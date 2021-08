Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Ein Zwischenbericht der Kämmerin zum laufenden Haushaltsjahr, die "Kliba"-Energieberatung, die neue, barrierefreie Internetseite der Stadt sowie der mittlerweile zu einem kleinen Dauerthema gewordene Antrag des Reitvereins – Themen, die der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung mal mehr, mal weniger diskutierte:

> Der Haushalt weist "aktuell ein positives Zwischenergebnis" auf, konnte Kämmerin Marion Adams berichten. Das liegt vor allem an der Gewerbesteuer, die gerade mit rund 133.000 Euro über dem Planansatz, von knapp 17 Prozent liegt. Mit 6,5 Prozent, oder rund 36.000 Euro mehr als gedacht, kann die Stadt momentan auch bei der Grundsteuer B rechnen. Allerdings könnte es bei der Gewerbesteuer zu größeren Abweichungen kommen, stellte Adams klar. Rund 11.400 Euro weniger Steuereinnahmen werden laut der Mai-Schätzung erwartet, dafür schätzt die Kämmerin, dass die Gemeinde mehr Geld aus dem Finanzausgleich bekommen wird. Alles sei aber "nur eine Momentaufnahme".

Im Ergebnishaushalt liegen die Aufwendungen demnach auch im Plan. Rund 40 Prozent der veranschlagten Summe wurden bislang ausgegeben, also etwa 4,1 Millionen von den geplanten 10,2 Millionen Euro. Wenn alles weiterhin so verläuft, werde es auch keine Überschreitungen gaben.Die größten Abweichungen gab es, weil geplante Ausgaben noch nicht getätigt wurden: Beispielsweise wurden 31.000 Euro für die Sanierung der Heizung in der Grundschule, 35.000 Euro für den Umbau des Helmhofer Kindergartens oder 6000 Euro noch nicht ausgegeben. Auch das Schulzentrum hat bislang weniger gekostet, da wegen der Corona-bedingten Schließungen weniger geheizt wurde und weniger Strom verbraucht hat. Außerplanmäßig musste die Stadt 27.000 Euro für Schnelltests für Kindergärten, Schulen und Verwaltung ausgeben.

Stadtrat Hans Peter Jelinek bedankte sich für seine Fraktion bei der Kämmerin für die "solide Haushaltsführung", man wünsche sich jedoch, "dass sich bei den Investitionen noch was tut" – schließlich werde der neue Kindergarten wohl noch nicht so bald gebaut.

Walter Zeller erkundigte sich nach Negativzinsen, die die Banken mittlerweile erheben. "Das wird ein dauerhaftes Ding sein", klagte Adams. Momentan muss die Stadt für ihre 650.000 Euro 0,5 Prozent Strafzins – von den Banken "Verwahrentgeld" genannt – an die Sparkasse und Volksbank zahlen. Die Kommune hat deshalb so viel Geld auf der hohen Kante, weil im vergangenen Jahr ein Kredit aufgenommen wurde, länger ausstehende Zuschüsse abgerechnet wurden und Investitionen ins Stocken geraten sind, weil das Bauamt unterbesetzt ist. Außerdem wurde der Bau des Kindergartens zunächst verschoben.

Bürgermeister Thomas Seidelmann berichtete von den "allerbesten Tipps" zur Geldaufbewahrung, die die Stadt deshalb bekommen habe: "vom Kopfkissen bis zum Schließfach".

> Der Vertrag mit der "Kliba", Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg, wird mit einstimmigem Beschluss um ein Jahr verlängert. Die Kliba berät und unterstützt Kommunen beim Energiemanagement. Konkret sollte die Stadt für jedes Jahr die Zählerstände für Strom, Wasser und Wärme an die Kliba melden, die dann eventuelle Einsparungspotenziale ausmachen soll. Das kostet die Stadt jährlich 3850 Euro plus sieben Prozent Mehrwertsteuer. Die Zählerstände zu melden, klappe bei allen Gemeinden ganz gut, "nur bei uns in Neckarbischofsheim nicht", berichtete Seidelmann. Man habe die Daten zwar immer schön aufgeschrieben, aber nie übermittelt. Im Oktober soll eine freie Stelle im Bauamt besetzt werden, eines der ersten Projekte der neuen Kraft soll das Eintragen sein. In Zukunft will die Kommune aber auf die Kliba verzichten: Im Grunde sei das System der Energieberatung eine "leicht abgewandelte Excel-Datei"; man "muss es nur eintragen", findet der Bürgermeister.

> Für die barrierefreie Internetseite der Stadt und damit auch deren Neugestaltung wurde der Auftrag an die örtliche Firma Hochwarth IT vergeben. Sie hatte mit 15.800 Euro das günstigste Angebot von insgesamt vier unterbreitet. Die Preisunterschiede seien teilweise "dramatisch" gewesen, ein Anbieter habe knapp 28.000 Euro verlangt. "Noch sind wir nicht abgemahnt worden, aber wir müssen es angehen", sagte Seidelmann zur Neugestaltung. Die neue Homepage werde vermutlich ein Kacheldesign haben. Bis sie fertig ist, wird es noch rund sechs Monate dauern. Jelinek gab "absolute Zustimmung", da kommunale Webseiten bis zum Jahr 2022 barrierefrei sein müssen.

> Der Reitverein Krebsbachtal bekommt kein Geld von der Stadt. Bereits zwei Mal war das Thema schon diskutiert und immer wieder verschoben worden. Der Verein wollte zunächst 2500 Euro, um seine hohe Wasserrechnung begleichen zu können, weil die Zisternenpumpe kaputt war. Die Verwaltung hatte das abgelehnt, woraufhin der Gemeinderat aber gebeten hatte, das Thema öffentlich zu diskutieren. Dabei wurde dann vorgeschlagen, wenigstens noch 500 Euro zu spenden. Das wurde vom Gemeinderat aber mehrheitlich abgelehnt, weil die Stadt Vereinen nur Geld für Investitionen gibt.