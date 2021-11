Neidenstein. (bju) Der Beginn der Bewerbungsfrist für die Bauplätze im Neubaugebiet "Epfenbacher Berg III" wurde von der Verwaltung auf den 15. Dezember datiert. "Bis zum 15. Februar 2022 können sich dann Interessierte bewerben", blickte Bürgermeister Frank Gobernatz auf die beschlossene Eröffnung des Vergabeverfahrens für das Baugebiet. Zuvor hatte der Gemeinderat nochmals kurz über die Bauvergaberichtlinien diskutiert und in einer Abstimmung erneut eine Änderung gewünscht.

Bereits in den vergangenen Sitzungen des Gremiums wurde deutlich, dass keine einheitliche Meinung über die Punktevergabe für den Verkauf der 29 Wohnbauplätze, die der Gemeinde gehören, herrschte. Auch dieses Mal sahen einige Gremiumsmitglieder die nun von der Verwaltung aufgrund der vielen Diskussionen vorgeschlagenen 20 Punkte für die Bewerbenden, die keine Eigentümer einer Immobilie oder eines bebaubaren Wohngrundstücks sind, als zu hoch an. "Es gibt ja auch Bewerber, die vielleicht in einer kleinen Eigentumswohnung leben und nun bauen wollen", sagte Petra Dinkel. Da die Quotierung für die Sozial- und Ortskriterien mit 52 beziehungsweise 48 Prozent beibehalten werden soll, müsse man dann auch an anderen Punkten reduzieren, ergänzte Gobernatz. Dieser präsentierte dazu eine "Alternative 4", die unter anderem nur 16 Punkte für Nicht-Eigentümer vorsieht und somit entsprechend die weiteren Punkte für die Sozialkriterien wie Kinder-Altersstruktur geringfügig reduziert. Mit drei Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat diese "Alternative 4".

"Das war heute ein wichtiger Schritt", urteilte der Bürgermeister über die Entscheidung, die auch die Eröffnung des Vergabeverfahrens ermöglicht. "Bis zum Ausschreibungsbeginn können sich Interessierte weiterhin in die Interessentenliste bei der Gemeindeverwaltung eintragen lassen", so lautete die weitere Information.

Der Zeitplan sieht vor, dass nach der Auswertung der Bewerbungen und somit ab März nächsten Jahres mit der Erschließung des "Epfenbacher Berg III" durch die Firma "MVV Regioplan" begonnen werden soll.