Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Wieder ging es im Gemeinderat um die Parksituation im Ort: Hatte sich das Gremium wegen der angespannten Finanzlage der Stadt auf der vorangegangenen Sitzung noch dagegen entschieden, weitere Parkplätze am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium zu bauen, wurde das Thema in der jüngsten Sitzung erneut heiß diskutiert. Auslöser war eine E-Mail von Stadtrat Rüdiger Knapp. In dieser hatte er seine Ratskollegen und die Gemeinde nochmal eindringlich darum gebeten, eventuell doch Geld im Haushaltsplan für das Vorhaben einzustellen.

Und so fand sich der Punkt wieder auf der Tagesordnung; nun ging es allerdings darum, nur zwischen 20.000 und 50.000 Euro für 20 bis 22 Schotterparkplätze hinter der Schule bei der Oberen Turmstraße bereitzustellen. Knapp hatte argumentiert, dass man schließlich schon Grundstücke gekauft habe, und dass die Situation, vor allem für Anwohner, schlimm sei. Im Gremium erklärte er sein Anliegen ein weiteres Mal, und auch die Verwaltung präsentierte Bilder der Örtlichkeit.

Derzeit gibt es am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium etwa 56 Parkplätze, die schon jetzt nicht ausreichen. Im nächsten Jahr könnte sich die Lage, vor allem für die Anwohner, noch verschlimmern, wenn dort 100 Lehrer und die G9-Schüler mit ihren Autos parken wollen. Foto: Orths

Knapp erläuterte die Situation: Derzeit gebe es nur 56 Parkplätze für demnächst 100 Lehrer; die Schüler, die im nächsten Jahr einen Führerschein machen können, kämen auch dazu. Strafzettel zu verteilen, hielt er derzeit für unfair, da die Parksituation so schlecht sei: "Hätten wir mehr Parkplätze, könnten wir besser durchgreifen." Er plädierte für die "zumindest kleine Lösung".

Gerold Rossel erkundigte sich, ob denn noch mit zusätzlichen Kosten zu rechnen sei. Die seien mit drin, erklärte Roland Herbold vom Technischen Bauamt. Man könne für das angedachte Geld 20 bis 22 Schotterparkplätze anlegen. Die Zufahrt müsste auch nicht asphaltiert werden. So könne man "auf billige Art und Weise anfangen", die Parksituation zu entschärfen. Hauptamtsleiter Jürgen Böhm verwies außerdem auf ein Schild, das verhindern solle, dass dort Wohnwägen oder Anhänger dauergeparkt würden.

Doch nicht alle Stadträte hielten die Situation für so prekär wie von Verwaltung und Knapp geschildert: Rossel habe sich ebenfalls dort umgesehen und einige freie Parkplätze ausmachen können. Auch Walter Zeller war an mehreren Tagen gegen 10 Uhr vor Ort und konnte von freien Plätzen berichten. Auch die Parkplätze bei der Bushaltestelle im Ablassweg seien frei gewesen, man könne den Schülern einen Fußweg von wenigen hundert Metern durchaus zumuten. Das fand auch Thomas Seidelmann: "Es gibt kein Recht auf Parkplatz", fand er. Er verstehe allerdings die Situation der Anwohner. Deshalb schlug er vor, Schüler und Lehrer "zu instruieren", beispielsweise am Freibad oder am Sportgelände des TSV zu parken.

Das wiederum hielt Bürgermeisterin Tanja Grether für schwierig. Gerade im Sommer seien am Freibad kaum Plätze frei. Da inzwischen auch am Hallenbad geparkt werde und die Feuerwehr dort im Notfall nicht hinkommen könne, wolle man dort nun die Schranke schließen.

Zeller erinnerte außerdem an den dringend sanierungsbedürftigen Turnhallenboden des ASG, für den man 57.000 Euro einplanen müsse: "Das drückt mich mehr." Man solle erst das eine, dann das andere erledigen. Dass man "langfristig eine Lösung" fürs Parken finden müsse, sei auch klar. Herbold bestätigte den schlechten Zustand des Hallenbodens. Die Ingenieure, die den Schaden begutachtet hatten, hätten den Boden sogar gar nicht mehr zumachen wollen. Die Parksituation sei für ihn aber "ein Unding". "Da geht’s richtig ab, da oben." Die angedachten Schotterparkplätze könnten "ein bisschen Entspannung reinbringen". Klaus Proissl bestätigte das, er sei schon von betroffenen Anwohnern angesprochen worden: "Ich finde Rolands (Herbold) Vorschlag gut."

Hans Peter Jelinek entgegnete, dass die 20 Parkplätze sowieso "nicht die Welt" seien und das das Problem "überhaupt nicht" lösen könnten. Er forderte, wie auch Seidelmann, ein Konzept. Die Bürgermeisterin erwiderte, dass man ja ein Konzept habe: Man habe sich Gedanken gemacht und die Grundstücke gekauft. Zudem sei die Realität so, dass nun mal das Auto genutzt werde.

Knapp fragte dann in die Runde: "Wer ist heute mit dem Auto gekommen? Wir sitzen alle im Glashaus." Man könne Neckarbischofsheim nicht mit größeren Städten vergleichen, denn "wir wohnen aufm Dorf". Zudem könne ein geschotterter Parkplatz einfach rückgebaut werden. Die Diskussionen im Gremium hätten nichts mit Bürgernähe zu tun, man sei es den Anwohnern schuldig, zumindest etwas Abhilfe zu schaffen. Seidelmann fragte, ob das Problem mit 30.000 Euro gelöst sei. Zumindest temporär für ein paar Schüler und Lehrer, antwortete Knapp.

Böhm sprach dann von Überlegungen wie Parkausweisen, die sich die Verwaltung zur Lösung überlegt habe. Allerdings sähe die Situation im nächsten Jahr, wenn die G9-Schüler mit Führerschein kämen, vermutlich genau so aus wie jetzt. Entlastung gäbe es nur, wenn man das Parken in den Straßen verbiete, was aber wiederum kontrolliert werden müsse. Jelinek fand: "Erst prüfen, dann entscheiden, ob wir bauen." Heike Jacobs mahnte, dass sich das Problem in andere Straßen verlagern könnte.

Stefan Rödler plädierte dafür, sich ein Konzept zu überlegen und "keinen Schnellschuss" abzugeben. Das fand auch Knapp: Man könne ja 30.000 Euro im Haushalt einstellen und sich ein Konzept überlegen. "Wäre dies ein Kompromiss?" schlug er versöhnlich vor. "Ich wohne in Helmhof, mir könnte es eigentlich egal sein, wie da geparkt wird", merkte er noch an.

Mit acht zu sieben Stimmen wurde letztendlich knapp dafür gestimmt, die 30.000 Euro in den Haushalt einzustellen. "Damit ist der Betrag dann drin", schloss Grether.