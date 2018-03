Bad Rappenau. (guz) Mit Pauken und Trompeten von der Landesjugendfanfahrengilde und Vorschusslorbeeren von zahlreichen Rednern ist Sebastian Frei am Freitagabend als neuer Oberbürgermeister der 21.000 Einwohner zählenden Kurstadt Bad Rappenau in sein Amt eingesetzt worden. Wie schon bei der Verabschiedung seines Amtsvorgängers Hans Heribert Blättgen am Montag, war das Kurhaus mit mehr als 600 Zuschauern bis an die Kapazitätsgrenze gefüllt.

Der 36-jährige Prädikatsjurist, zuletzt Richter und zudem Jura-Dozent an der Hochschule für Rechtspflege in Schwetzingen, hatte sich am 5. November im ersten Wahlgang gegen seinen Mitbewerber Gordan Pendelic durchgesetzt, nachdem OB Hans Heribert Blättgen nach 16 Amtsjahren auf eine weitere Kandidatur verzichtet hatte. 71,7 Prozent der Wähler hatten Frei ihre Stimme gegeben. Die Wahlbeteiligung lag allerdings bei dürftigen 44 Prozent.

Amtseinführung von OB Frei in Bad Rappenau - Die Fotogalerie











































„Ich will mein Amt zum Wohle der Menschen führen“, versprach der in Hüffenhardt aufgewachsene Frei nun bei seiner Antrittsrede, an deren Ende sich fast alle Anwesenden, zögerlich zwar, aber dann doch erhoben und im Stehen applaudierten. „Ich kann mich an alles, was ich im Wahlkampf in Aussicht gestellt habe, noch gut erinnern und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat diese Projekte anzupacken und zum Erfolg zu führen“, sagte der neue OB. Seinem Amtsvorgänger, der der Stadt „gute Perspektiven und viel Potenzial“ hinterlassen habe, zollte er großen Respekt: „Du hinterlässt große Fußstapfen“, wandt er sich direkt an Hans Heribert Blättgen.

Insbesondere mit Bürgernähe will Frei nun im Amt punkten – als Oberbürgermeister für alle Bad Rappenauer auch für diejenigen, die ihn nicht gewählt hatten. Er habe während des Wahlkampfes eine skeptische Grundhaltung der Bevölkerung gegenüber der Verwaltung festgestellt, bekannte er. Diesem Eindruck wolle er nun entgegenwirken und „die Lebensbedingungen für jeden Einzelnen von uns so gut wie möglich gestalten“. Die Verwaltung könne daher nie wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt werden. „Ich freue mich auf die kommende Zeit im Bad Rappenauer Rathaus!“ versicherte Frei.

Zuvor hatte Eppingens Oberbürgermeister Klaus Holaschke als Vertreter des Gemeinde- und Städtetags Grüße überbracht, und Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) hatte Sebastian Frei daran erinnert, dass er mit Bad Rappenau ein „gut bestelltes Haus“ und eine Einwohnerschaft „mit viel Bürgersinn“ übernehme. Auch Regierungspräsident Wolfgang Reimer hatte dem gebürtigen Mosbacher („Sie sind einer aus der Region!“) und dem Publikum verdeutlicht, welch hohen Stellenwert die Kurstadt Bad Rappenau unter den Großen Kreisstädten im Regierungspräsidium Stuttgart hat. „Sie haben die besten Voraussetzungen“, sagte Reimer, schränkte als Chef der Kommunalaufsicht aber auch gleich wieder ein: „Der Haushalt ... jaaaaa ... so viel Luft ist da nicht!“