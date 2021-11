Sinsheim-Dühren. (at) Fährt man von Angelbachtal kommend nach Eschelbach hinein, sieht man im Hintergrund die aufsteigenden Weinberge mit ihren ortsbildprägenden Rebstöcken, wie sie typisch sind für die gesamte Gegend. Nur wenige Kilometer weiter aber, über den Berg, öffnet sich der Blick auf eine in der Mulde liegende Ansiedlung, deren landschaftlicher Charakter wiederum ein ganz anderer ist. Von Reben keine Spur, dafür sieht man Gemüse- und Getreidefelder und einen das Dorf halb umarmenden Wald mit der herausragenden Spitze des Fernsehturms.

Einen Weingarten allerdings, den kennen die hier ansässigen Dührener auch, die "Wengerte" nämlich, ein breiter Wiesenstreifen am Waldrand entlang, der, obgleich es der Name zu versprechen scheint, kein Weinberg ist, sondern eine mit reich tragenden Apfelbäumen gut bestückte Streuobstwiese. Zumindest war sie das bislang. Jetzt jedoch, so klagte Ortschaftsrat Peter Keil in der jüngsten Ortschaftsratssitzung, stürben dort die Bäume ab und keiner pflanze nach. Wie man die Wiesenbesitzer motivieren kann, sich intensiver um die Pflanzungen zu kümmern, soll sich nun Keils Ratskollege Alexander Brehm überlegen, der als Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins mit der Problematik vertraut ist.

Auch eine lange Reihe weiterer einzelner Bäume sei leider nicht mehr zu erhalten, wie Ortsvorsteher Alexander Speer weitergab. Fallen müsse unter anderen eine Birke am Friedhof, eine Esche und eine Erle in den Kelterwiesen und die Akazie am öffentlichen Bücherregal. Brehm wollte hier gerne nachhaken, wer denn über diese Durchforstung zu entscheiden hat und ob jedes Mal ein fachkundiger Förster involviert ist.

Im weiteren Sitzungsverlauf riss man einige Themen kurz an, die zum Teil schon seit einiger Zeit auf der Tagesordnung stehen und dort wohl noch eine ganze Weile stehen werden. Hierzu gehören beispielsweise der Wunsch nach einer Querungshilfe an der Karlsruher Straße etwa auf Höhe des neuen Baugebiets, oder die vom städtischen Hochwasserschutzexperten Lothar Knödl vorgebrachte Idee, den bei Starkregen überforderten Graben bis zum "Milchhäuschen" am Ortsmittelpunkt zu renaturieren.

Den Rest bestimmte das Corona-Virus, das nun auch den traditionellen Martinsumzug beeinträchtigt. Der nächtliche Laternenlauf, der schon seit Jahren immer stärker von Bedenken überschattet und mithilfe von Regeln und Feuerwehrleuten eingehegt worden war, wird nun Corona-bedingt erst recht zu einem heiklen Unterfangen. Nichtsdestotrotz konnte der Ortsvorsteher einer Bürgerin mitteilen, dass man einen Umzug plane, wenn auch in stark reglementierter Form. Am Ortsmittelpunkt, dort sollen die Kinder nach einer kleinen Runde ihre Brezeln erhalten, werde kein Lagerfeuer und kein Glühweinstand die Leute zum Zusammenstehen animieren. Das sei der rasant steigenden Inzidenz geschuldet. Die genauen Vorgaben und Bestimmungen werde die Verwaltung demnächst mitteilen.