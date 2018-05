Die Ruhe vor dem nächsten Sturm? Die Quarzproduktion in Untergimpern blickt nach wie vor in eine ungewisse Zukunft. Foto: Günther Keller

Neckarbischofsheim. (kel) Der geplante Kauf von Microsemi inklusive ihres Untergimperner Werks durch den US-amerikanischen Großkonzern Microchip ist ein Fall für die Kartellwächter. Die Frage, ob Microchip mit dem Erwerb sämtlicher Anteile und mit Übernahme der Kontrolle über Microsemi eine zu dominante Stellung auf dem Halbleitermarkt einnimmt, steht im Mittelpunkt eines Fusionskontrollverfahrens. Die Prüfung befinde sich noch in der Anfangsphase, so die Bundeswettbewerbsbehörde. Wann das Verfahren zum Abschluss komme, lasse sich momentan nicht sagen. Der Kaufpreis für Microsemi wird auf rund sieben Milliarden Euro geschätzt.

In den Untergimperner Fertigungshallen, in denen von aktuell etwa 180 Mitarbeitern vorwiegend Schwingquarze und Oszillatoren hergestellt werden, scheint unterdessen nach den Turbulenzen der vergangenen Monate wieder etwas mehr Ruhe eingekehrt zu sein, so berichten Firmenangehörige. Hohe Wellen hatte im Januar die Ankündigung aus der Microsemi-Zentrale geschlagen, das wenige Wochen zuvor von Vectron erworbene Werk bis Ende 2019 dicht machen zu wollen.

Zwar wurde diese Entscheidung bald wieder rückgängig gemacht, aber in der Belegschaft tat sich ein tiefer Riss auf. Streitpunkt war vor allem die Verhandlungsstrategie des bisherigen Betriebsrats, dem vorgeworfen wurde, sich mehr für Abfindungen als für den Erhalt des Werks zu engagieren. Inzwischen wurde ein neuer Betriebsrat gewählt: Fünf Mitglieder des siebenköpfigen Gremiums kommen von einer IG Metall-Liste, die erstmals antrat. Die beiden anderen Kollegen werden dem "alten" Betriebsrat zugerechnet. Die Gewerkschaft hatte im Vorfeld der Wahl einen massiven Zulauf verspürt, der Organisationsgrad war binnen weniger Wochen von fünf auf 50 Prozent geklettert.

Das Ende des Werks soll bereits im Dezember und damit praktisch zeitgleich zum Vectron-Verkauf beschlossene Sache gewesen sein. Das sollte aber verheimlicht worden sein, "um uns das Weihnachtsfest nicht zu versauen", so schildert es ein Betriebsrat der linksgerichteten Tageszeitung "Junge Welt". Als Begründung für die Werksschließung seien produktionstechnische Belange angeführt worden. Demnach sollte die Oszillatorenfertigung auf die Philippinen verlegt und die Quarzherstellung ins US-amerikanische Mount Holly umgesiedelt werden. In Mount Holly in Pennsylvania hatte zuvor Vectron ein Werk, das ebenfalls im Dezember an Microsemi überging und im nächsten Schritt an Microchip verkauft werden soll.

Die Zukunft des Untergimperner Werks scheint indes noch nicht völlig gesichert. Eine Standortgarantie durch die Geschäftsleitung gebe es bislang nicht, so berichtet der Betriebsrat. Und ungewiss ist auch, ob eine derartige Zusicherung auch für den Aufkäufer dauerhaft bindend sein wird.