Von Berthold Jürriens

Neidenstein. "Vergessen Sie Hollywood. Vergessen Sie ,Rain Man‘", sagt Sabine Melugin. Der preisgekrönte Film aus dem Jahr 1989 kommt vielen in den Sinn, wenn das Thema Autismus aufgerufen wird und habe so manches "Schablonendenken" verursacht. Entweder schaukele ein Autist einsam in der Ecke oder aber er habe eine geniale Begabung: Das sei die fehlerhafte Meinung über Autismus. "Und vor allem: Es gibt kein allgemeingültiges Bild eines Autisten, denn Autismus tritt in den verschiedensten Formen und unterschiedlichsten Facetten auf", erzählt Melugin weiter. Sie hat mit ihrem Projekt "Selma" jetzt einen neuen Standort im Burgdorf gefunden, an dem man sich die nötige Zeit für Autisten nehmen möchte.

Hintergrund Der Verein Autismus Rhein-Neckar, Regionalverband zur Förderung autistischer Menschen, wurde 1999 von Sabine Melugin und weiteren Eltern gegründet. Der Verein informiert betroffene Familien, bietet Fortbildungen an und organisiert seit 2001 Fachtagungen. Mit "Selma" wird seit 2009 eine nachschulische Betreuung für autistische Kinder in "Wohnortnähe" angeboten, um [+] Lesen Sie mehr Der Verein Autismus Rhein-Neckar, Regionalverband zur Förderung autistischer Menschen, wurde 1999 von Sabine Melugin und weiteren Eltern gegründet. Der Verein informiert betroffene Familien, bietet Fortbildungen an und organisiert seit 2001 Fachtagungen. Mit "Selma" wird seit 2009 eine nachschulische Betreuung für autistische Kinder in "Wohnortnähe" angeboten, um Selbstständigkeit und eine bessere Integration in die Gesellschaft zu erreichen. (bju)

[-] Weniger anzeigen

Autisten leben in einer ständig kippenden Welt mit ganztäglicher Reizüberflutung. Sie hören Geräusche überdeutlich laut, ziehen unbewusst Grimassen und sehen verzerrte Gesichter, manche sehen Dinge riesengroß oder ganz nah. Mal fühlen sie sich schwer, dann wieder federleicht. Und wenn sie sich gar nicht spüren, dann schlagen sie sich selbst, kratzen ihre Haut auf. Der Umgang mit Angstzuständen oder Veränderungen ist schwierig für Autisten, und sie reagieren dann aggressiv gegen sich selbst und gegen andere.

Melugin hat 2009 "Selma" gegründet. Das Projekt auf Initiative des Vereins Autismus Rhein-Neckar möchte ein "Selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Autismus" ermöglichen und wird über das persönliche Budget der Gruppenmitglieder finanziert, einer Zahlung des Sozialamts. "Selma" ist für Autisten mit sogenanntem "herausfordernden Verhalten". Das seien "viele Erwachsene, die sonst keiner haben möchte", weiß Melugin. Das Ziel ist, den Bewohnern so viel Selbstständigkeit beizubringen wie möglich und deren Familien ein geregeltes Arbeitsleben und Freiraum zu geben. Bis zu sieben Autisten werden bei "Selma" betreut, auch damit die Gruppe nicht zu groß wird und eine entsprechende Betreuung gewährleistet werden kann. "Es soll eine Alternative sein, die von anderen Trägern aufgrund ihres Betreuungsaufwandes abgelehnt werden."

So wie für Melugins 31-jährigen Sohn Daniel, der sich beim RNZ-Besuch die gerade gefüllte Wasserkanne an den Mund setzt, dann hektisch weggeht und dabei die Finger dreht, schnippt oder reibt, auch mal alles gleichzeitig. Kognitiv fit sei er, wie ein Psychologe bestätigt habe, was auch seine Sprachenkenntnisse zeigen würden, aber das Schneiden von Brot falle ihm schwer. Wenn Daniel sich nicht beruhigen kann, hilft ein Puzzle, das er aber oft in Rekordzeit vollendet. Melugins eigene Erfahrungen mit ihrem Sohn haben ihr früh gezeigt, "dass es keine geeigneten Hilfen für Autisten im Erwachsenenalter gibt. Ganz zu schweigen vom Übergang von Schule zu einem Beruf." Die Suche nach einer Werkstatt für Daniel war vergeblich, denn entweder wollte man dort keine Autisten oder die Entfernung war zu groß, sodass das Sozialamt nicht zahlen wollte oder einen Betreuer forderte.

"Autisten brauchen oft Monate, um kleinste Handlungsabläufe zu lernen, weil Pausen sie oft aus der Bahn werfen", erklärt Melugin. Aus diesem Grund habe sie die Initiative ergriffen, um ein "Arbeits-, Wohn- und Freizeitprojekt" aufzubauen. Das wird im Burgdorf in einem großen Wohnhaus im Viehtriebweg bereits seit 2019 umgesetzt. "Durch Corona ist das hier im kleinen Ort gar nicht öffentlich geworden", sagt Melugin, die aus anderen Orten wegen Platzmangel oder Eigenbedarf mit dem Projekt umziehen musste.

Mit einer festen Tagesstruktur und einer Förderung, die den Menschen dort ein Gefühl von "angenommen sein" vermittelt, möchte man auch betroffenen Eltern helfen, dass ihre Kinder die Wertschätzung erfahren, die sie verdienen. So wie bei Sophia. Anstatt mit weiteren Präparaten ruhig gestellt zu werden und zu funktionieren, wie es eine Tageseinrichtung forderte, wählten die Eltern "Selma" für die 21-Jährige. Kein Zeitdruck, das Erlernen von Selbstständigkeit und die kleine Gruppe mit liebenswerten Betreuerinnen werden als Pluspunkte genannt. Ihr Fazit: ",Selma‘ hat unser ganzes Leben umgestellt, weil wir Sophia noch nie so glücklich, so befreit gesehen haben." Im Tierpark Rauenberg durften die Projektmitglieder eine Zeit lang vor Ort helfen und blühten bei der Arbeit regelrecht auf.

In Neidenstein werden Stärken und Fähigkeiten individuell gefördert. Ob bei der Gartenarbeit, der Hauswirtschaft oder in der Holzwerkstatt. "Selbstständig das Alltägliche bewältigen", sagt Sabine Wood, die im großen Haus und auf dem Gelände mitverantwortlich ist und wie Melugin von einer Wohngemeinschaft träumt, ein "familienähnliches Gemeinschaftsleben", für das Platz genug vorhanden wäre. "Hier ist alles offen und sehr groß, aber jeder muss sich an die Grundstrukturen der Tageseinrichtung halten. Es wird klar kommuniziert, wer wo ist und wer was darf, und jeder hat eine Privatsphäre." Den Bewohnern hilft es auch, die einzelnen Schritte immer wieder zu wiederholen, und sie müssen auch verstehen, warum sie etwas machen. Es wird gemeinsam gekocht, und jeder hat seine Aufgabe.

"Man kann sich nicht vorstellen, wie lange es dauert, bis sie gelernt haben, Gemüse oder Obst zu schneiden", erzählt Wood. "Für die Autisten ist das eine unheimlich komplexe Aufgabe, die aber irgendwann klappt, wenn man sich die Zeit nimmt." So wie bei Daniel, der jetzt am besten Kartoffel schälen kann. Diese Erfolge seien wichtig. Ebenso das gemeinsame Einkaufen, die S-Bahn-Fahrt oder beim benachbarten Landwirt Milch zu holen.

"Wir sind hier sehr gut aufgenommen worden", erzählen die Projektleiterinnen von der Nachbarschaft. Wie viel Arbeit vor ihnen und diesem außergewöhnlichen Projekt noch liegt, kann man nur erahnen. Aber dass es diese Perspektive für Menschen mit Autismus in der Region gibt, ist mehr als ein gutes Zeichen.

Info: Kontakt per E-Mail an autismus-rhein-neckar@online.de oder unter Telefon 06221/762674.