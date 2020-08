Von Friedemann Orths

Neckarbischofsheim. Die Gemeinderatsfraktion der CDU und Unabhängigen Wähler (CDU/UW) hat sich, in der jüngsten Gemeinderatssitzung aufgelöst. Dies geschieht ein gutes Jahr nach den Gemeinderatswahlen und wenige Wochen nach der Bürgermeisterwahl, bei der Tanja Grether (CDU) abgewählt wurde. Zuvor war auch der gesamte Vorstand des CDU-Ortsvereins zurückgetreten. Die Fraktionsauflösung und der Anschluss der verbliebenen Gemeinderäte an die Fraktion Freie Wähler/SPD wird nicht von allen im Ort mit Wohlwollen aufgenommen: Aufregung um die Auflösung.

Zuvor schon waren die langjährigen Gemeinderäte und CDU/UW-Fraktionsmitglieder Norbert Benz und Ex-Fraktionsvorsitzender Rüdiger Knapp aus dem Gremium zurückgetreten. Die verbliebenen vier Mitglieder – Dorian Jacobs, der für Benz nachrückte, Heike Jacobs, Ruven Dotterer und Klaus Proissl – haben sich der Fraktion FW/SPD angeschlossen. Jetzt besteht der Gemeinderat noch aus zwei Fraktionen, der FW/SPD/UW und der Aktiven Liste (AL).

Unverständnis bei Ex-Bürgermeister Günter Burkhard und CDU-Urgestein: "Ich kann es nicht fassen! Welches Demokratieverständnis haben diese Leute?", schreibt er auf Facebook. Er ist verärgert darüber, dass sich die Fraktionsmitglieder vor der Gemeinderatswahl als "CDU-Mitglieder oder CDU-Nahestehende" bekannt hätten, "um dann aus welchen Gründen auch immer aus der Partei auszutreten und die Fraktion aufzulösen". Der Wählerwille werde "mit den Füßen getreten". Begründet wurde die Auflösung damit, dass mit dem Rücktritt von Benz und Knapp und mit dem Austritt von Heike Jacobs aus der CDU nun sowieso keine CDUler mehr in der Fraktion sitzen.

Heike Jacobs nennt im Gespräch mit der RNZ "persönliche Gründe" für ihren Austritt aus der CDU: Sie sei damals nur einem Bekannten zuliebe in die Partei eingetreten, als Selbstständige und als Gemeinderatsmitglied habe sie "nicht die Kraft", noch CDU-Mitglied zu sein. Deshalb habe sie sich dazu entschlossen, "einen Teil" abzulegen. Auf die Vorwürfe, die Burkhard auf Facebook erhebt, antwortet sie, dass sie "keine Seite gewechselt" habe: "Meine persönliche Meinung zur Politik steht." Sie wolle sich weiterhin für die Gemeinde einsetzen, und jetzt müsse man schauen, dass man "gemeinsam was schafft". Deshalb habe sie nach dem Rücktritt von Benz und Knapp auch das Gespräch mit Hans Peter Jelinek von der FW/SPD gesucht, in dem man sich überlegt habe "welche Möglichkeiten es gibt". Jacobs findet, dass die Arbeit im Gemeinderat mit "zwei Fraktionen einfacher als mit drei" sein werde. Man müsse jetzt darauf achten, "dass beide Fraktionen gemeinsam" vorankommen. An ihrer Arbeit im Gremium werde der Wechsel nichts ändern.

Ruven Dotterer hat nach eigener Aussage mit der CDU "nichts am Hut", ihn interessiere nur Kommunalpolitik, nicht die Politik auf Bundes- oder Landesebene: "Die Gemeinderatswahl ist für mich eine Persönlichkeitswahl." Er achte da nicht auf die Listen, sondern auf die Personen. Er habe auch während der Gemeinderatssitzungen nur wenige politische Unterschiede zwischen den Fraktionen bemerkt. Wenn, dann seien es Meinungsverschiedenheiten zwischen einzelnen Personen gewesen, aber das gehöre dazu und sei auch in Ordnung. Die Kritik auf Facebook findet er "ein bisschen übertrieben", aber er kenne die Leute, "die hängen stark an der Partei. Ich habe mich nicht persönlich angegriffen gefühlt". Den Zusammenschluss findet er gut, viele Personen im Gremium hätten dieselbe Meinung – auch in der Aktiven Liste.

Klaus Proissl hatte schon vor einiger Zeit gegenüber der RNZ betont, dass er ein unabhängiger Kandidat sei und nur auf derselben Liste stehe.

Bürgermeister Thomas Seidelmann, zuvor Sprecher der AL, hat sich zwar "ein bisschen darüber gewundert", aber für ihn ändere sich in der täglichen Arbeit "gar nix". Was den Fraktionswechsel angehe, müsse das "jeder der Stadträte mit sich selber ausmachen". "Wir müssen richtig, richtig Gas geben gemeinsam", sagt er im Hinblick auf die Arbeit im Gremium und die anstehenden schwierigen Aufgaben, die auf die Gemeinde zukommen. Da sei auch "keine Zeit für Fraktionskäsigkeiten". Und Seidelmann ist sich sicher: "Das Arbeitsklima wird sich zunehmend verbessern."

Bei den meisten Entscheidungen waren sich die beiden Fraktionen sowieso zum größten Teil einig gewesen und hatten gleich abgestimmt. Auch die Haushaltsrede in diesem Jahr hatten FW/SPD und UW/CDU schon gemeinsam verfasst.

Bürgermeister im Ruhestand Burkhard hat am Ende seines Facebook-Posts jedenfalls einen Aufruf gestartet: "Alle die sich mit dem Gedankengut der CDU anfreunden können und die politische, insbesondere die Kommunalpolitik unserer Stadt mitgestalten möchten, lade ich hiermit zur Mitarbeit ein." Und im RNZ-Gespräch schlägt er auch versöhnliche Töne an: Ihm geht es jetzt darum, die CDU "wieder auf Vordermann" zu bringen. Jetzt gehe es "um die Gemeinde" und darum, dass "gute Politik" gemacht wird. "Alles andere hat zurückzustehen", findet Burkhard: "Dann ist das Wurst, welche Fraktionen da sitzen."