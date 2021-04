Einen Nachfolger für eine Arztpraxis in ländlichen Regionen zu finden, ist schwierig. Dies zeigte sich aktuell auch in Neckarbischofsheim. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Neckarbischofsheim/Waibstadt. "Umsatzstarke Praxis, (allgemeinmedizinisch-internistisch) baldmöglichst abzugeben. Lage Ortszentrum, Apotheke in Nachbarschaft, Parkplätze vorhanden." So liest sich der ausgeschriebene Vertragsarztsitz in Neckarbischofsheim auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. In der Von-Hindenburg-Straße 7 haben sich bekanntlich Dr. Judith Baumann und Dr. Richard Baumann nach 36 Jahren Praxistätigkeit seit dem 1. April in den Ruhestand verabschiedet. Und die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schwierig. Doch nun hat sich eine unkonventionelle aber zielführende Lösung ergeben.

Bürgermeister Thomas Seidelmann gönnt beiden Ärzten, die dort bislang praktiziert haben, ihren neuen Lebensabschnitt. Dennoch hätte er gerne früher von der Schließung der Praxis erfahren. Die Suche nach einem Nachfolger des Ärztepaars war laut Aushang an der Eingangstür der Praxis bisher nicht erfolgreich. Seidelmann habe nicht nur deswegen selbst die Werbetrommel gerührt und habe auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung Kontakt aufgenommen.

"Einen Landarzt in dieser kurzen Zeit zu finden, ist so gut wie unmöglich", hatte Seidelmann noch vor einigen Wochen mitgeteilt, mit fast schon resigniertem Unterton. Das Problem mit fehlenden Landärzten ist nicht neu, trotz zusätzlicher finanzieller Anreize oder verlockender Angebote einiger Kommunen, beispielsweise einem Bauplatz, einer Prämie oder kostenloser Kinderbetreuung. Immer mehr Bundesländer führen eine sogenannte Landarztquote ein und vergeben eine gewisse Anzahl an Studienplätzen nur unter der Bedingung, einige Zeit als Arzt in einer medizinisch unterversorgen Region zu arbeiten.

Gespräche mit den anderen ortsansässigen Ärzten seien zwar positiv gewesen, berichtet Seidelmann, aber auch deren Praxen arbeiten bereits am Limit. "Schließlich geht es hier um rund 2000 Patienten, die weiterhin versorgt werden möchten." Auch der Verwaltungschef weiß, dass Gemeinschaftspraxen für Ärzte meist attraktiver sind als eine eigene Niederlassung, die mit großen Investitionen verbunden ist. Flexiblere Arbeitszeiten, fachlicher Austausch, Pausen in Mutterschutz und Elternzeit, regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten ohne Praxisschließung und auch ein "sanfter Ausstieg" aus der Praxistätigkeit sind so möglich. Im Jahr 2019 blieben rund 3300 Niederlassungen für Hausärzte bundesweit unbesetzt, bei Fachärzten waren es gut 1900 Sitze.

Doch Hilfe für das Ärzteproblem kam jetzt aus der Hausärztegemeinschaft in Waibstadt, zu der Mediziner Argun Aldanmaz und Dr. Rebecca Kaltenmaier gehören, und die mit ihrem Team für eine moderne und verlässliche hausärztliche Versorgung bekannt sind. In einer Gesprächsrunde wurde die Problematik in Neckarbischofsheim schnell deutlich, die vor allem durch den Zeitfaktor bestimmt wurde. Denn ein Arztsitz kann auch "verfallen".

Ein Arztsitz ist die Voraussetzung für eine eigene Praxis. Doch diese steht nicht frei zur Verfügung, sondern wird auf Grundlage der Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigungen vergeben. In den sogenannten gesperrten Bereichen, also dort, wo die Ist-Versorgung größer ist als die Soll-Versorgung, und dabei handelt es sich bei dem Rhein-Neckar-Kreis, muss der Vertragsarztsitz zur Übernahme durch einen geeigneten Nachfolger ausgeschrieben werden. Die Einhaltung von Fristen und viel bürokratischer Aufwand sind erforderlich.

In ländlichen Räumen gäbe es vergleichsweise viele Einzelpraxen, erklärt Aldanmaz. "Aber das unternehmerische Risiko der Übernahme einer Einzelpraxis möchten viele nicht eingehen." Doch das Waibstadter Ärzteteam hat frühzeitig reagiert. Zunächst hatte man die Idee, einen oder mehrere Ärzte einzustellen, die dann in der Praxis angestellt wären, aber in Neckarbischofsheim praktizieren würden. Für die beiden Ärzte gilt nicht der Konkurrenzgedanke der Mediziner in den verschiedenen Ortschaften, sondern das gemeinsame gesundheitliche Wohl der Bürger. So etwas könne aber auch nur funktionieren, "weil wir hier so ein tolles und verlässliches Praxisteam haben", sagen beide.

Doch die Stellensuche war in dieser kurzen Zeit kaum erfolgreich zu bewältigen, so dass nun die Gemeinschaftspraxis aus Waibstadt kurzfristig einen Zweitsitz in Neckarbischofsheim eröffnen wird. "Es war nicht einfach, aber die einzige Chance, um überhaupt für Ersatz zu sorgen", freut sich Seidelmann über die Planungen der beiden Mediziner.

Somit wird Ende April für voraussichtlich zwei Tage pro Woche in Neckarbischofsheim praktiziert werden können. "Nach erfolgreicher Suche nach einem angestellten Arzt soll die Praxis wieder fünf Tage geöffnet haben." Dieses System habe viele Vorteile, denn es gäbe hinter dem praktizierenden Arzt ein leistungsfähiges Ärzteteam zur Unterstützung, ergänzt der Verwaltungschef, der sich nochmals bei der Gemeinschaftspraxis bedankt. "Sie sind voll ausgebucht und haben sich dennoch außerordentlich für uns eingebracht." Dies sei "alles andere als selbstverständlich".