Neidenstein. (bju) Nach 1397 Tagen ist nun endgültig Schluss. "Mel’s Kaffee und mehr" hatte am vergangenen Samstag zum letzten Mal geöffnet und schließt dann nach fast vier Jahren für immer die Türen. "Aus betriebswirtschaftlichen Gründen", erzählt Inhaberin Melanie Westermann-Weis und ergänzt: "Ich habe lange gekämpft und doch verloren."

Auf dem Facebook-Profil des Cafés liest man in den Kommentaren durchweg Bedauern für die Entscheidung, aber zeigt auch Verständnis in dieser schwierigen Zeit. Vor allem die Frühstücksvariationen lockten auch Gäste aus den Nachbardörfern ins Café. Corona habe natürlich eine Rolle gespielt, erfuhr die RNZ auf Nachfrage. "Aber nicht nur", sagt Westermann-Weis, die immer wieder an verschiedenen Stellschrauben wie Preis- und Warenanpassungen, Öffnungszeiten oder Zusatzangeboten wie Mittagstisch gedreht hatte, um den Umsatz zu steigern. Ihre "Freude an dem Café" sowie die Unterstützung ihres Teams hielten den Laden lange am Laufen, weil ihr jeder Gast am Herzen lag, auch in der schwierigen Corona-Zeit. Schlaflose Nächte habe die Café-Chefin in den vergangenen Wochen gehabt. "Doch es geht jetzt einfach nicht mehr weiter."

Im Januar 2018 hatte die Gastronomin in der ehemaligen Filiale der Volksbank einen Back-Shop eröffnet, der auch ein "Wohlfühlort der Begegnung" sein sollte. Schließlich hatte ein Jahr zuvor der letzte Nahversorger und Bäcker seine Türen im Burgdorf geschlossen. Etwas zu vollmundig hatte die Kommune, die auch der Verpächter der Immobilie ist und dort einen Teil des Gemeindearchivs lagert, mit "Mel’s Kaffee und mehr" einen neuen Nahversorger angekündigt, mit einer Auswahl an Lebensmitteln. Doch für das gemütliche Café im französischen Stil gab es gleich zu Beginn erste Kritik wegen der Warenauswahl und angeblich zu hoher Preise.

Westermann-Weis reagierte, versuchte, sich an Kundenwünschen zu orientieren, und holte einen regionalen Bäcker mit seinen Backwaren ins Boot. Das Café etablierte sich und wurde für viele zu einem beliebten Treffpunkt. Doch dann kamen Corona und die dazugehörigen Lockdowns, die den Aufwärtstrend stoppten. Und auch das dann an bestimmten Tagen angebotene "Essen-to-go" konnte die finanziellen Einbußen nicht auffangen. Zusätzlich zwang eine notwendige Knie-Operation Westermann-Weis dazu, das Café längere Zeit zu schließen.

Ende September suchte die Inhaberin noch nach "Verstärkung" für ihr Team, sodass viele Bürger nun von der Schließung überrascht wurden. "Auch wir haben es erst kurzfristig erfahren", berichtet Bürgermeister Frank Gobernatz, der die Schließung sehr bedauert. Und wie geht es weiter mit der Immobilie? Darüber könne Gobernatz keine Auskunft geben, "da wir noch gar keine Zeit gehabt haben, uns darüber auszutauschen. Das wird aber sicher Thema in unserer Gemeinderatssitzung werden."

In der Bevölkerung gibt es bereits ein "Wunschkonzert" für ein neues Café, eine Bäckerei oder einen echten Nahversorger mit "regionalen Produkten". Auch eine mögliche Vermietung der Räume durch die Kommune für Vereinsveranstaltungen oder anderen Aktivitäten kamen als Vorschläge. Mit Interesse wird dabei auch der Verbleib des Geldautomaten verfolgt, den der Rathauschef damals "nach intensiven Gesprächen mit der Volksbank Neckartal" retten konnte. Dieser befindet sich im Vorraum des Cafés und wurde erst vor Kurzem durch eine modernere Version ersetzt.

Letztendlich bricht aber mit der Schließung von "Mel’s Kaffee und mehr" dem 1750-Seelendorf wieder ein Teil der Infrastruktur weg. Der Gastrobetrieb war für viele nicht nur eine gute Frühstücksadresse, sondern vor allem auch ein sozialer Treffpunkt.