sofort an den Staffelleiter der A-Klasse, an Johannes Schinko, weiter, verständigte ihn per Anruf und per SMS. Schinko reagierte, sobald er die Nachrichten auf dem Handy entdeckte, und notierte gegen 20.30 Uhr das richtige Ergebnis auf fussball.de. "Einige haben geschmunzelt, als sie das 0:32 gesehen haben. Es war klar, dass da was nicht stimmen konnte", so Schinko.

Falsche Einträge, sie tauchen immer wieder auf. Vorletztes Wochenende ging die Partie FC Türkspor Mannheim - TSV Michelfeld als "Abbruch" in die Wertung ein, obwohl mit einem 5:1 nach 90 Minuten regulär Schluss gewesen war. Der vermeintliche Abbruch sorgte für zahlreiche Irrungen und Wirrungen. "Bei mir hat zwei Stunden lang ununterbrochen das Handy gebimmelt, als ich im Auto saß. Ich wusste gar nicht, was los war", berichtet TSV-Trainer Thorsten Barth. Alles in allem halten sich die Schnitzer und Patzer in Grenzen. "Wir haben in Baden 40.000 Spiele pro Saison. Da kann schon mal ein Fehler passieren. Aber das liegt im Promillebereich", sagt Felix Wiedemann, der Spielleiter des Badischen Fußballverbands.

Der FV Elsenz kickt am Donnerstagabend wieder. Diesmal geht es zu Hause gegen Türk Gücü Sinsheim. Ob es dieses Mal einen 32:0-Sieg gibt? "Das wäre gut für unser Torverhältnis", sagt Dominique Logan und lacht. Aber im Ernst: Der FVE-Coach wäre schon mit einem 1:0 sehr, sehr zufrieden.