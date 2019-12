Werner Schork hat in Eppingen und Neckarbischofsheim viel bewegt. Foto: privat

Neckarbischofsheim/Eppingen. (fro) Werner Schork war "ein echter Eppinger" – hatte aber auch eine Heimat in Neckarbischofsheim gefunden. Bei beiden Fußballvereinen der Städte galt er als Urgestein. Jetzt ist Werner Schork im Alter von 71 Jahren überraschend verstorben.

Nach Neckarbischofsheim zog er der Liebe wegen – und fand dort, bei seiner Frau Ulrike, eine zweite Familie. "Da hat die Chemie sofort gestimmt", sagt sein Schwager Horst Schütz. Denn auch Werner Schorks Frau kommt aus einer Fußballerfamilie. Beim "Familienbetrieb" TSV Neckarbischofsheim wurde Werner Schork ebenso zu einer festen Größe wie beim VfB Eppingen. So war er von 2005 bis 2012 Vorstand des TSV, nachdem er das Amt von Schütz übernommen hatte. "Er konnte gar nicht anders", sagt Schütz. Werner Schork habe sich immer gerne ehrenamtlich engagiert. "Er hat’s gern gemacht." Für seine Verdienste bekam er unter anderem die Goldene Vereinsnadel, war Ehrenmitglied und bekam sogar die höchste Auszeichnung des Vereins: Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Posthum wird er außerdem für seine Verdienste mit der Ehrenplakette des Badischen Fußballverbands ausgezeichnet werden.

Doch auch beim VfB Eppingen war Werner Schork ein "großer Name". Schon in seiner Jugend spielte er für den Club und setzte sich dort vor allem für den Aufbau einer 2. Mannschaft ein. So wollte er den VfB breiter aufstellen und die Jugendarbeit verbessern. Lange Jahre war er auch hier im Vorstand tätig, von 1991 bis 1997 als Vorsitzender. Auch beim VfB war er Ehrenmitglied.

Beruflich hatte es Werner Schork nach Heilbronn verschlagen. Dort war er Kriminalhauptkommissar bei der Sittenpolizei. Für fünf Jahre hinterließ er auch Spuren im Neckarbischofsheimer Gemeinderat: "Damit es nicht allzu langweilig wurde", sagt Schütz. Dort vertrat er, während Rolf Geinert Stadtoberhaupt war, die Bürger Neckarbischofsheims und setzte sich für deren Belange ein. Während seiner Zeit im Gremium war er an zahlreichen Entscheidungen beteiligt.

Soziales Engagement zeigte er zudem beim "Treff" des TSV Neckarbischofsheim für ältere Mitglieder und Senioren, den er regelmäßig organisierte – und dort mit seinen Kochkünsten und Gesangseinlagen für gute Stimmung sorgte. Denn eines war Werner Schork besonders wichtig: das Miteinander und das Feiern. Deshalb dachte er sich Programmpunkte für die Treffs aus. Seine Freunde beschreiben ihn als "sehr humorvoll". Sie werden ihn wegen seines gesellschaftlichen, dienstlichen und sportlichen Engagements vermissen – und sicherlich auch wegen seiner Wildspezialitäten, serviert mit einem guten Trollinger, der auch reichlich in der Soße sein musste.

"Ich wohne jetzt 20 Jahre hier, und es gab nie ein böses Wort", habe Werner Schork noch vor Kurzem zu seiner Frau gesagt, erzählt Schütz: "Er reißt eine große Lücke."