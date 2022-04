Neidenstein. (bju) Ihr Stuhl blieb leer. Nicht das erste Mal in einer Gemeinderatssitzung, denn bereits mehrmals musste Gremiumsmitglied Andrea Volk aufgrund ihrer schweren Krankheit ihre Teilnahme absagen. Davon gezeichnet hatte sie bei der vergangenen nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats ihr Ausscheiden beantragt. Nun hatte die Realität den aktuellen Tagesordnungspunkt "Ausscheiden von Gemeinderätin Andrea Volk aus dem Gemeinderat" überholt. Ein Bild mit schwarzem Trauerband und eine Kerze erinnerten an die Gemeinderätin.

Am Freitag, 25. März, hatte sie den Kampf gegen den Krebs verloren. Als "schweren Schlag" bezeichnete Bürgermeister Frank Gobernatz den Tod von Andrea Volk, die 1999 erstmals in den Gemeinderat für die SPD gewählt worden war. Sie trat damit in die Fußstapfen ihres Vaters Kurt Volk, der zuvor 30 Jahre das Dorf mitgestaltet hatte. 2004 wurde sie nicht direkt in das Gremium gewählt, rückte aber 2009 nach. Im selben Jahr sowie 2014 und 2019 konnte sie ihren Platz im Gemeinderat weiter behaupten. Volk war ordentliches Mitglied im Finanz-, Schul- und Kulturausschuss und im Umlegungsausschuss "Epfenbacher Berg III". Gleichzeitig vertrat sie die Gemeinde im Kuratorium des Kindergartens und der Kinderkrippe sowie im Abwasserzweckverband.

"Andreas Engagement im Ehrenamt kann nicht hoch genug wertgeschätzt werden", sagte Gobernatz. Sie habe mit "starker Stimme" immer ihre eigene Meinung vertreten und habe, wenn es notwendig gewesen sei, nicht an Kritik gespart. "Aber immer zum Wohle der Gemeinde." Ihre Fachkompetenz, die sie als ehemalige Beamtin der Bundesbank vorzuweisen hatte, und ihr engagiertes Auftreten werden dem Gremium fehlen. Auf Gobernatz’ Worte folgte eine Schweigeminute. Andrea Volk wird am Samstag, 13 Uhr, auf dem Friedhof in Neidenstein beigesetzt.