Von B. Jürriens und A. Pawelka

Neidenstein. Der Glasfaserausbau war mal wieder Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Doch wirklich Neues gab es von Bürgermeister Frank Gobernatz zum Stand der Maßnahme nicht zu hören. Tiefbauarbeiten, Ausbesserung von Reklamationen, letzte Anschlüsse, Asphaltschäden und fehlende Dokumentation. All das hörten die Bürgerinnen und Bürger auch jetzt wieder beim Besuch der Sitzung in der Von-Venningen-Halle.

Aussicht auf einen kompletten Fertigstellungstermin? Fehlanzeige. Wie geht es für die Hauseigentümer mit der bereits verlegten Infrastruktur des Zweckverbands High-Speed-Netz Rhein-Neckar "fibernet.rn" weiter? Auch hier gibt es bisher nur unbefriedigende bis gar keine konkreten Aussagen. Der von der Breitbandversorgung BBV Rhein-Neckar für das "Cluster Sinsheim" letztmals genannte Termin zur Fertigstellung sollte Ende 2021 sein. Auf der Internetseite der BBV gibt es unter der Rubrik "Aktuelles zum Ausbau" unter Neidenstein den letzten Eintrag bei der "Inbetriebnahme", die im ersten Quartal 2020 hätte stattfinden sollen. Und dass im Juli 2021 die letzten Neuigkeiten gelistet wurden, scheint auch nicht für ein Unternehmen zu sprechen, das sich mit dem Glasfaserausbau und somit einem der größten Infrastrukturprojekte Deutschlands beschäftigt. In den nicht immer seriösen Bewertungen im Internet liest man von "rundum zufrieden" bis hin zu "unterirdisch", wobei einerseits der Bautrupp gelobt wird, es andererseits auch Kommentare gibt, dass dieser "unkoordiniert arbeitet".

Über den aktuellen Stand des Ausbaus im "Cluster Sinsheim" informierte BBV-Pressesprecher Thomas Fuchs nun im Gespräch mit der RNZ. "Der Glasfaserausbau ist wie eine OP am offenen Herzen", sagte er und verwies auf die Risiken eines so großflächigen Ausbaus. Dies solle aber keine Ausrede sein. "Ich kann den Unmut der Leute verstehen", fuhr der Pressesprecher fort. Man habe Fehler gemacht und Versprechungen, die man nicht halten konnte. Er sprach damit die zahlreichen Verzögerungen an, zu denen die Pandemie auch einen Teil beigetragen hätte. "Aber natürlich nicht nur."

Im gleichen Atemzug ergänzte Fuchs, dass in Neidenstein zu 90 Prozent alles fertiggestellt sei. "Vor allem ,Blow-Stop‘-Probleme sind an einigen Stellen aufgetaucht." Das bedeute, dass das Glasfaserkabel aufgrund von Hindernissen nicht komplett durchgeblasen werden konnte. An diesen Stellen muss nochmals der Gehweg oder der Asphalt geöffnet werden. Auch sei es im Winter für die Einbringung des Asphalts zu kalt gewesen. Die Asphaltwerke öffnen jetzt erst wieder. "Mitte April soll das Cluster Sinsheim fertiggestellt sein. So ist der aktuelle Stand. Nur in Neckarbischofsheim sind noch größere Tiefbauarbeiten notwendig."

Keine guten Nachrichten gab es bezüglich der Netzwerkrouter, die von Kunden bei Vertragsabschluss mitbestellt werden konnten. "Weltweite Lieferengpässe bei Halbleiter-Produkten betreffen auch uns, und wir werden aktuell einfach nicht mit Routern beliefert." Als betroffener Kunde sollte man das Gespräch mit der BBV suchen.

Während man auf den Chip-Mangel keinen Einfluss habe, habe die BBV aus anderen Fehlern der Vergangenheit gelernt. "Einige Firmen haben nicht so vor Ort gearbeitet, wie wir uns das vorgestellt hatten", berichtete Fuchs und verwies auf das Generalunternehmen "Telsita", das 2020 Insolvenz angemeldet hatte. Man habe damals viele Versprechungen gemacht, die nicht gehalten werden konnten. Das Generalunternehmen habe zwar viele Kräfte für den Glasfaserausbau eingesetzt, diese seien allerdings nicht effektiv gewesen. Es habe viele Mängel gegeben, was dazu geführt habe, dass die Gräben oftmals zweimal aufgemacht werden mussten. Auf die Frage, ob es dann nicht besser gewesen wäre, der ausführenden Firma lange vor der Insolvenz zu kündigen, heißt es vonseiten der BBV, dass dies nicht so einfach gewesen sei, da die Firma die Möglichkeit hatte, Mängel zu beseitigen – auch mehrmals. Die Insolvenz sei "wahrscheinlich die geschmeidigste Lösung"gewesen. Eine gerichtliche Auseinandersetzung hätte wohl nur zu einem viel längeren Baustopp geführt.

Trotz der Unmutsäußerungen in den Kommunen, die der BBV nicht verborgen geblieben seien, habe man bei der "Vermarktung vor dem Bagger" nochmals zahlreiche Kunden hinzugewinnen können, erklärte Fuchs. "In allen elf Kommunen von Spechbach und Eschelbronn über Epfenbach und Helmstadt-Bargen bis hin zu Neidenstein und Neckarbischofsheim konnten wir während der Ausbauarbeiten eine Erhöhung der Verträge feststellen." Aus den ehemals notwendigen 5690 Verträgen wurden bis Ende Februar fast 10.000. "Das ist eine beeindruckende Quote." In der BBV-Tabelle sind nun zum Beispiel unter Neidenstein insgesamt 666 Verträge vermerkt.

Fuchs sieht die Corona-Pandemie und die Zeit des mobilen Arbeitens als Grund dafür, dass sich viele nachträglich für ein leistungsfähiges Internet entschieden haben. "Und die Pandemie hat die Attraktivität ländlicher Regionen massiv erhöht. Somit wird gerade auch hier eine schnellere, flächendeckende Glasfaserversorgung notwendig." Dass bestimmte Download- und Upload-Geschwindigkeiten nicht mehr ausreichen, hätten viele Familien in den vergangenen Monaten am eigenen Leib erfahren. Homeoffice hier und Onlineunterricht da – oft zog einer den Kürzeren.

Über eine weitere Neuigkeit der BBV konnte der Pressesprecher ebenfalls berichten. "Der bisherige BBV-Shop in Waibstadt zieht im April nach Neidenstein ins Industriegebiet und wird von dort aus alles steuern." Im ehemaligen Gebäude der "Wunderfabrik" sollen dann die Drähte von Vertrieb und Kundenservice zusammenlaufen.