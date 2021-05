Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Die Haltestelle "Altort", auch "Ort" genannt, gehört sicher mit zu den schönsten Warteplätzen am Bus-Linienweg der Palatina in der Region. Doch die nicht ungefährliche Fahrt durch die Daisbacher Straße wird seit Jahren im Gemeinderat diskutiert.

Probleme im Begegnungsverkehr, weil die Straße sehr eng ist, und parkende Autos oder landwirtschaftliche Fahrzeuge sorgen hier für eine angespannte Verkehrssituation. Auch aufgrund der Parksituation bei der Metzgerei "Bommer" in der Neuen Straße, die an die Daisbacher Straße anschließt, und bei der es bei entsprechendem Kundenaufkommen ebenfalls zu Störungen des fließenden Verkehrs kommt. Wie gut diese Situation entschärft wird, erkennt man immer bei Bau – oder Elektroarbeiten in der Daisbacher Straße, die dann für den Busverkehr gesperrt ist, und somit eine Ersatzhaltestelle geschaffen werden muss.

Laut Bürgermeister Frank Gobernatz sind auch die Palatina-Busfahrer nicht unglücklich beim Umfahren der engen Straße, wie man bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erfuhr. Aktuell befindet sich die Ersatzstelle in der Bahnhofstraße und somit unweit der Haltestelle "Schule". Die dritte Haltestelle befindet sich im Bereich "Spähäcker". Weiterhin verfolge die Verwaltung eine Lösung des Haltestellenproblems und bevorzuge als Standort den Bereich des S-Bahnhofs. "Das würde Sinn machen und auch für das zukünftige Neubaugebiet ,Epfenbacher Berg III‘ einen Vorteil darstellen", erklärte Bürgermeister Gobernatz.

Doch das altbekannte Problem tauchte dann wieder erneut auf, "denn die Taktung der Buslinie erlaubt keine große Umkehrschleife für die Busse, die aber hier notwendig wäre." Einig war man sich im Gemeinderat, dass die dritte Haltestelle im Altort nicht aufgegeben werden darf, sondern im besten Fall einen neuen Standort bekommen müsse. "Aus den geplanten acht Wochen für die Ersatzhaltestelle sind auch jetzt schon zwölf Wochen geworden", ergänzte Gobernatz, was auch der Eigentümer des Anwesens mit der Bushaltestelle vor seiner Tür zuvor kritisch angemerkt hatte. "Aufgrund weiterer Arbeiten in der Daisbacher Straße wird die Haltestelle ,Altort‘ aber vorerst nicht mehr angefahren", blickte der Verwaltungschef voraus, der auch von keiner hohen Frequentierung dieser Haltestelle berichten konnte.

Bereits im September 2017 hatte Gemeinderat Jörg Engelhardt angeregt, die Bushaltestelle im Altort aufzulösen und als Ersatz eine Haltestelle vor dem ehemaligen Volksbankgebäude und in unmittelbarer Nähe der Postfiliale zu errichten. Daraus ergab sich zum damaligen Zeitpunkt eine kontroverse Diskussion im Gremium, bei den dortigen Anwohnern und vor allem bei den Geschäftsinhabern. Es wäre eine "neue Haltestelle mit neuen Problemen" geworden, so das damalige Fazit.

Nun möchte die Verwaltung erneut das Gespräch mit dem Busunternehmen Palatina suchen, um möglichst eine Lösung im Bereich des S-Bahnhofs zu finden. "Nicht aufgeben", so der gleichzeitige Appell von Andrea Volk, Hans-Dieter Kretzler und Peter Grolms an die Verwaltung. "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg", untermauerte Grolms nochmals das Anliegen der Gemeinde.