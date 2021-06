Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Von "einigen Sorgenkindern" sprach Bürgermeister Thomas Seidelmann bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Damit meinte er die Brücken im Stadtgebiet, die vergangenes Jahr im Mai von einem Ingenieurbüro geprüft worden waren. Eigentlich wollte der Bürgermeister den Bericht schon vor einiger Zeit liefern, das musste aber wegen verschiedener Gründe immer wieder verschoben werden. Eine Folge der Prüfung war beispielsweise die zeitweise Sperrung der Brücke im Schlosspark, die als einsturzgefährdet eingestuft worden war. Jetzt folgte der Bericht des Bürgermeisters zu den restlichen Ergebnissen der TÜV-Prüfung.

Insgesamt wurden zwölf Brücken und vier Stützwände in Neckarbischofsheim, vier Brücken in Helmhof und zwei Brücken in Untergimpern überprüft. Der Notendurchschnitt aller Brücken im Stadtgebiet liegt demnach bei 2,8. Allerdings ist 4 die schlechteste Note; bei dieser Bewertung muss eine Brücke gesperrt werden. Viele Bauwerke seien "in die Jahre gekommen", denn sie wurden in den 1950er-, 60er- und 1970er-Jahren gebaut, erklärte Seidelmann. Man habe in den letzten Jahren "zu lange weggeschaut", was er als "sehr, sehr schlecht" bezeichnete. Ohne ein Bauwerksmanagement-System, das die Brücken überwache, könnten auf die Stadt "sehr hohe Instandsetzungskosten" zukommen.

Als Beispiel zeigte der Bürgermeister die Brücke über den Krebsbach bei der Tal- und Brückenstraße in Helmhof, die eine 3,5 – also ein "Ungenügend" – bekommen hat. Hier bestehe "die Gefahr eines schlagartigen Bauwerkversagens", und die "Dauerhaftigkeit ist nicht mehr gegeben." Seidelmann listete die Dinge auf, die der Ingenieur für notwendig hält, um das Bauwerk zu erhalten: Erneuerung des Betons und Fahrbahnbelags, der Bauwerksabdichtung, der Verfugung und Weiteres. Außerdem solle geprüft werden, ob ein Ersatzneubau nicht sogar wirtschaftlicher als die Instandsetzung der Balkenbrücke aus dem Jahr 1970 ist.

Ebenfalls mit 3,5 wurde eine Fußgängerbrücke am Kindergarten in Untergimpern bewertet, auch hier könnte ein Neubau anstehen: Der Unterbau ist laut Seidelmann rostig, da viele Jahre nicht mehr nach dem Stahlträger geschaut worden war. "Da hält man uns den Spiegel vor", sagte der Bürgermeister zu der Prüfung, in der von "Unterhaltsmangel" die Rede ist.

"Einige Baustellen rauschen", konstatierte Seidelmann. Das Fazit der Prüfung: Stand- und Verkehrssicherheit sind beeinträchtigt, und "die Dauerhaftigkeit ist nicht mehr gegeben".

Doch nicht alles ist schlecht: "Zu meiner Überraschung", sagte der Bürgermeister, bekam die Brücke in der Bürgermeister-Neuwirth-Straße in Neckarbischofsheim eine 2,9. Damit gewinne man "ein ganz klein bisschen Zeit". Die Brücke sei ein schönes Beispiel dafür, dass der Bauhof dort viel selbst tun könnte, beispielsweise Mauerwerksfugen instand setzen. Das bringe Zeit und spare der Stadt auch erst mal Geld. Die Botschaft sei trotzdem eindeutig: Man müsse stärker auf die Brücken schauen, sie regelmäßig warten und personelle Ressourcen bereitstellen, um die Dinge, die man selbst machen kann, zu erledigen. Nachdem die vakante Stelle im technischen Bauamt besetzt wurde, soll sofort ein "Fahrplan für die Mängelbeseitigung" erstellt werden, sagte der Bürgermeister. Kleine Reparaturen an Geländern oder Arbeiten an Mauern sollen dann im Laufe des Jahres umgesetzt werden.

Laut Seidelmann sind das "viele Sachen, die wir vor der Brust haben". Sein persönliches Fazit: "Man nimmt Brücken oft gar nicht wahr." Dennoch sei das jetzt "ein dickes Pfund", das man sukzessive abbauen müsse.