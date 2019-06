Sinsheim. (abc) Rollendes Kulturgut von jenseits des Eisernen Vorhangs war am Sonntag anlässlich des fünften Ostalgie-Treffens im Technik-Museum zu sehen. Rund 150 Zwei-, Drei- und Vierräder, die vor dem Mauerfall in der DDR, der Sowjetunion und anderen sozialistischen Bruderstaaten entstanden sind, tummelten sich auf dem Freigelände.

"Heute Morgen war das Wetter ja nicht so gut, aber jetzt sind wir mit der Resonanz doch recht zufrieden", resümierte Museumsmitarbeiter Roland Boeuf, der die Veranstaltung geplant hatte. Neben unzähligen Trabis und Wartburgs aus DDR-Produktion empfing er auch die Fahrer ungleich seltenerer Vehikel, die außerhalb des Ostalgie-Treffens wohl kaum auf den Straßen des Kraichgaus unterwegs gewesen wären.

Der RNZ fiel mit Bartosz Zembrowski sogleich ein alter Bekannter auf: Der gebürtige Pole war mit einer ungarischen Pannonia Baujahr 1968 aus Karlsdorf-Neuthardt gekommen. "Die habe ich einem Donauschwaben abgekauft, der sie aus gesundheitlichen Gründen nicht fertigstellen konnte. Die Restaurierung hat ein gutes Jahr gedauert", sagte der stolze Besitzer, dessen Viertelliter-Einzylinder-Maschine während des Motorrad-Klassikertreffens im vergangenen Oktober an gleicher Stelle mit einer Rosette prämiert worden war.

Ostalgie-Treffen in Sinsheim - Die Fotogalerie











Tobias Lüttgers Barkas-B1000-Pritsche von 1972 fehlte zwar eine entsprechende Auszeichnung, doch hatte dies den Betreiber eines Weinhauses in Bockenau/Nahe nicht davon abgehalten, rund 150 Kilometer Anfahrtsweg in Kauf zu nehmen. Für Waldemar Schander aus Limburg an der Lahn war er sogar noch etwas weiter, doch hatte der Russlanddeutsche die Strecke ungleich bequemer in einem GAZ-13 "Tschaika" zurückgelegt. Die 1979 gebaute Staatslimousine ähnelt amerikanischen Straßenkreuzern der 1950er-Jahre und war im Besitz der russischen Botschaft in Belgien, bis der heutige Besitzer sie vor 16 Jahren erwerben konnte.

Ein weiterer Spätaussiedler, Alexander Reis, schwärmt derweil für eines der kleinsten Automobile aus Sowjetzeiten. Sein Saporoshez von 1968, der optisch an den westlichen Fiat 600 erinnert, ist grundsolide und ideal für die russischen Weiten, da sich der Vierzylindermotor im Heck notfalls mit einer Kurbel anwerfen lässt. Noch winziger war allerhöchstens der Eigenbau von Andreas Escher, einem in der Schweiz lebenden Thüringer. Dessen an ein Multicar erinnernder Vierachser ist aber allenfalls als Spaßfahrzeug für Umzüge gedacht und hat keine Straßenzulassung.

Die würde Felix Walters in der DDR entstandener Eigenbau-Traktor zwar bekommen, da er dort 1972 erstmals zugelassen wurde, doch ist der in Görlitz geborene Östringer nur selten mit dem nur sechs Stundenkilometer langsamen Ackergaul unterwegs. Die abenteuerliche Kombination aus der um 180 Grad gedreht montierten Vorderachse eines Mercedes-Lkw, eines Zweizylinder-Wasserverdampfer-Stationärmotors aus dem VEB Cunewalde und der Hinterachse eines russischen Lastkraftwagens war eines der ungewöhnlichsten Exponate.

Doch auch hinter vermeintlich Gewöhnlichem kann sich eine Rarität verbergen, was einer von nur 3000 gebauten "Trans"-Pickups auf Wartburg-353-Basis bewies. Eine Trabant-Besatzung brachte es mit folgender Heckscheiben-Beschriftung auf den Punkt: "Männer aus Stahl fahren Autos aus Pappe."