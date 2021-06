Ein Starkregenereignis in der Nacht auf Sonntag forderte zahlreiche Einsatzkräfte an verschiedenen Orten Dührens. Eine Schlammlawine hatte sich über Teile des Orts ergossen – zum vierten Mal innerhalb von 15 Jahren. Foto: Julian Buchner

Von Tim Kegel und Christian Beck

Sinsheim-Dühren. Aufgeräumt wird immer noch. Anwohner ließen die Sandsäcke aus der Flut-Nacht vor ihren Hoftoren liegen. Die Gefahr eines weiteren Starkregens, wie dem am 5. Juni, besteht in Dühren nach wie vor. Unterdessen werden Fragen laut, wie mit der Gefahr – nach dem vierten Ereignis binnen 15 Jahren – künftig umgegangen wird. Und welche Lehren daraus gezogen werden.

> Ein Ortstermin mit Einsatzleitung, Oberbürgermeister Jörg Albrecht, Infrastrukturamts-Leiter Bernd Kippenhan, Technikern der Stadt und Vertretern des am städtischen Starkregenrisikomanagement beteiligten Ingenieurbüros fand gleich am Montag statt. Sune Wlokas, Bauingenieur des Büros "Wald + Corbe" hatte erst am 11. Mai im Gemeinderat die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt, für Hoffenheim, Eschelbach und auch Dühren, die derzeit wohl am stärksten gefährdeten Stadtteile. Wlokas hatte Karten präsentiert, die zeigen, wo das Wasser hinfließt und sich sammelt, wenn es stark regnet. Die Karten basieren auf Computerberechnungen. Seine Eindrücke vor Ort, Fotos und ein Video bestätigten nun das, was in den Karten zum Ausdruck kommt, sagt Wlokas auf RNZ-Nachfrage.

Auf die Frage, ob er damit gerechnet hat, dass sich wenige Wochen nach seinem Besuch im Gemeinderat solch ein Szenario ereignet, erklärt Wlokas: "Damit rechnen wir nirgendwo." Endgültige Schlüsse zu ziehen, sei in ein paar Wochen möglich. Es werde sich in Gesprächen zeigen, wie er die Stadt weiter unterstützen kann. Auf die Frage, ob der Ball nun bei der Stadt liegt, antwortete er mit ja. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung hatte Wlokas auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie Stadtteile, darunter auch Dühren, vor den Folgen eines Starkregenereignisses besser geschützt werden können. Kippenhan hatte auf Nachfrage damals deutlich gemacht, dass die Stadt aus Kostengründen zunächst nichts davon umsetzen wird – Maßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes hätten Priorität. OB Albrecht sagte am Dienstag, man habe "das Problem erkannt", äußerte sich aber nicht mäher. Das Infrastrukturamt war am Dienstag telefonisch nicht zu erreichen.

> Ursachenforschung ist schwierig. Um sich ein Bild von dem bei den Unwettern betroffenen Gelände zu verschaffen, muss man sich mit dem Einzugsgebiet des Erlenbachs beschäftigen, einem Wasserlauf, der die meiste Zeit im Jahr ein Rinnsal ist. Sein etwa 2,2 Kilometer langer Weg in den Ort führt durch einen etwa 1,20 Meter tiefen Graben, mehrfach auch durch Betonröhren unter Feldwegen hindurch. Über 95 Prozent des Bachlaufs liegen inmitten weiter Felder und Wiesen, die trichterförmig in Richtung des Dührener Unterdorfs angeordnet sind und mit einem Gitter vor dem Eintritt des Bachs im Eichenlochweg als Nadelöhr. Entsprechend vielfältig sind die Einflüsse auf das Geschehen: Eine Rolle spielt der Ackerbau, etwa die Art der gerade angebauten Feldfrüchte, die hierzu erforderliche Bodenbearbeitung, aber auch ob die Frucht in Längs- oder Querreihen zum Bachlauf angeordnet steht. Auch über thermische Einflüsse wurde in den vergangenen Tagen gemutmaßt.

> Der Weg des Unwetters und des Regens ist inzwischen gut bekannt, sagt Dührens Ortsvorsteher Alexander Speer. Die Wolke war aus nordwestlicher Richtung – "grob zwischen Eschelbach und Hoffenheim" – gekommen und habe sich, bevor der Regen losbrach, im Gebiet oberhalb der Erlenbachquelle regelrecht festgesetzt. "Es hing am ,Kaisersberg‘", hieß es. Örtliche Messstationen bei Bauern zeichneten zu Spitzenzeiten Niederschlagsmengen von 50 und mehr Litern pro Quadratmeter auf. Über 20 Einsätze bis zwei Tage nach dem Unwetter waren, wie berichtet, die Folge.

Dühren erlebte das stärkste Unwetter der vergangenen Jahre Produktion: Reinhard Lask

> Immer nach ähnlichem Schema seien die Starkregen abgelaufen – vier solche Ereignisse gab es in 15 Jahren, immer Anfang Juni, auch vom Jahr 1961 erinnern sich Anwohner an eine große Überschwemmung in Dühren. Die Gewitter seien "immer aus Nordwest gekommen", manchmal mit stärkeren Einflüssen von der westlichen Seite, dem "Sandacker", dann wieder – wie dieses Mal – von der östlichen Seite des Erlenbachs, dem "Kaisersberg". Die Effekte ähnelten sich jedoch: Auf dem riesigen Einflussgebiet werden große Wasser-, Lehm- und Geröllmengen, Heu und vom Wind abgerissene Zweige und Äste in den kleinen Bach gespült; Röhren setzen sich zu, Feldwege werden überspült. Eine Art Dominoeffekt, der sich auf dem Weg ortseinwärts verstärkt – quasi bis in die Höfe, Keller und in die Läden der Anwohner.

> "Die Gräben besser putzen" – so hieß eine Forderung, die man an den Tagen nach der Flut im Dorf häufiger hörte, nicht selten in verärgertem Ton. Angesichts der anstehenden Gewittersaison hätte man nach Ansicht mancher auch Durchläufe und Rechen besser inspizieren müssen. Nachvollziehbar, sagt Speer. Trotzdem glaubt er, man könne in Dühren eher "froh sein, dass das Gras noch nicht gemäht war"; habe der Bewuchs der Böschung doch vielmehr "den Durchfluss gebremst und für Zeitverzögerung gesorgt". Auch was das Putzen von Durchflüssen angeht, wiegelt er ab: Die schiere Menge an Lehm und anderem Eintrag – ausgelöst allein durchs Unwetter – hätte das Bachbett "so oder so" über dessen Aufnahmegrenze gebracht.

> "Die Rechen entfernen" – lautet eine weitere, wenn auch eher abwegige Forderung. So schätzt sie auch OB Albrecht ein. Zwar setzten sich die Siebe, die oft an Durchläufen und vor dem Kanalisations-Eintritt des Bachlaufs angebracht sind, mit Treibgut und Lehm zu, doch schützten sie hierdurch das örtliche Kanalnetz. Würden sie entfernt, hätte dies "weit schlimmere, chaotische Folgen", glaubt Albrecht.

> "Die Landwirte sind schuld" – auch diese Ansicht gibt es: Tatsächlich wachsen im direkten Einflussbereich des Erlenbachs zurzeit viele Hackfrüchte – Zuckerrüben oder Mais – sowohl auf der "Kaisersberg"-, wie auch auf der "Sandacker"-Seite. Wenig bodendeckende Feldfrüchte, eine lockere Krume und im Winkel zur Flussrichtung eines Bachs verlaufende Anbau-Reihen wurden auch früher schon als Überflutungen begünstigend ausgemacht – etwa als vor Jahren Hunderte Kartoffeln vom "Sandacker" in den Ort gespült wurden und ein Zusammenspiel offensichtlich war. "Dieses Mal hatten wir keine Kartoffeln", wendet Speer ein. Allerdings sind jetzt an den Mais- und Rübenfeldern in dem Gebiet – und auch an einem mit Mais bestockten Hang am nordöstlichen Ortsende – die Abspülungen besonders augenfällig. Speer will von Anschuldigungen nichts wissen: "Es gibt keine Pflanze, die das hält", glaubt der Ortsvorsteher, auch bei "Weizen, Gerste, Roggen und Hafer" sei dies unmöglich: "Wenn du das willst, musst du gleich Urwald machen."

> Die Rolle des Walds im Entstehen der Starkregen wird tatsächlich im Ort thematisiert. Dührens Gemarkung teilt sich auf in eine bewaldete und eine von Feldern umgebene Seite. Einigen fiel auf, dass die weit dramatischeren Starkregen-Ereignisse zumeist vom Feldgebiet her rührten, in dem auch der Erlenbach liegt. Speer kennt das Thema und kann nur mutmaßen: "Irgend etwas scheint die Gewitter zu bremsen", sagt er und hat "die Kühle" im Verdacht, die der Stadtwald mit sich bringt.

> Die Thermik von Autobahn und Stadt ist ein Faktor, den einige ältere Landwirte mit guten Wetter- und Geländekenntnissen als möglichen Grund anführen, weshalb sich Gewitterzellen im Trichter am "Kaisersberg" festsetzen. "Drückt die aufsteigende Warmluft", die über dem Asphalt- und den großen versiegelten Flächen aufsteigt, die von Westen anrollenden Gewitter zurück in den Kessel – entgegengesetzt zum Wald auf der Gegenseite?

> Einen Puffer für die Wassermengen hält man nun im Ort für die beste Lösung des Problems. Bei Betroffenen wirkt die Maßnahme konsensfähig, und auch Ortsvorsteher Speer sagt, man müsse "einen Puffer, eine Retentionsfläche einrichten". Ein passender Ort scheint schon ausgeguckt: ein Wäldchen unterhalb der Sportplätze am Eichenlochweg, durch das auch der Erlenbach fließt. Dessen Renaturierung sei zu teuer, brauche zu viel Fläche, die nicht in öffentlichem Besitz ist – den Bau eines Beckens hält Speer für vergleichsweise günstig.

> Alles könnte auch ganz anders sein, gibt Michael Hess, Stadtkommandant und Einsatzleiter der Feuerwehr, zu bedenken: Die Einsätze zeigten, dass man "weiter dazulernen" müsse. Was offensichtlich wirkt, sei vielleicht ganz anders, etwa das ungemähte Gras in einem Graben: "Bremst es oder beschleunigt es nicht eher?", fragt sich Hess. Aus seinem Heimatort Waldangelloch berichtet er von Überflutungen, die "zweimal aus der selben Ecke" gekommen seien, beim dritten Mal "aus entgegengesetzter Richtung"; oder von Einsätzen in Waibstadt, das zwei Mal innerhalb eines Jahres vom Regen geflutet wurde, "zuvor aber jahrelang überhaupt nicht". Ein Puffer-Becken könne im speziellen Fall einer Überflutung vorbeugen – in vielen anderen Fällen vielleicht nicht. Viel mehr wisse man nicht.

> "Viele kleine Maßnahmen", überlegt Hess nach den Eindrücken aus Dühren, seien vielleicht am ehesten zielführend. Dazu könnten zwar Maßnahmen am Bachlauf überlegt werden, aber "auch private Einzelmaßnahmen", wie etwa der Einbau von Dammbalken mit Gummilippen an Hoftoren; auch das Anlegen von Hecken und Vorgaben an die Landwirtschaft müssten in ein Starkregenrisikomanagement mit einfließen.

> Weitere Informationen werden nun gesucht: Um das jüngste Starkregenereignis noch besser verstehen zu können, insbesondere die Fließrichtung des Wassers, hofft Bauingenieur Wlokas auf zusätzliche Fotos und Videoaufnahmen. Bürger sollen diese per E-Mail an hochwasserschutz@sinsheim.de schicken.