Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Diskussionsbedarf gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung bei der Abrechnung der Notbetreuung in den Kindergärten.

Bürgermeister Thomas Seidelmann fand, man habe eine "sehr schöne Entscheidung" bei der vergangenen Regelung getroffen, weshalb man auch weiter so verfahren sollte. Zuvor hatte sich der Gemeinderat darauf geeinigt, dass Eltern den halben Beitrag zahlen müssen, wenn sie ihr Kind bis zu neun Tage in die Notbetreuung gebracht haben. Ab zehn Tagen Notbetreuung wurde der volle Betrag fällig. Die Verluste für die Stadtkasse seien "für uns zu schultern", sagte Seidelmann.

Mareike Guschl vom Hauptamt teilte noch mit, dass man die Kindergärten im Dezember eine Woche vor den Weihnachtsferien schließen musste. Im Dezember, Januar und März habe man dann ganz normal Beiträge eingezogen, weil man am Ende der Ferien noch nicht wusste, dass am 11. Januar wieder geschlossen wurde. Seit dem 22. Februar laufe der Betrieb wieder unter Pandemie-Bedingungen; im Februar wurden die Beiträge wieder eingezogen.

Momentan werden im Kindergarten Untergimpern neun Kinder notbetreut; in Helmhof sind es laut Guschl zwei. Weiterhin gelte es zu beachten, dass sich die evangelische Kirche, die den Kindergarten in der Turmstraße betreibt, an den Entscheidungen der Stadt orientiere, dass es überall die gleichen Regelungen gebe.

Bei der Diskussion meldete sich dann Jochen Leinberger (FW/SPD/UW) in Vertretung für den entschuldigten Fraktionssprecher Hans Peter Jelinek zu Wort. Den Eltern gebühre größter Respekt, man müsse sich jedoch fragen, wie man mit der Notbetreuung künftig verfahren würde. Rechne man tageweise ab, mache man "ein Fass auf". Die Notbetreuung erhöhe den Fehlbetrag, also das Geld, das der Gemeinde aufgrund der geschlossenen Einrichtung entstehe, noch mehr: "Der wird alle treffen", sagte Leinberger und spielte damit auf die Steuerzahler an.

Man wünsche sich hier auch Solidarität von den Eltern, die das Angebot der Gemeinde angenommen haben. Deshalb wollen seine Fraktion und er, dass die Eltern, die die Notbetreuung genutzt haben, den vollen Betrag zahlen sollen. Das würde auch weniger Aufwand für die Verwaltung bedeuten. Somit stellte die Fraktion FW/SPD/UW den Antrag, dass Eltern den vollen Betrag für die Monate Januar und Februar zahlen müssen, sobald ihr Kind nur einen Tag in der Notbetreuung war.

Tilo Freund (Aktive Liste) war gegen den Antrag: Er argumentierte, dass die Eltern ja gebeten wurden, ihre Kinder nicht zu schicken, um die Kindergärten und somit die Gemeinde nicht zu belasten. So seien manche Kinder vielleicht absichtlich nur zwei Tage in der Notbetreuung gewesen, obwohl sie eigentlich öfter hätten kommen können – das sei ja auch solidarisch von den Eltern gewesen. Er hält die Variante der Verwaltung für eine "faire Regelung". Zudem glaubt er nicht, dass die Elternbeiträge "der größte Block im Haushalt" seien.

Schließlich wurde der Antrag mit sechs zu fünf Gegenstimmen bei einer Enthaltung angenommen und in den neuen Beschluss aufgenommen. Dieser wurde ebenfalls mit sechs zu fünf Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Am zweiten Punkt änderte sich nichts. Die Eltern, die ihre Kinder nicht in die Notbetreuung gegeben hatte, müssen Januar und Februar nichts bezahlen. Freund meldete sich dann noch mal zu Wort: Bei einer solchen Entscheidung brauche man beim nächsten Schreiben an die Eltern nicht mehr darum zu bitten, dass sie die Kinder so wenig wie möglich in die Notbetreuung geben.

Eine Bürgerin, die das Thema Notbetreuung laut eigener Aussage "extrem" betrifft, meldete sich bei der Fragerunde zu Wort. Für sie seien die Beschlüsse der Gemeinde "völlig unzumutbar" und "absolut nicht gerecht". Sie wünsche sich, dass man eine Regelung treffe, die dann gelte. Es sollte nicht eine andere Entscheidung "von Lockdown zu Lockdown" geben, die man den Eltern im Voraus mitteilen solle. Am Ende seien die Kinder die Leidtragenden.

Seidelmann stellte klar, dass man als Gemeinde "nix für Corona" könne – Man habe auch keine Sicherheit und wisse im Voraus nicht, wann man schließen müsse und wieder öffnen könne. Zudem dächten viele, dass eine Gemeinde einen Kindergarten nur mit den Elterngebühren finanzieren könne – dabei machten die gerade mal 20 Prozent aus. Er verstehe die Problematik, aber man müsse abwarten, was das Land mache.

Leinberger gab auch Antwort: Nicht die Stadt, sondern das Land mache zu, man müsse aber trotzdem die Kosten tragen. Deshalb findet er: "Die, die Einrichtung nutzen, sollen bitte auch einen Teil der Kosten tragen." Wer die Notbetreuung brauche, solle einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten.