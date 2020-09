Sie wollen auftreten, doch es gibt kaum Möglichkeiten: So wie den „Chefs“ geht es vielen Musikern. Bei manchen Gruppen fielen sogar die Proben aus. Die Perspektive ist ungewiss. Foto: Hans-Joachim Of

Von Hans-Joachim Of und Christian Beck

Sinsheim/Kraichgau. Das letzte Konzerte ist lange her, Rücklagen sind aufgebraucht, außer üben gibt es wenig zu tun: Künstler, die mit Konzerten ihr Geld verdient haben, trifft die Corona-Krise hart. Die RNZ hat mit mehreren Kunstschaffenden aus Sinsheim und der Umgebung gesprochen.

"Klar. Uns ist vieles, vor allem mein zweites Standbein, weggebrochen", berichtet Alexander "Schellich" Klinkenberg aus Hoffenheim. Der Frontmann und Songschreiber der Formation "Die Chefs" bietet an der Musikschule "Rockstage" Gitarrenunterricht an. Und er spielt ein paar kleinere Gigs auf Hochzeiten oder Betriebsfeiern – das war’s. "Wir haben unbändige Lust zu spielen", heißt es bei den Rockmusikern.

Auch Mark Kaiser, Chef der Gruppe "Kaisers Auslese" aus Hoffenheim und Umgebung, meint: "Alles ein bisschen unwirklich ist das gerade." Das Quartett, bei dem auch Chef-Sänger Horst "El Gordo" Zahn als Sänger mitwirkt, hätte, seit Corona alles zunichte machte, etwa zehn bis zwölf Auftritte in der Rhein-Neckar-Region gehabt. "Alles weg, keine Gagen, nichts", berichtet der Bassspieler, der zudem auch bei den Cover-Formationen "Kist" und "Breeze" aus Heidelberg und Nußloch in die Saiten greift. In den vergangenen Wochen und Monaten seien "aus Angst vor gegenseitiger Ansteckung" auch keine Proben möglich gewesen. Am 24. Oktober steht für "Kaisers Auslese" eigentlich ein Freiluftkonzert in Reichartshausen im Terminkalender. "Vielleicht klappt das wenigstens", hofft Kaiser, der abschließend meint: "Corona hat die Szene und die Veranstalter schon hart getroffen."

Michael "Gonzo" Nowak, den man durch die Gruppen "Gonzo’s Jam", "Ausgestöpselt" oder der "Robert Ahl-Band" kennt, hofft, dass es bald wieder anläuft. "Es war ein gewaltiger Schock, als uns innerhalb weniger Tage alle Auftritte und somit die Existenzgrundlage entzogen wurde", erzählt der Vollblutmusiker aus Steinsfurt. Einige Kollegen habe es weniger, andere härter getroffen. Enttäuscht zeigt sich "Gonzo", der auch für etliche Musikerkollegen spricht, von einigen Städten und Gemeinden, was öffentliche Veranstaltungen angeht. "Sicher gäbe es Auftrittsmöglichkeiten, die man gemeinsam erörtern könnte. Doch keiner will Verantwortung übernehmen", stellt er fest. "Das wird sicher noch eine ganze Weile so bleiben."

Stefanie Nerpel aus Waibstadt macht Corona fast wahnsinnig, wie sie auf Anfrage der RNZ mitteilt. "Mein letzter, offizieller Gig mit Band war am 7. März in der Halle 02 in Heidelberg. Dann erst wieder im Mai in Michelstadt mit kleiner Besetzung." Bis Ende des Jahres wurden 54 Auftritte abgesagt – und das im 30. Bühnenjahr. "Mein Leben hat sich komplett verändert, denn alles, was ich mir jahrelang aufgebaut habe, ist futsch. Die Leidenschaft leidet", klagt die Sängerin. "Ob ich jemals wieder davon leben kann, steht in den Sternen, denn abgesehen vom finanziellen Desaster ist es auch ein psychisches Martyrium, weil ich mich als Musikerin unwichtig, nutzlos und vergessen fühle", sagt Nerpel. Sie hätte sich von der Politik hilfreiche und sinnvolle Entscheidungen gewünscht. "Wir hängen in der Luft. Ohne Geld, ohne Aussicht auf Besserung, ohne Publikum", bilanziert Nerpel.

Die corona-bedingte Lage trifft freilich Musiker aller Stilrichtungen – auch aus der Klassik. Bettina Kessler ist Cellistin aus Wiesloch und Mitglied des "Malion Quartetts". Auch sie hat seit März kein Konzert mehr gespielt, ist seit Monaten ohne Einkünfte, musste deshalb umziehen. Die finanziellen Hilfen würden bei ihr und ihren Kollegen nicht so recht greifen, sagt sie. Denn bei ihrer Arbeit fielen wenig Kosten an, die übernommen werden könnten. Sie verdiene nur schlicht kein Geld. Und sie betont: "Ich bin nicht arbeitslos. Ich darf nur nicht arbeiten." Sie kennt Leute, die aufgrund der schwierigen Lage ihren Beruf als Musiker aufgegeben haben. "Für mich kommt das aber nicht in Frage", betont sie.

Sie blickt nach vorne, sagt, sie ist "ein optimistischer Mensch". Und sie legt Wert darauf, dass Musik kein elitärer Luxus ist: Sie spricht von kulturellem Reichtum und einer Lebensnotwendigkeit. Sie sagt: "Ich bin überzeugt, dass Musik Menschen zusammenbringt." Am Sonntag, 6. September, gibt das "Malion Quartett" erstmals wieder ein Konzert: um 17 und um 19.30 Uhr in der Stiftskirche Sunnisheim. Gespielt wird heiteres, unter anderem aus der Zeit des französischen Impressionismus. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.