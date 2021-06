Neidenstein. (bju) Ein umgeworfener und geöffneter Vogelfuttereimer war zunächst der einzige Hinweis auf einen unbekannten Besucher im Garten und auf der Terrasse von Jeanette Schätzle. "Auf einmal war das jeden Tag der Fall. Und ich hatte den Eimer jeden Abend fest verschlossen", erzählt Schätzle. Die erste Idee, dass es ein Marder sein könnte, wurde wegen fehlender Bissspuren am Eimer verworfen. "Wir haben dann eine Wildtierkamera entsprechend positioniert, und uns ist dann tatsächlich der Übeltäter in die Fotofalle getappt." Ein Waschbär hat das Vogelfutter für sich entdeckt und genießt die Leckereien, wie man auf einigen Nachtaufnahmen entdecken kann, die das typische "Panzerknacker"-Gesicht zeigen.

Dass das possierliche Tierchen dabei ziemlich geschickt mit seinen Krallen vorgeht, verblüfft nicht nur Schätzle. "Man kann den Eimer immerhin nur an einer Stelle öffnen." Dass das Tier ihn trotzdem aufbekommt, liegt auch an dem beweglichen Daumen der Waschbärenpfote. Das Raubtier kann einen Gegenstand nicht nur betasten, sondern wie ein Mensch greifen und untersuchen. Es sieht förmlich mit den Pfoten.

Aber der Allesfresser ist bei seinen nächtlichen Touren nicht immer so galant unterwegs wie im Burgdorf. Normalerweise wühlt er gerne in Abfällen und hat es auf hochwertige Speisereste wie Fleisch, Fisch, Brot, Obst und Milchprodukte abgesehen. In einigen Landkreisen hat sich der Waschbär zu einer Plage entwickelt, der auch vor Nestraub nicht Halt macht. Auch deswegen gibt es immer wieder Diskussionen zwischen Jägern und Naturschützern. Die süß aussehenden Tiere sind als "invasive Art" bei der Europäischen Union aufgeführt, weil sie mit ihrer Ausbreitung andere Arten oder Ökosysteme beeinträchtigen. Jäger dürfen den Waschbären ganzjährig schießen.

Mehr als 200.000 Waschbären wurden in den Jahren 2019/2020 in Deutschland erlegt – mehr als 20 Mal so viele wie noch vor 20 Jahren. Der Waschbär gilt auch als möglicher Überträger des Waschbärspulwurms, der beim Menschen im schlimmsten Fall zu Organversagen führen kann. "Äußert selten" sei eine solche Übertragung vom Tier auf den Menschen allerdings, heißt es dagegen bei den Naturschützern.

Schätzle wird dennoch ihren Eimer mit Sonnenblumenkernen und anderen Leckereien auf der Terrasse stehen lassen und versuchen, Videos von den nächtlichen Touren des Waschbären aufzunehmen.