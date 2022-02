Neckarbischofsheim. (bju) Mit Spannung und großer Hoffnung erwarten wohl viele die diesjährige Freibadsaison, auch, weil im Freibad des TV Neckarbischofsheim ein neuer Pächter für den Kiosk erwartet wird. Vorsitzende Martina Wanke ist froh über die Interessenten für die ausgeschriebene Pacht des Kiosks, der auch als Eingangskasse für den Badebetrieb genutzt wird. Man sei in guten Gesprächen, verrät sie.

"Unser letzter Pächter hat uns nach vier Jahren verlassen. Vielleicht hat Corona eine Rolle gespielt, aber für diese ganzen Maßnahmen und Einschränkungen waren wir als Verein und gerade unter diesen Umständen mit der Anzahl der Besucher sehr zufrieden", sagt Wanke.

Ein Wechsel eines Pächters oder einer Pächterin habe in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal stattgefunden. Die Gründe einen Vertrag nicht zu verlängern, sind so vielfältig wie die unterschiedlichen Corona-Maßnahmen in den vergangenen 24 Monaten. Der Vertrag laufe immer für eine Saison, erklärt die Vorsitzende, und der Pächter habe alle Freiheiten in seinem gastronomischen Betätigungsfeld. "Wir erheben keinen Pachtzins und der Eintrittskartenverkauf für das Schwimmbad wird prozentual vergütet."

Der Verein selbst unterstützt regelmäßig den Kiosk, wie Wanke erwähnt. "Das ist für uns wichtig. Unter anderem werden Gutscheine für den Kiosk bei Turnfesten verteilt oder wir laden den Bauhof als Dankeschön ins Freibad ein, der dann auch ein Essen vom Kiosk bekommt."

Neben dem Kiosk gibt es aber auch noch andere Neuerungen im Freibad. So hat der TV Neckarbischofsheim bereits im vergangenen Jahr dank Fördergeldern und Spenden umfangreiche Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen am Freibad getätigt. Außer einem neuen Kinderbecken gab es rund 300 Quadratmeter mehr Fläche, eine Modernisierung der Chlorgasanlage und einen neuen Zaun. "Das Kinderbecken bekommt aktuell und in den nächsten Monaten noch den letzten Schliff, sodass zum Start der Saison auch die Kinder wieder hier planschen können", erzählt Wanke.