Von Tim Kegel

Sinsheim. Mit einem glanzvollen Abend, vielen Überraschungen und Neuigkeiten ist die Dr. Sieber-Halle beim Neujahrsempfang in ihre Zukunft gestartet. In vielen Details war zu spüren, dass man dem Gast nichts geringeres bieten wollte als etwas Unvergessliches – im Jahr der Landesheimattage und des 1250. Stadtjubiläums.

Heute wurde geklotzt, nicht gekleckert: Mit Auszügen aus Schillers "Das Lied von der Glocke" – der großen Parabel aufs Gestalten, aufs Risiko und aufs Vollenden – stieg Oberbürgermeister Jörg Albrecht im viel zitierten "Jahr des Zuendebringens" in seine Neujahrsansprache ein, empfangen von Jubelrufen. Sein Redemanuskript hatte 40 Seiten. Es sollte Lob regnen für Albrechts Team, dem er es "oft nicht leicht" mache, für den Gemeinderat, für Frau und Töchter und das Ehrenamt. Vom "stolz sein" war häufiger als sonst die Rede.

Ein großes Orchester der Musikschule spielte auf. Gemeinsam mit Mundart-Kabarettistin "Rosemie" als erster Bühnengast nach fünf Jahren Pause glänzte Stadtrat Helmut Göschel, das sympathisch-verlegene "Zufallsopfer" ihrer Stand-up-Comedy. Junge Damen von der Sinsheim-Touristik zogen mit der Polaroid-Kamera für Erinnerungs-Schnappschüsse durch die dicht gedrängte Menge im Foyer. Das Porto für die Neujahrsgrußkarten, die man seinen Lieben schicken und in eine Box stecken konnte, zahlt die Stadt.

Aufs Haus ging auch das üppige Büffet der Fleischerinnung, das von den 1000 Gästen genauso im Sturm genommen wurde, wie die – laut Schankpersonal – "vielen Fässer" vom "Sinsemer 2020", dem Heimattagebier von Heidelberger 1603, die nach einem fast dreistündigen Neuigkeiten- und Ehrungsmarathon regelrecht in die Kehlen geschüttet wurden. Die Bewirtung im ersten Anlauf habe gut funktioniert, hieß es bei der Innung, wenn sich auch oft lange Schlangen bildeten. Man müsse bedenken, dass künftig nicht jedes Büffet und nicht jedes Getränk kostenlos sind.

Trocken und schmatzig – Kennern zufolge ist die Halle von jeher besser für Rede- als für Musikbeiträge geeignet – klang der Applaus im großen Saal unter der Akustikdecke. Deren Gestaltung habe laut den Architekten "den Geist des Neuen im Dagewesenen gesucht". Ein symbolischer Schlüssel wurde übergeben. Fünf Jahre wurde die Halle geplant und gebaut, nach neuestem Stand wurden laut Albrecht "11,5 bis 11,8 Millionen Euro" investiert, geflossen seien fast fünf Millionen Euro Zuschüsse.

Die Strategie, "über zehn Jahre keine Kredite gebraucht zu haben" und Kreativität im Generieren von Fördermitteln nannte Albrecht als Erfolgsrezept. Rund 100 abgeschlossene Vorhaben und etwa dieselbe Anzahl künftiger Planungen in einer großen Breite in der Gesamtstadt sprach er an, darunter wichtige Maßnahmen im Schul-, Verkehrs- und öffentlichen, aber auch privaten Sektor und der Innenstadtentwicklung. Das Haushaltsvolumen in diesem Jahr umfasst 125 Millionen Euro, gestützt von einer "in Sinsheim noch guten Konjunktur". Rund 29 Millionen Euro will man investieren, plant hierzu neun Millionen Euro an Krediten ein.

Wirklich neu an dem Abend war die Aussage Albrechts, dass ein Beginn der Badewelt-Erweiterung noch in diesem Jahr "definitiv komme"; es gälten in deren Zuge der Rutschenpark "Galaxy" sowie "mindestens ein Hotel" im Süden der Stadt "als gesetzt".

Dem Flächenmangel, der die Preise von Grundstücken, Wohnungen und Mieten anheize, werde man mit einem Baugebiet in der Kernstadt begegnen; im Gespräch sind stattliche 7,5 Hektar zwischen Rohrbach und der Oststadt.

Top-Thema sei der Verkehr, etwa mit einem neuen Busbahnhof nach 2020. Erstmals verfüge man über Datenmaterial zur weiteren Arbeit an Themen wie der Nordanbindung oder der Spange im Süden über die Gutenbergstraße. "Zukunftsthema schlechthin" sei der Klimaschutz. Bei letzterem werde seitens der Verwaltung "mehr getan als vielen bekannt ist", etwa durch den Einsatz moderner Leuchtmittel, energetische Sanierungen oder den Nahwärmeeinsatz. Ein kleiner Seitenhieb ging an örtliche "Fridays for Future"-Aktivisten, die in einer Ratssitzung "vorgefertigte Schreiben ihrer Eltern" verlesen und Forderungen erhoben hätten, "die nicht annähernd in den Kompetenzbereich" von Stadt und Gemeinderat gefallen wären. Man hätte sich zuvor über die Aktivitäten der Stadt informieren können, glaubt Albrecht und erhielt hierfür Zwischenapplaus.

Und: Es wird auch in Zeiten nach dem Hecker-Theater wieder so etwas wie Historienspiele in Sinsheim geben, zumindest im Jahr der Heimattage und des Stadtjubiläums. Das Stadtfest Mitte Juli soll "ein besonderes" sein, bei dem die "Brücke zwischen Historie, Tradition und Moderne" geschlagen werde. Unter anderem kündigte Albrecht ein "kurzweiliges Theaterstück" an, welches Sinsheims wechselvolle Geschichte in humorvollen Szenen darstelle. Eine "fulminante Lichtshow" soll dann die Dr.-Sieber-Halle erneut zum Leuchten bringen.