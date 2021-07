Von Berthold Jürriens

Sinsheim/Neckarbischofsheim. Ein Mann musste sich jetzt vor dem Sinsheimer Amtsgericht dafür verantworten, dass er im März versucht hatte, in ein Einfamilienhaus in Neckarbischofsheim einzubrechen.

Während die Schuldfrage vor dem Schöffengericht schnell geklärt war, ging es hauptsächlich um das Strafmaß. Dieses festzulegen, stellte sich aufgrund der besonderen Lebensumstände und Biografie des 36-jährigen suchtkranken Angeklagten als "nicht einfach" heraus. Ist eine Strafvollzugsanstalt angemessen oder kann eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach Paragraf 64 der Strafgesetzordnung, die für "Straftäter in Folge eines Hangs zur Einnahme berauschender Substanzen im Übermaß" vorgesehen ist, zur Besserung führen? Mit dieser Frage beschäftigte sich das Gericht.

Der Mann hatte über seinen Anwalt und anschließend auch selbst die Vorwürfe wegen des Versuchs des Wohnungseinbruchsdiebstahls mit Sachbeschädigung vollumfänglich eingeräumt. Somit war auch für den Staatsanwalt klar, dass der Beschuldigte sich an einem Vormittag im März dieses Jahres über eine Außenwendeltreppe Zutritt zu dem Haus in Feldrandlage verschafft hatte, um mithilfe eines Schraubenziehers die Balkontür auszuhebeln. Dabei wurde der Angeklagte aber von Nachbarn beobachtet, worauf er eine Gießkanne nahm und so tat, als würde er die Blumen im Garten gießen.

Als der Nachbar die Polizei rief, flüchtete der Mann zunächst. Allerdings konnte er aufgrund einer besonderen Auffälligkeit an einem Kleidungsstück verhaftet werden: Laut eines Polizisten, der als Zeuge aussagte, habe die Schwester des Angeklagten den Hinweis auf den Täter gegeben. Sie hatte sich aufgrund der Drogen und wegen dem "falschen Freundeskreis" Sorgen um ihren Bruder gemacht. Bei der Befragung durch Richterin Bärbel Hönes offenbarten sich beim Angeklagten nicht nur "desolate Lebensumstände" aufgrund seiner Heroinsucht, wie es die Sachverständige im psychologischen Gutachten später ausdrückte, sondern zusätzlich ein tragisches Familienschicksal.

Als Sechsjähriger habe er seine gleichaltrige Schwester in einem Freibad im Odenwald, in dem beide außerhalb der Öffnungszeiten waren, ins Wasser gestoßen. Daraufhin sei seine Schwester ertrunken, berichtete der Angeklagte mit leiser Stimme. Von da an sei er ein "Mörder" für seinen Vater gewesen, der ihm gegenüber auch gewalttätig gewesen sei.

Zuvor hatte der Angeklagte, der als Vierjähriger nach Deutschland kam und in Sinsheim seine Schullaufbahn absolviert hatte, über sein Leben voller Alkohol, Drogen, Maßregelvollzug und Therapien berichtet. "Drei bis vier Mal am Tag", lautete seine Antwort auf die Frage, wie oft er Heroin nehme. Aus dem Bundeszentralregister verlas die Richterin 26 Einträge, die sich seit 2001 zusammengetragen hatten. Darunter Diebstahl, Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Nach einer erfolgreichen Therapie glaubte er sich auf einem guten Weg, erzählte der Beschuldigte: "Ich hatte Arbeit als Bademeister in Offenburg und eine Freundin." Doch er habe dann die Trennung von der Partnerin emotional nicht verkraftet und sei erneut Heroin-rückfällig geworden. "Ich bin mit mir nicht klar gekommen, bin immer wieder auf die schiefe Bahn geraten und wusste nicht, was ich wollte im Leben", lautete sein Fazit. Das sei alles aber keine Entschuldigung, betonte er im Anschluss. Nach Aufenthalten im Raum Offenburg und Calw habe er immer wieder bei seinen Eltern in Neckarbischofsheim übernachtet.

Neben einem positiven Bericht des Drogenvereins Mannheim, der den aktuell mit Methadon versorgten Angeklagten in der JVA berät, sah auch die Sachverständige in ihrem psychiatrischen Gutachten Erfolgschancen bei einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Sie beschrieb zusätzlich zahlreiche frühere und neue Verletzungen sowie Krankheiten, die "typisch für dieses Leben" seien und zu der auch eine Hepatitis-C-Erkrankung gehöre. "Bei der Tat hat der Angeklagte unter enormem Suchtdruck gestanden." Aufgrund der Opiatabhängigkeit solle der Mann mindestens zwei Jahre in eine Entziehungsklinik.

Der Staatsanwalt hinterfragte in seinem Plädoyer die Erfolgsaussichten für den Angeklagten, wertete aber das Geständnis, den Abbruch des Tatversuchs und das Gutachten als positiv und forderte ein Jahr und sechs Monate Aufenthalt in einer Entziehungsanstalt. Der Anwalt schloss sich dem "milden Urteil" an, auch weil der Widerruf von acht früheren Bewährungsstrafen drohe. Zusätzlich stehen noch Anklagen wegen Delikten in Offenburg aus. Richterin Hönes und die Schöffen kamen zum selben Urteil. "Nutzen sie Ihre letzte Chance", gab die Richterin den Angeklagten mit auf dem Weg.