Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Mit einem Zitat des amerikanischen Unternehmers Henry Ford begann Bürgermeisterin Tanja Grether ihre Ansprache beim Neujahrsempfang der Stadt in der Aula des Adolf-Schmitthenner-Gymnasiums: "Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg." Eine passende Überleitung für das, was den Neujahrsempfang der Stadt von denen aller anderer Gemeinden unterscheide: die Gelegenheit für Vereine, sich vorzustellen und zu präsentieren. Denn es seien auch die Vereine, die laut der Bürgermeisterin einen wichtigen Teil zum Zusammenleben in Neckarbischofsheim beitragen. Passend, zumindest für die Bürgermeisterin, die sich in diesem Jahr wieder wählen lassen will, auch der zweite Teil des Zitats: Sie wolle zusammenbleiben mit den Neckarbischofsheimern, um weiterhin zusammenarbeiten zu können.

> In ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr erwähnte Grether natürlich das Gymnasium, das 2018 sein 50. Jubiläum feiern konnte; 2019 konnte der Erweiterungsbau bezogen werden. Sie dankte dem Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte, der sich "sehr, sehr für uns eingesetzt hat", als es um Fördergelder ging. Die rund fünf Millionen Euro seien für die kleine Stadt "kein Pappenstiel". "Das ASG ist einer unserer Standortfaktoren." Grether blickte auf die Aufstockung der Schulsozialarbeit an der Grundschule und die Übernahme der Kernzeitbetreuung an der Grundschule durch die Stadt – man habe jetzt ein "gutes, neues Team".

Musik auf hohem Niveau bot die Big Band des ASG unter Leitung von Barbara Starck beim Neujahrsempfang. Die Schüler sorgten für musikalische Auflockerung zwischen den Reden.

> Baumaßnahmen waren weitere Punkte in der Rede der Bürgermeisterin: Sie blickte auf die Gestaltungsgrundsätze für den Ortskern zurück und warb bei Hausbesitzern dafür, sich um Fördergelder zu bewerben. Mit der Erschließung des neuen Baugebiets "Unter dem Linsenkuchen", die im Juli abgeschlossen sein soll, gebe es in der Gemeinde ein weiteres "ganz wichtiges Thema". Bis auf 13 Bauplätze seien alle 45 Grundstücke beim Losverfahren vergeben worden – "Sicher interessant zu wissen, dass alle Neckarbischofsheimer Bewerber ein Grundstück zugelost bekommen haben", sagte Grether.

Das größte Vorhaben in diesem Jahr wird der Umbau des "Treff3000"-Gebäudes in der Von-Hindenburg-Straße, in der ein Kindergarten mit fünf Gruppen entstehen wird. Der Bauantrag sei gestellt, aber "das dauert ein Weilchen". "Vielleicht nach Ostern" könne mit dem Umbau begonnen werden. Nebenan wird zudem die Tagesstätte für Senioren gebaut. Die Sanierung der Friedhofstraße im Ortsteil Helmhof habe 2019 nicht geklappt, man wolle das Projekt aber in diesem Jahr angehen.

> Abgeschlossene Projekte listete Grether als nächstes auf: die sanierte Bushaltestelle am Ablassweg, ebenso die dortige Zufahrt zum Sportgelände, "Verbesserungen" im Kindergarten Helmhof, darunter ein neuer Boden und neue Fenster. Man müsse die Sanierung aufgrund der Kosten "in kleinen Schritten angehen".

> Einen Ausblick gab’s auch noch: Die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht Doppik stelle die Stadt vor eine große Herausforderung. Steuererhöhungen wolle man aber "wenn’s irgend möglich ist, vermeiden". Weitere Dinge, "die auf der Agenda stehen": die Sanierung der Brücken im Stadtgebiet, beispielsweise die in der Bürgermeister-Neuwirth-Straße, die Fußballplätze oder Anschaffungen für die Feuerwehr – "sobald die Finanzen das zulassen". Was man von diesen "dringenden" und "wichtigen" Maßnahmen verwirklichen könne, müsse "der Gemeinderat gut auswählen". Weitere Punkte beziehungsweise Wünsche für die Zukunft: ein Radweg nach Obergimpern, Parkplätze am ASG, der Bau einer Mehrzweckhalle auf dem Schulgelände und ein neues interkommunales Gewerbegebiet will sie "mit Nachdruck angehen".

Musikalisch wurde der Abend von der schwungvoll aufspielenden Big Band des Gymnasiums unter Leitung von Barbara Starck begleitet. Über die Blutspenderehrung, die Reden der Vereinsvertreter von Kasinogesellschaft und Krebsbachtalbahn sowie Schuldirektor Harald Frommknechts Vortrag über die ASG-Historie werden wir noch berichten.