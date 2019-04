Von Tim Kegel und Christian Beck

Sinsheim. Warum ist es rund um den Bahnhof so schmutzig? Eine Frage, die viele Sinsheimer und etliche Reisende regelmäßig beschäftigt. Unter ihnen auch Johannes Lang: Der Sinsheimer hat sich mit einer Reihe von Fotos zur Dokumentation der Zustände an die Redaktion gewandt. Lang sagt: "Von der Pfalz bis in den Hohenloher Bereich gibt es keinen Bahnhof, der so verdreckt ist wie der Sinsheimer."

Müll – ein Dauerproblem am Sinsheimer Bahnhof. Foto: Johannes Lang

Langs Bilder zeigen mit Zigarettenkippen zugesetzte Wassereinlaufgitter, eingedrückte Lichtschächte, verschmierte Wände und einen Bahnhofsplatz voller Kippen, leerer Tüten und Pappbecher. Die RNZ konfrontierte die Bahn mit den Aufnahmen, allerdings lägen die schmutzigen Stellen "nicht im Zuständigkeitsbereich des Bahnhofsmanagements Mannheim", welches sich um die Sauberkeit der Bahnanlagen kümmert. Man wolle die Mängel aber "an die entsprechenden Verantwortlichen weiter leiten", sagte ein Bahnsprecher.

Die Bahn sei lediglich für die Reinigung der Bahnsteige zuständig, der Eingang zum Bahnhof stehe in städtischer Verantwortung, das Gelände mit Büschen und Rabatten in jener des Hauseigentümers. Zwei Mal pro Woche sei eine Reinigungskraft der Bahn vor Ort. Eine Erhöhung des Intervalls ist nicht angedacht.

Foto: Johannes Lang

"Wir machen mehr als wir müssten", sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht zum Thema Bahnhofssauberkeit. "Tagtäglich" beschäftige das Bahnhofsumfeld die Stadtreinigung; zwei Mal pro Woche säubere städtisches Reinigungspersonal gezielt den Bahnhof, schildert Albrecht. Dass sich die Deutsche Bahn AG fürs Areal nicht zuständig fühle und dieses "mehr schlecht als recht" betreue, sei nicht Sinsheim-typisch, sondern "Land auf, Land ab das Gleiche".

"Aber der Außenstehende sieht uns in der Verantwortung", ist sich Jörg Albrecht sicher. Trotzdem müssten die Zuständigkeiten noch stärker bestimmt werden: "Je mehr wir tätig werden, desto stärker ziehen sich andere zurück."

Auch Alex Riederer, Stadtrat und Urgestein der Sinsheimer Grünen, machte jüngst in einer Gemeinderatssitzung einen weiteren Vorstoß zur Bahnhofssauberkeit: Die Stadtverwaltung, sagte Riederer, müsse den Kontakt "zum Betreiber der Bahnhofsgaststätte" suchen, und diesen dazu anhalten, für mehr Sauberkeit rund um den repräsentativen Bau zu sorgen. Mehreren Räten war der Schmutz ein Dorn im Auge; in der Sitzung war die Rede von "Mülltonnen, die fast schon leben". Oberbürgermeister Jörg Albrecht zeigte sich um Diplomatie bemüht: "Wir stehen in Kontakt."

"Das ist Geschäftsschädigung", sagt Ramazan Karaman, Pächter der Bahnhofsgastronomie, erbost in Richtung des Grünen-Stadtrats. "Unser Geschäft spielt sich im Inneren ab", sagt er. Jener Müll und jener Schmutz, an welchen viele Sinsheimer Anstoß nehmen würden, "entstehen bei uns nicht". Diesen Beweis könne er antreten.

Karamans Kollege Marc Scholl, ein Sinsheimer, dessen Familie mit Karaman geschäftlich zusammen arbeite, sieht die Bahnhofsgaststätte von Riederer in ein falsches Licht gerückt: "Wäre vom Bahnhofsareal als solches die Rede gewesen, wäre das etwas anderes." Karaman und Scholl führen über den Teil des Gebäudes und dessen Außenflächen, für die sie zuständig sind. Scholl sagt, was am Bahnhof so gut wie alle Beteiligten sagen: "Wir tun mehr als wir müssten."

Dies reiche von der Organisation abschließbarer und den einzelnen Pächtern des Anwesens zugeteilter Stellfächer für Müllcontainer bis hin zum Entfernen von Schmierereien, womit man "permanent zu tun" habe. Ein Problem rund um den Bahnhof, dem nur schwer beizukommen sei, sei auch Vandalismus. Karaman zeigt eine ramponierte, provisorisch reparierte Seitentür.

Der Pächter der Gaststätte, in deren Obergeschoss sich eine Lounge zum Rauchen von Shisha-Pfeifen befindet, stellt den Bahnhof als eine lagebedingt schwierige Immobilie dar, mit vielen Nutzern, vielen Interessen und Konflikten - und vielen Quellen für Müll: Im Gebäude sitzen ein Kiosk mit Buch- und Zeitschriftenhandlung, ein Döner-Kebab-Imbiss, der Fahrkartenschalter der Deutschen Bahn.

Tausende Fahrgäste und Hundertschaften von Schülern deckten sich hier mit Fast Food, Süßigkeiten und Dosengetränken ein. Karaman und Scholl entfernten die Reste dann öfter aus den Oleanderbüschen, von den Stiegen und aus den Rampen, räumten sie aus der Hecke der Außenwirtschaft.

Beim Ortstermin mit der RNZ wird ein blitzsauberer Außenbereich rund um die Gaststätte präsentiert: "In zwei Stunden liegt hier vielleicht wieder alles voll", beschwert sich das Duo. Mehr öffentliche Mülleimer regt Karaman an, "und Aschenbecher am Taxistand" vor dem Restaurant.

In der Debatte bislang kaum zu Wort kam der Gebäudebesitzer, die Eppinger Brauerei Palmbräu, Vertreten durch die Investoren Wolfgang Scheidtweiler und Lionel Berger. Auch sie beschäftigen inzwischen eine externe Reinigungsfirma zur Säuberung der Immobilie, deren Kosten man auf die Pächter umlege. "Es wird allmählich besser", glaubt Lionel Berger.

Die Müllprobleme vergleicht er "mit jenen eines jeden sauber geführten Starbucks oder Burger King". Berger spricht von einem "massiven Vandalismusproblem", welches "weder Polizei, noch Ordnungsamt in den Griff bekommen" würden, und wird deutlich: Es hielten sich am Bahnhof "zu viele Vollpfosten" auf.