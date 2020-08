Neckarbischofsheim. (bju) Sage und schreibe zwei Jahre hat es gedauert, bis die Verkehrsbehörden die zugesagte Forderung von Stadt und Eltern nach mehr Sicherheit in der Von-Hindenburg-Straße auf Höhe des früheren "Treff3000"-Markts umgesetzt hat. Nun ist der Zebrastreifen endlich da.

Die damalige Bürgermeisterin Tanja Grether hatte im Juli 2018 die besagte Behördenauskunft mit den Worten zitiert, dass die Maßnahme "zügig" umgesetzt werden würde. Immerhin freute sich die Verwaltungschefin, dass die weißen Streifen auf der Landstraße 549 noch in ihrer Amtszeit angebracht worden waren: "Wie man sieht, ist so etwas oftmals ein langer Weg. Aber jetzt ist er da", sagte Grether noch bevor ihr Nachfolger Thomas Seidelmann am 1. August sein Amt antrat. Und Grether ergänzte, dass die Stadt finanziell die Bordsteinabsenkung übernommen habe.

Rückblick: Der Unfall eines Achtjährigen hatte die Diskussion über die Sicherheit an der L 549 neu entfacht. Nicht zum ersten Mal forderten Eltern nach dem Unfall Nachbesserungen wie Zebrastreifen, Tempo 30 und eine Ampel. Doch die Umsetzung der Vorschläge scheiterte an den rechtlichen Vorgaben. Oder genauer: an den Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen.

2013 hatte das Straßenverkehrsamt einen zu geringen "Personenverkehr" gemeldet. 50 Fußgängerquerungen wären in der "Spitzenstunde" notwendig gewesen, bei einer gleichzeitigen "KFZ-Verkehrsstärke" von mindestens 200. Für eine Ampel hätten es sogar mehr als 100 Fußgängerquerungen geben müssen. Diese Zahlen wurden nicht erreicht. Den Vorschlag einer Mittelinsel als Querungshilfe ließ die geringe Fahrbahnbreite nicht zu.

Nach dem Unfall beantragte die Verwaltung dann neue Zählungen, die erst beim dritten Anlauf die erforderlichen amtlichen Soll-Zahlen von Fahrzeugen und Fußgängern erreichten. Genau vier Wochen nach dem Unfall sagten die Behörden zu, einen Zebrastreifen auf der Straße anzubringen, der jetzt nach 24 weiteren Monaten Wirklichkeit wurde.

Dass bei einem Unfall auf der Autobahn 6 die Autos und Lastwagen auf die Landstraße ausweichen, war gerade in diesem Zeitraum immer wieder zu sehen und sorgte für erhöhtes Gefahrenpotenzial. Nicht umsonst kann man im städtischen Schulwegplan lesen, dass besonders die Querung der Von-Hindenburg-Straße einige Gefahren birgt.