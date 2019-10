Das Grafitto an der Wand Richtung Turnhalle, soll an den verstorbenen 15-Jährigen erinnern, der bei einem tragischen Unfall in der "Lange Straße"mit seinem Fahrrad im Juli verunglückte. Für die Mitschüler ist es gleichzeitig auch Trauerbewältigung. Foto: Anjoulih Pawelka

Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt. Der Anlass konnte wohl kaum trauriger sein. Trotzdem sind Karin und Rolf Schmitt an diesem Tag in die Schule ihres Sohnes gekommen. Die Schule, die Timo besuchte, bis er im Juli durch einen tragischen Fahrradunfall aus dem Leben gerissen wurde.

Es ist ein Tag voller extremer Gefühle. Ein Tag an dem Lachen und Weinen sehr nahe beieinander liegen. Ein Tag, der helfen soll und doch jede Menge Kraft kostet. Karin und Rolf Schmitt sind zusammen mit ihrer Tochter in die Realschule gekommen, um zu sehen, wie Timos Mitschüler die Erinnerung an den 15-Jährigen für immer aufrechterhalten wollen. Dafür habe sie sich etwas besonderes ausgedacht. Sie gestalten eine Graffiti-Wand für ihren Freund und Mitschüler.

Schon von der Treppe am katholischen Kindergarten, die auf den Schulhof führt, ist das Kunstwerk zu sehen. In großen, blauen Lettern auf grünem Untergrund, den Lieblingsfarben von Timo, steht dort "Timo - ein Sohn, ein Bruder, ein Freund". Zwischendrin ein Handball, den Sport, den er so liebte.

"Das wird rattenscharf", sagt Rolf Schmitt, der Vater, mit Begeisterung. Es ist eine Gratwanderung zwischen Freude und unendlicher Trauer. Schon wenige Minuten später wird Schmitt sich ein bisschen vom Geschehen abwenden, wird abseits stehen und versuchen, die Tränen zu ersticken, sie nicht zuzulassen.

Schon am Tag des Unglückes hatte Lehrer Christian Waibel-Büttner zusammen mit Timos Klasse überlegt, wie sie die Erinnerung an ihn bewahren könnten. Wie es der Zufall wollte, schrieb ihm kurze Zeit später Marco Billmaier, ein hauptberuflicher Sprayer, eine E-Mail. Darin bot er an, mit den Schülern ein Graffito zu gestalten.

Die Idee sei ihm spontan gekommen, erzählt der 36-Jährige. Schon beim letzten Mal, als er an der Schule war, um mit den Schülern die Wand an der Turnhalle zu gestalten, sei ihm diese hässliche Mauer mit Schmierereien aufgefallen. Dann habe er eins und eins kombiniert. Lehrer Waibel-Büttner fand die Idee als Trauerbewältigung toll, machte mit Billmaier einen Termin aus.

Jetzt stehen sie also da, Timos Mitschüler, und sprayen voller Inbrunst und mit viel Mühe die vorgezeichneten Linien aus. Für Aksaagini Navaleswaran ist es das erste Mal, dass sie die Sprühdose in die Hand nimmt. "Es macht Spaß", sagt die 16-Jährige. Auch, dass das die Klasse zusammen mache. Sina Winnat findet das Sprayen einfach. "Man muss nur aufpassen, dass man nicht darüber hinaus sprüht." Und Ieva Kiauleviciute ergänzt: "Ich finde es schön, zu wissen, dass Timo so nicht vergessen wird."

Was würde wohl Timo sagen? Er hätte es toll gefunden, ist sich Karin Schmitt, die Mutter, sicher. Aber er hätte auch gesagt, dass es keine Normschrift ist und nicht akkurat sei, fügt sie lachend hinzu. Dann beginnt sie von ihrem Sohn zu erzählen. Er habe sich in keine Schublade stecken lassen. Sei farbenfroh gewesen, habe viele Talente gehabt, war sozial, technisch begabt und liebte Sport und Geschichte. Wenn er etwas wollte, sei er schon ehrgeizig gewesen, erzählt sie, bevor ihr die Stimme wegbricht, die Tränen kullern.

Die Familie versucht, sich so gut wie möglich abzulenken. Aber: "Es fehlt jemand", sagt der Vater, "Es ist ein Loch da." Auch für sie sei das eine Art Trauerbewältigung. Doch vor allem die Klassenkameraden haben die Eltern im Blick. So werde es für die Kinder vielleicht einfacher, sagt Karin Schmitt.

Die Wand ist nur eine von mehreren Aktionen, die die Schule, die Timos Klassenkameraden planen. Als nächstes soll im Schulgebäude an eine Säule das Porträt von Timo aufgezeichnet werden, als Pop Art Kunstwerk. Sie würden viel reden, sagt Waibel-Büttner, seien mitten im Prozess drin. Ein Prozess den sie ohne die Helfer der psycholosozialen Notfallversorgung, die Schüler und Lehrer von Anfang an betreut haben, nicht hätten wuppen können. Noch heute würden sie davon profitieren, sagt Waibel-Büttner.