Odenheim. (jubu) Stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste der Fahrer eines Kraftrades nach einem Unfall am Samstagmittag bei Odenheim.

Der Fahrer eines Traktor-Anhängergespannes hatte gegen 11 Uhr die Kreisverbindungsstraße zwischen Odenheim und Neuenbürg befahren und wollte in Höhe des Motorsportklubs Odenheim nach links in einen Feldweg einbiegen. Ein Biker versuchte, den Traktor noch vor dessen Abbiegevorgang zu überholen. Der Landwirt übersah den jungen Mann, wodurch es zur Kollision kam. In der Folge wurde das Motorrad noch einige Meter durch die Luft geschleudert, ehe es in der Böschung neben der Fahrbahn zum Liegen kam.

Während der Traktorfahrer körperlich unverletzt blieb, musste der Biker nach der Erstversorgung durch die Notfallhilfe des Deutschen Roten Kreuzes mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht werden. Zu seinem Gesundheitszustand lagen bis Redaktionsschluss keine Erkenntnisse vor.

Neben dem DRK waren auch mehrere Streifenwagen der Polizei sowie der Verkehrsunfalldienst der Polizei Karlsruhe im Einsatz. Während der polizeilichen Unfallaufnahme war die Kreisstraße 3517 für rund eine Stunde gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.