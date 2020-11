Erst Fieber messen, dann an einem Stäbchen lutschen, das dann gegebenenfalls Corona-Viren nachweist. So wie auf diesem Symbolbild könnte die Studie auch in Neidenstein ablaufen. Symbolfoto: Getty Images/Serhii Sobolevskyi

Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Die Burgdorfschule trägt einen wichtigen Teil zur Forschung bezüglich der Verbreitung des Corona-Virus in Kindereinrichtungen bei.

Vor allem die Schulen sind in der Corona-Krise seit einigen Wochen in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Während Studien zeigen, dass das Infektionsrisiko außerhalb des Klassenzimmers größer ist, gibt es auch Stimmen, die meinen, dass man für derartige Aussagen in den Schulen viel mehr testen müsse. Aber wie kann man Schulen und Kitas offen halten? Wie den Kindern und Jugendlichen einen Präsenzunterricht ermöglichen? Und wie stark tragen Schulen zur Verbreitung des Coronavirus bei?

Diesen Fragen gehen Wissenschaftler der Universität Köln auf den Grund. Sie führen zusammen mit den Unikliniken in Düsseldorf, München, Homburg und Heidelberg in 18 Einrichtungen – von Kita bis Gymnasium – eine Corona-Studie durch. Das geschieht mithilfe von sogenannten "Pooltests", also gesammelten Abstrichen mehrerer Personen.

Auch die Neidensteiner Burgdorfschule nimmt als eine von insgesamt sieben Grundschulen an diesem bundesweiten Pilotprojekt teil. Hier werden seit diesem Montag in einer ersten dreiwöchigen Studienphase Schülerinnen und Schüler zwei bis drei Mal die Woche getestet. "Dies geschieht mit der Einverständniserklärung der Eltern und auch mit der Freiwilligkeit des Kindes", betonte Projektkoordinatorin Dr. Kathrin Jeltsch von der Kinderklinik in Heidelberg bei einer Videokonferenz mit den Eltern.

Zwei Drittel der rund 50 Schüler und einige Lehrer der Grundschule nehmen an der bundesweiten Studie teil. Foto: Berthold Jürriens

Ziel des Projekts mit dem Namen "Bundesweites Forschungsnetz Angewandte Surveillance und Testung" (B-FAST) sei es, die Schließung von Kitas zu vermeiden und den Präsenzunterricht in Schulen in der Corona-Pandemie beizubehalten. Dabei soll auch eine alltagstaugliche und flächendeckende Teststrategie entwickelt werden, um auch für zukünftige Pandemien gewappnet zu sein.

Das Besondere an der Studie seien die "Pools". Konkret sieht das so aus: Von einer bestimmten Anzahl von Schülern wird jeweils ein Abstrich genommen. Diese kommen alle gemeinsam in ein Teströhrchen. Ist dieses negativ, so ist die gesamte Klasse gesund. Ist eine Sammelprobe positiv, erfolgt ein Zweittest in Form von Einzeltests aller Schüler des "Pools". Das weitere Vorgehen werde dann mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Somit könnte man die Testung von mehreren tausend Schülern an großen Schulen erheblich reduzieren.

"Zwei Drittel der Schülerschaft plus sieben weitere Lehrkräfte und Mitarbeiter nehmen teil", sagt Rektorin Daniela Zöge. Allerdings sind nicht alle Eltern von der Studie begeistert. "Wir begrüßen einerseits das häufige Testen, denn so haben wir mehr Sicherheit für unser Kind, denn wir haben auch Risikopatienten in unserer Familie", erzählen die Eltern eines Viertklässlers. Andererseits sorgen sie sich um mögliche falsche Testergebnisse. Die letzte Entscheidung habe ihr Kind gehabt, das, nach Gesprächen und weiteren altersgerechten Informationen in der Schule, endgültig zugesagt habe. Ein anderer Vater begrüßt zwar wissenschaftliche Studien, die helfen könnten und wichtig seien, ob aber unbedingt Grundschulkinder die richtigen Testpersonen sind, ist für ihn fraglich.

"Wir hatten uns als Schule für diese Studie beworben und wurden ausgelost", erzählt die Rektorin, die nach der Zusage mit der Uniklinik Heidelberg, dem Gesundheitsamt, dem Elternbeirat und den Eltern im Austausch war. Ein Projektteam aus Ärzten und Studierenden war nun vor Ort, um die nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Methoden des Wangenabstrichs oder des Lutschens auf einem Wattestab bei den Klassen vorzunehmen.

"Beim Wangenabstrich wird drei Mal in der Woche getestet. Beim Lutschen zwei Mal", erklärt Zöge zum weiteren Vorgehen. Auch diese beiden kindgerechteren Varianten gegenüber dem Rachenabstrich möchte die Studie vergleichen, da sie noch nicht als Standard-Methode eingesetzt worden sind. An anderen Schulen läuft die Studie bereits seit einigen Wochen und dort sei vor allem ein erhöhtes Sicherheitsgefühl bei Lehrern und Schülern festgestellt worden. "Ich denke, das Projekt wird die Unsicherheit auch an unserer Schule minimieren", meint Zöge.

Die bei der Studie gewonnenen Erkenntnisse können dann für viele Schulen wertvoll sein. Sobald alle Einrichtungen die erste Testphase durchlaufen haben, werden die Ergebnisse ausgewertet und die Einrichtungen über Zwischenergebnisse und mögliche Anpassungen informiert. Anfang 2021 gibt es eine zweite Testphase, die drei Wochen dauert. Im März soll dann das Gesamtergebnis präsentiert werden.