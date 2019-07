Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Auf der letzten Sitzung des alten Gemeinderates war noch mal Sacharbeit für die Bürgervertreter zu erledigen: Die Kriterien für die Vergabe der Bauplätze im neuen Wohngebiet "Unter dem Linsenkuchen" am "Unteren Eichertstal" und der Flinsbacher Straße wurden festgelegt. Oder auch nicht, denn es wird keine Kriterien, wie beispielsweise Wohnort, Kinderanzahl oder Vereinszugehörigkeit geben, die darüber entscheiden, wer einen der begehrten Bauplätze kaufen darf. Das Los soll festlegen, wer einen der 43 Bauplätze, die sich noch im Besitz der Stadt befinden, bekommen wird. 220 Euro wird der Quadratmeter kosten.

Großes Interesse bei der Bürgerschaft, die nicht nur wegen der konstituierenden Sitzung des neuen Gremiums zahlreich in der Aula der Grundschule erschienen war: "Lauter reden", forderten mehrere Zuhörer von den Stadträten, als es um das Baugebiet ging.

Die Kriterien für die Losvergabe wurden wie folgt festgelegt: Für jedes Grundstück wird es einen Lostopf geben, in den sich die interessierten Parteien eintragen können. Als Partei bezeichnet die Stadt dabei Ehepaare, Lebensgemeinschaften, Zusammenlebende, Alleinlebende oder Bauträger. So wolle man umgehen, dass sich beispielsweise Großeltern oder Eltern einer Familie auf einen Bauplatz bewerben, um ihn dann an Angehörige abzutreten. Einer Partei sind keine Grenzen gesetzt, für wie viele Grundstücke sie sich bewerben möchte. Die Partei, die zuerst aus dem Lostopf für ein Grundstück gezogen wird, erhält den Zuschlag, und ihr Los wird aus den restlichen Töpfen entfernt.

Voraussetzung für eine Bewerbung ist eine Finanzierungsvollmacht einer Bank. Ein Tausch der Bauplätze ist anschließend möglich. Interessierte können sich bis zu einem Stichtag, der noch nicht feststeht, bei der Gemeinde melden und mitteilen, an welchen Grundstücken sie Interesse haben. Der Bewerbungszeitraum soll vier bis sechs Wochen dauern. So habe jeder die gleiche Chance, sagte Bürgermeisterin Tanja Grether. Die Auslosung wird eine Kommission erledigen, die noch gebildet wird.

Aus dem Rund wurde dann die Problematik des Weiterverkaufs angesprochen und ob die Gemeinde ein Vorkaufsrecht in diesem Fall habe: Das wurde verneint und Hauptamtsleiter Jürgen Böhm erklärte, dass für die Stadt Probleme auftauchen könnten, wenn das Grundstück dann plötzlich teurer werde. Dass sich auf diese Art "wilde Bewerber" um die Grundstücke reißen könnten, kann sich die Bürgermeisterin aber nur "schwer vorstellen". Das Rückkaufrecht für die Grundstücke liegt allerdings bei der Gemeinde. Der Preis hierfür bleibt aber beim Anfangspreis von 220 Euro pro Quadratmeter - die Stadt würde so also keinen Verlust machen.

Außerdem müssen alle Grundstücke innerhalb von fünf Jahren bebaut werden. Bei Weiterverkauf überträgt sich diese "Belastung" auf den neuen Besitzer. Wird ein Grundstück also nach zwei Jahren verkauft, müsste der neue Besitzer dort innerhalb von drei Jahren bauen. Eine Versteigerung der Grundstücke schließt die Stadt ebenfalls aus, um Spekulanten keinen Raum zu bieten. Dennoch ist sich die Verwaltung bewusst: "Wie man’s macht, ist es ungerecht." Einstimmig wurde das Losverfahren von den Stadträten dann auch verabschiedet.

Ein Bürger äußerte in der anschließenden Fragestunde dann auch Kritik an dem Losverfahren und sah die Neckarbischofsheimer Interessenten im Nachteil: Er lebe seit 34 Jahren in seiner Heimatstadt und habe wegen des Verfahrens jetzt keinerlei Vorteile, sich einen Bauplatz zu sichern. In anderen Gemeinden im Umkreis habe er sogar Nachteile, da es dort Kriterien zur Vergabe gebe - die Einheimische bevorzugten. So beispielsweise die Zugehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr oder eine Mitgliedschaft in einem örtlichen Verein. "Da fange ich ganz unten an." Er wünsche sich, dass man die Entscheidung in der Stadtverwaltung noch mal überdenke. Dem musste die Bürgermeisterin aber eine Absage erteilen. Das Losverfahren stehe fest, da es einstimmig im Rat beschlossen wurde.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde dann noch über den Kauf eines Kleinlasters für den Bauhof entschieden. Der Alte habe nur noch TÜV bis August. 30.000 Euro sind hierfür im Haushaltsplan vorgesehen. Das Gremium entschied auch hier einstimmig, ein gebrauchtes Fahrzeug anzuschaffen. Außerdem kann sich die Gemeinde über Spenden in Höhe von knapp 5000 Euro freuen. Das Gymnasium bekam rund 680 Euro gespendet.