Von Christian Beck

Sinsheim/Neidenstein. "Allah hätte das Drehbuch nicht besser schreiben können", sagt Michael Bundschuh, als er von seinen Erlebnissen mit Saeed Alghaithi erzählt. Es ist ein irre Geschichte, voller Gefahren. Aber es ist auch eine Geschichte von Freundschaft und Völkerverständigung. Und sie erzählt, warum die Sinsheimer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV) nun ein Mitglied aus Saudi-Arabien hat.

Ihren Anfang nimmt sie im Jahr 2019: Der Neidensteiner Bundschuh arbeitet für die SAP als Berater ein Jahr in Saudi-Arabien. Die Chemie zwischen ihm und seinem Kollegen Alghaithi stimmt. Und so nimmt der Einheimische den Fremden mit auf Ausflüge in die Wüste. Mehrfach wären sie dabei fast gestorben, erzählt Bundschuh amüsiert: Einmal schätzt er als Neuling mit dem Auto eine Düne falsch ein, beinahe hätten sie sich überschlagen. Einmal wird es in der Nacht extrem kalt, weil ein Sandsturm das Zelt weggeweht hatte. Und einmal suchen sie zu Fuß in der Wüste Hilfe, weil das Auto nicht mehr anspringt. Sie finden schließlich einen Beduinen-Stamm, der ein Auto hat und Starthilfe gibt.

Doch Bundschuh findet noch mehr: "Das ist das gastfreundlichste Land der Welt", sagt er. Und auch er will gastfreundlich sein. Nachdem er die extremen und beeindruckenden Landschaften in Saudi-Arabien gesehen hat, will er seinem Kollegen und Freund die Schönheit Europas zeigen. Als begeisterter Alpinist zieht er mit ihm in die Berge, sie wagen die Lechtour. Alghaithi ist trotz seiner 62 Jahre konditionell fit. Dass er Probleme mit der Hüfte und den Augen hat, verschweigt er Bundschuh jedoch anfangs. Und so wird die Tour erneut gewagter als geplant. Und der Saudi, der nie zuvor die Alpen gesehen hatte, ist völlig platt. Mit freundschaftlich-amüsiertem Unterton hätten die Leute abends in der Hütte gefragt, ob sein Begleiter noch lebt, berichtet Bundschuh. Er beschreibt die Abende als "sehr belebend und voller Lachen", da der Araber und die Europäer sich humorvoll über beide Kulturen austauschen.

Doch Alghaithi ist keineswegs abgeschreckt: Trotz der Anstrengung sagt er in den Bergen immer wieder, wie wunderbar und wunderschön er alles findet, schließlich ist die Landschaft und die Vegetation völlig anders als in seiner Heimat. Und er will mehr: Im vergangenen Jahr kommt Alghaithi, der mittlerweile in Bahrain lebt, wieder zu seinem Freund nach Neidenstein, zusammen gehen sie erneut in die Berge. In diesem Jahr kommt Alghaithi, mittlerweile in Rente, für zwei Monate zu seinem Freund in den Kraichgau.

Während es in Bahrain Temperaturen von bis zu 57 Grad Celsius hat, erklimmen sie Berggipfel und schreiten über Schneefelder. Drei gemeinsame Touren unternehmen sie, ins Verwall, zur Stuttgarter Hütte und ins Kleinwalsertal. Und so kommt es, dass der Wüstensohn Mitglied beim DAV werden will. "Er findet es gut, dass mit dem Mitgliedsbeitrag die Alpen geschützt werden", erklärt Bundschuh. Das Vorstandsteam des DAV Sektion Sinsheim denke darüber nach, den Namenszusatz "International" hinzuzufügen, berichtet Bundschuh lachend.

Doch im Vordergrund stehe etwas ganz anderes: Was sie alles gemeinsam erlebt und teilweise durchgemacht hätten, "das hat unsere Freundschaft noch mehr zusammengeschweißt", sagt Bundschuh. Er findet: "Das ist definitiv Völkerverständigung." Die beginne oft mit Reisen. Und Integration funktioniere nur im Kleinen, fügt er hinzu. Das gehe nur über den persönlichen Kontakt, über Freundschaft. Und es helfe, Kulturen mit anderen Augen zu sehen: Manches gefällt ihm in Saudi-Arabien nicht, räumt Bundschuh ganz offen ein. Doch von manchem ist er beeindruckt: Neben der erwähnten Gastfreundschaft erwähnt er den familiären Zusammenhalt, der dort sehr ausgeprägt sei. "Es ist eine sehr warmherzige Kultur."