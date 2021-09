Von Anjoulih Pawelka

Neckarbischofsheim. Sie sind oft runtergewirtschaftet, enorm renovierungsbedürftig und bedeuten für ihre Eigentümer viel Arbeit: leer stehende, denkmalgeschützte Häuser. Wie diese relativ kostengünstig renoviert werden können, das war unter anderem Thema der Denkmalreise der baden-württembergischen Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi (CDU).

Dafür ist sie samt Entourage am Donnerstag nach Neckarbischofsheim gekommen. Ganze drei Kleinbusse sowie die Politikprominenz des Rhein-Neckar-Kreises sind dabei. Neben Albrecht Schütte und Moritz Oppelt (beide CDU) kam auch Hermann Katzenstein (Grüne). Dieser rückte standesgemäß mit Rad an – das zusammengelegte Sakko in der Fahrradtasche hatte die Fahrt erstaunlicherweise ohne größere Knitter überstanden. Bürgermeister Thomas Seidelmann, dem es vor dem Termin am liebsten gewesen wäre, das Haus in der Hauptstraße 20 würde abgerissen, hatte dementsprechend seine Prioritäten ein wenig anders gesetzt.

Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen in Baden-Württemberg (2. von rechts), informierte sich bei Eigentümerin Brigitte Miebach über die Geschichte des Hauses in der Neckarbischofsheimer Hauptstraße. Foto: Anjoulih Pawelka

Mit charmantem, aber beharrlichem Nachdruck engagierte er sich dafür, dass die Ministerin sich zuallererst in das Goldenen Buch der Stadt einträgt. Das Argument, eines der schönsten Trauzimmer Baden-Württembergs oder gar Deutschlands zu haben, zog dann irgendwie doch. Wohl auch, weil Razavi so die Wartezeit bis zum Antreffen der Mitstreiterinnen und Mitstreiter überbrücken konnte.

Wohnraum sei ein großes Thema unserer Zeit, sagte die Ministerin. "Die Menschen müssen zurück in den Ort." Denn das Leben sei durch die Nahversorgung, die beinahe überall mittlerweile am Ortsrand zu finden ist, aus den Gemeinden verschwunden. Der Ortskern in Kommunen müsse wiederbelebt werden, und das gehe nur, wenn Banken, Apotheken und Co. fußläufig erreichbar sind. Sonst "will dort kein Mensch leben", erläuterte Razavi.

Wie so eine Sanierung aussehen könnte, erklärte ein Architektenteam. Ingenieur Dr. Martin Hahn, Landeskonservator für Bau- und Denkmalpflege, erläuterte, dass das Projekt aus dem Alltag gegriffen sei. Man wolle aufzeigen, dass man mit 20 Prozent Einsatz 80 Prozent Wirkung erzielen kann, und das mit wenig finanziellem Einsatz.

Das denkmalgeschützte Haus, das neben der Zehntscheune steht, wurde 1780 gebaut und scheint sowohl außen wie auch innen in desolatem Zustand zu sein. Abblätternder Putz an der Fassade, schiefe Böden, deren Holzdielen sich beim Betreten lösen, ein völlig zerstörtes Bad und Wände, die bis zur Isolierung entfernt wurden, lassen nicht erahnen, dass das Gebäude früher einmal ein nobles Haus war. Bis zu 22 Personen lebten nach dem Krieg teilweise dort. Um jedem ein wenig Privatsphäre zu ermöglichen, wurden Wände eingezogen und an anderer Stelle entfernt, erzählt Eigentümerin Brigitte Miebach, für die das Haus mit dem Trödelladen früher ihr kleines Paradies war. "Das war mein Baukasten hier."

Drei unterschiedliche Möglichkeiten zeigte Architekt Julian Hanschke im Inneren dann auf, was man aus dem Haus machen könnte. Der Ingenieur, der sich auf 3D-Rekonstruktionen historischer Gebäude spezialisiert hat, verfolgte das Konzept "wohnen und arbeiten", bei dem Büroräume im Erdgeschoss vorgesehen sind. Bei der S-Variante würden nur die notwendigsten Sanierungen getätigt. Darunter fällt zum Beispiel die äußere Hülle. Die Dielen sollen abgeschliffen und die Fenster neu lackiert werden. Im ersten Obergeschoss könnten Wände, Decken und Türen erneuert und aufbereitet werden.

Ebenso sieht das Konzept vor, die Verformungen im Boden zu reparieren. So etwas käme in Fachwerkhäusern häufiger vor, erklärte der Architekt. Um einen realistischen Preis veröffentlichen zu können, hat Hanschke bei örtlichen Firmen Angebote eingeholt. Heraus kamen Kosten von 560.000 Euro für die minimalste Sanierung. Allerdings ohne Förderungen. Diese senken die Kosten teilweise deutlich. So gäbe es für das Haus von der Denkmalpflege einen Zuschuss von über 70.000 Euro. Hinzu kommen außerdem 80.000 Euro Zuschuss von der Stadtbauförderung und steuerliche Vorteile. So müsste Miebach insgesamt 426.500 Euro investieren. Die größte Variante mit umfangreichen Sanierungen würde rund 835.000 Euro ohne Förderung kosten.

"Es ist fast nicht zu glauben, dass das so günstig ist", sagte Seidelmann begeistert und war mit seiner Meinung damit nicht alleine. Überhaupt musste er seine ursprüngliche Ansicht revidieren. Er habe nicht gedacht, dass man daraus etwas machen kann. Das Konzept fände er gut. "So was ist ein Segen". Auch Miebach war von den Ideen des Architekten begeistert. Umsetzen wird sie es wohl eher nicht. Denn: "Ich habe keine Million", sagte die Eigentümerin. Wenn man in den Häusern selbst wohnen würde, sei das aber eine gute Idee.

Landeskonservator Hahn betonte, dass das Haus nur ein Beispiel sei. Man wolle damit zeigen, dass man nicht immer das komplette Gebäude kernsanieren muss, sondern auch mit weniger Geld erreichen kann, dass das Haus für die nächsten Jahrzehnte gewappnet ist. Und auch Befürchtungen bezüglich Denkmalschutzauflagen konnten aus dem Weg geräumt werden. "Das Denkmalamt wird nicht das Problem sein", hieß es da. Es würden die Handwerker, die nicht kommen, zu Verzögerungen führen.