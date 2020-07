Neidenstein. (pol/mare) Ein lange schwelender Streit zwischen zwei Männern ist am Dienstagnachmittag eskaliert. Laut Polizeibericht waren der 78-Jährige und der 61-Jährige in der Bahnhofstraße mit Gartenarbeiten beschäftigt, als sie in Streit gerieten. Dabei schlug der 78-Jährige dem 61-Jährigen mit einer Harke auf den Kopf.

Der Mann erlitt eine stark blutenden Wunde, die vor Ort zunächst von einem Ersthelfer, danach auch vom Notarzt behandelt wurde. Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Klinik. Nach derzeitigen Informationen besteht keine Lebensgefahr.

Gegen den 78-Jährigen wurden die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen aufgenommen. Der Auslöser der Auseinandersetzung ist noch unklar. Die beiden Männer liegen aber wohl schon länger miteinander im Clinch.