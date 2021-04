Von Brigitte Fritz-Kador

Der frühere Leiter des Hochbauamtes Heilbronn, der Architekt Dirk Vogel, in der Fachwelt auch über Heilbronn hinaus anerkannt, hat zum Thema "Moschee" einen "offenen Brief" an Oberbürgermeister Harry Mergel und den Gemeinderat geschrieben. Seit seinem Ausscheiden aus dem Amt berät er die Ditib-Gemeinde beim Bau der geplanten Moschee beziehungsweise des "Kulturzentrums Weinsberger Straße", wie es offiziell heißt. Alle dazu über Jahre hinweg geführten Gespräche und Kontakte hat er dokumentiert. Die jetzt erfolgte Ablehnung des ersten formellen Bauantrages, der das "Aus" für das Projekt bedeutet, hat ihn dazu veranlasst, seine "Fassungslosigkeit in einem offenen Brief zu dokumentieren".

Der Inhalt ist herb. Für Vogel gibt es dabei keine Trennung zwischen einer fachlichen Bau-Debatte und einer politisch-weltanschaulichen, so wie es die meisten Mitglieder des Gemeinderates sahen. Was Vogel darüber hinaus verärgert, ist die Tatsache, dass der Gemeinderat nicht bereit war zu akzeptieren, was die Bauverwaltung in aufwendiger Arbeit als fachliche Lösung anbot. Diese entspräche doch allen einschlägigen Bau- und Verkehrsvorschriften. Er sagt: "Das sind doch die Fachleute, deren Kompetenz gilt doch auch sonst – und der Gemeinderat, das sind die Ehrenamtlichen!"

Vogel mutmaßt, dass es bei einem anderen Bauträger, etwa einer christlichen Gemeinde, nicht so gelaufen wäre. Ein Bau, in dem die Religionsausübung ungestört möglich ist, könne nicht verhindert werden, "sofern nicht Planungs- und Baurecht dem entgegenstehen". Dass es im vorliegenden Fall nicht so sei, bewiesen die umfangreichen Drucksachen und Anlagen, mit denen die Bauverwaltung die Rechtmäßigkeit des Bauvorhabens bestätigt habe. "Insoweit verstehe ich nicht die in der Sitzung wohl mehrfach geäußerte Meinung, dass es beim Antrag nur ums Baurecht ginge. Nein, es geht weit über das Planungs- und Baurecht hinaus: Es geht um Grundrechte."

Vogels Plädoyer klingt hier fast schon wie eine Klagebegründung – er rät Ditib ja auch zu einer Schadensersatzklage. Und so warnt er dann auch den Gemeinderat: "Er begibt sich durch die Ablehnung des Projekts auf gefährliches Eis. Alle in der Gemeinderatssitzung vorgetragenen Argumente sind nicht stichhaltig und werden einer rechtlichen Prüfung nicht standhalten. Das müssten eigentlich erfahrene Gemeinderatsmitglieder wissen. Es ist zu vermuten, dass andere Gründe die Mehrheit bewogen hat, den Antrag abzulehnen." Eine Klageandrohung kam ja auch postwendend nach dem Beschluss vom Vorsitzenden der Ditib-Gemeinde, Erdinc Altuntas (die RNZ berichtete).

Offen geäußert zur derzeitigen Lage und zum Brief von Vogel hat sich inzwischen auch OB Mergel. Den von Vogel geforderten Widerspruch zum Beschluss des Gemeinderates wird es kaum geben, Mergel hatte ja unmittelbar nach der Abstimmung schon gesagt, er werde das Ergebnis akzeptieren, nachdem er zusammen mit der SPD und den Grünen für den Bauantrag gestimmt hatte. Herauszuhören ist bei ihm aber auch, dass er ein Festhalten am Standort Weinsberger Straße schon in der Vergangenheit für unklug hielt, wie auch an einem nicht näher bezeichneten weiteren Standort.

Mergel verwahrt sich aber auch gegen den Verdacht, die Moschee irgendwo ins Industriegebiet verschieben zu wollen. Hier gibt es übrigens schon eine: die von Milli Görüs, wenig beachtet in der Öffentlichkeit, aber nicht unproblematisch. Im Verfassungsschutzbericht 2019 des Landes ist unter anderem nachzulesen: "Zwischen IGMG-Ortsvereinen (Milli Görüs) und der eng mit der türkischen Religionsbehörde verflochtenen Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion e. V. (Ditib), aber auch zu Ablegern der rechtsextremistischen Ülkücü-Bewegung (Graue Wölfe) bestehen Kontakte, die sich beispielsweise an gegenseitigen Besuchen zeigen."

Mergel will den Dialog weiterführen. Dass das nicht einfach wird, weiß nicht nur er. Er sagt: "Für uns als Stadt bleiben nach dieser Entscheidung zwei Aufgaben: Die städtebaulich absolut unbefriedigende Situation am derzeitigen Standort des Kulturzentrums an der Weinsberger Straße zu beseitigen und eine adäquate und zukunftsfähige Heimat für die Gemeinde zu finden.

"Fatale Botschaft" und "möglicherweise ein langer Weg"

(bfk) Im Brief von Dirk Vogel heißt es unter anderem: "Obwohl Mitglieder der großen Fraktionen vor Planungsbeginn in der Sitzung des Integrationsbeirats am 26. April 2012 das Vorhaben der türkisch-islamischen Gemeinde befürworteten, versuchen sie jetzt, ihre anscheinend tief sitzende Abneigung gegenüber Andersgläubigen in der Öffentlichkeit durch scheinbare planungs- und baurechtliche Bedenken zu kaschieren. Der grundsätzliche Anspruch auf den Bau einer Moschee ergibt sich aus dem Grundgesetz, Artikel 4, Glaubens,- Gewissens- und Bekenntnisfreiheit. Hier heißt es: ’Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich’, und ’die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.’ Auf jeden Fall ist die Botschaft, die der Gemeinderat an die muslimischen Heilbronner und Heilbronnerinnen sendet, fatal, kontraproduktiv zu den Integrationsbemühungen und kann eine weitere Abgrenzung zur Folge haben. Dies kann nicht im Interesse der Gesamtbevölkerung sein, die den Gemeinderat gewählt hat."

In seiner Stellungnahme auf den "offenen Brief" schreibt Oberbürgermeister Harry Mergel: "Der Gemeinderat hat entschieden, das Vorhaben an dieser Stelle nicht zu realisieren. Die Ablehnung wurde im Wesentlichen mit baurechtlichen Argumenten begründet. Als Demokraten gilt es, das zunächst zur Kenntnis zu nehmen und zu akzeptieren. Meine Aufgabe sehe ich darin, dafür zu sorgen, dass der Gesprächsfaden zwischen den Beteiligten – Stadt, Gemeinderat, Ditib-Gemeinde und Bürgerschaft – nicht abreißt, sondern dass wir nach einem gemeinsamen Weg suchen. Insofern gilt auch hier: Im Hinblick auf den Zusammenhalt in unserer Stadtgesellschaft heißt der Auftrag: zusammenführen und nicht spalten. Dass dies ein harter und möglicherweise langer Weg ist, muss uns allen klar sein. Eine Alternative dazu sehe ich nicht."

Update: Donnerstag, 29. April 2021, 18.32 Uhr

Gemeinderat lehnt Moschee-Bau ab

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Was auf der Tagesordnung als "Aufstellungsbeschluss und der Zustimmung zum Entwurf für das Kulturzentrum Weinsberger Straße" stand, wurde für den Heilbronner Gemeinderat zu einer historischen Stunde. Er tagte am Montag, wegen Corona wieder im Großen Saal der Harmonie, aber schon Tage vorher war es kein Geheimnis mehr, dass es keine Mehrheit geben wird für den "vorhabenbezogenen Bebauungsplan" und dass damit der Bau der Ditib-Moschee an der Weinsberger Straße abgelehnt wird.

Die Entscheidung, auch wegen der Landtagswahl schon einmal verschoben, fiel mit 22 zu 17 Stimmen. SPD, die Grünen und Oberbürgermeister Mergel votierten dafür, CDU, FDP, Freie Wähler, AfD und die Linke dagegen – mit den zwei fehlenden AfD-Stadträten wäre die Ablehnung noch deutlicher ausgefallen.

Mergel hatte vor der Abstimmung angemahnt, man solle den Bauantrag nicht instrumentalisieren, kritische Fragen dort klären, wo sie hingehörten, im politischen Dialog, aber nicht in der Abstimmung über einen Bauantrag. Das war auch das Anliegen von Baubürgermeister Wilfried Hajek, der am Vormittag noch bei einem Pressetermin erläutert hatte, wie die baurechtliche Seite des Projektes aussieht, beziehungsweise was dafür getan wurde.

Eben diese wurde dann auch zum Aufhänger für die Ablehnung, genauer: die Gesamtgröße des Vorhabens wie auch die Verkehrssituation. Das Bauvolumen ist beachtlich, in der Höhe erreicht es fast die des daneben stehenden Wohnhochhauses, das Minarett bleibt aber niedriger als der Turm der Kilianskirche. Die Heilbronner Ditib-Gemeinde ist Grundstückseigentümerin der hier jetzt schon bestehenden Moschee samt weiterer, auch kommerziell genutzter Einrichtungen, deren baulichen Zustand manche als "Schandfleck" bezeichnen. Was die Stadtplaner als Lösungsansätze wegen der unmittelbaren Lage an der stark überlasteten Weinsberger Straße anboten, war zwar durchdacht, wie es jedoch im Praxistest verlaufen würde, steht auf einem anderen Blatt. Den Praxistest, ob eine differenzierte Zufahrtssituation mit festgelegten Nutzungszeiten bei nur 41 Tiefgaragenplätzen und dem Hinweis auf Parkmöglichkeiten in nächster Nähe funktioniert, wollen die Stadträte nicht eingehen, nicht nur im Hinblick auf die Gebetszeiten.

Da half es auch nicht weiter, dass der Baukomplex mit Moschee und weiteren Gebäuden für Veranstaltungen, mit zwei Wohnungen, Läden und Büros vom Gemeindezentrum zum "Kulturzentrum" umfirmiert wurde. Verantwortliche dafür ließen sich nicht finden, und ahnungslos war selbst OB Mergel, auch warum vor der Sitzung vier Beamte der Heilbronner Polizei im Foyer der Harmonie anzutreffen waren. Die Anspannung war spürbar, auch wenn es sich dann zeigte, dass sich die Fraktionssprecher auf die Abgabe von Statements beschränkten, auf Polemik und populistische Ansagen verzichteten, mit Ausnahme der AfD. Deren Sprecher konnte es sich nicht verkneifen, das Bild einer "jungen, leichtbekleideten Frau" zu malen, die an der Moschee vorbei geht.

Dass sich Frauenfeindlichkeit auch über das Baurecht zementiert, konnte eine Mehrheit im Gemeinderat nicht ausblenden. Die Frage stand und steht unbeantwortet: Schlägt das Baurecht das Menschenrecht? Susanne Bay, Fraktionsvorsitzende der Grünen und Mitglied im Landtag, plädierte dafür, die Entscheidung nach dem Baurecht zu treffen und die inhaltliche Debatte danach zu führen. Pfarrer Eberhard Mayer (SPD) fasste es so zusammen: "Sollen wir wegen Ditib unsere Werte verraten?" Auch Malte Höch von den Freien Wählern plädierte dafür, die Entscheidung rein sachbezogen zu sehen, um eben aus sachlichen Gründen den Bauvorantrag abzulehnen.

Dass es bei der Sachlichkeit nicht blieb, dafür sorgte dann auch Erdinc Altuntas nach der Entscheidung mit einem nicht nur emotionalen Statement. Der Vorstand von Ditib Heilbronn ist zugleich auch Mitglied im Bundesvorstand von Ditib Köln, dessen Nähe zur Erdogan-Regierung schon für vielfältige Vorbehalte sorgte. Er hatte die Entscheidung vor Ort mitverfolgt, kündigte danach an, den Rechtsweg zu beschreiten, und sprach von einem "Schlag ins Gesicht der muslimischen Mitbürger". Die Ablehnung sei ein "fatales Signal in einer Stadt, die sich für ihre Integration rühmt". Michael Link, für die FDP im Bundestag und im Stadtrat, machte es dazu kurz: "Der Islam gehört zu Deutschland, nicht aber Erdogan!"

Die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Nico Weinmann, Fraktionsvorsitzender der FDP und für sie im Landtag, sagt: "Der Ball liegt jetzt bei Ditib." Er kann sich vorstellen, dass es doch auch Lösungsmöglichkeiten gibt, kritisiert aber auch die Verwaltung, die, entgegen dem Versprechen, den Gemeinderat auf dem Laufenden zu halten, über den Abschuss eines "Durchführungsertrages" mit Ditib erst kurz vor der Sitzung informierte.

Was die Finanzierung betrifft: Altuntas hatte dazu immer nur auf "Spenden" verwiesen, zu deren Herkunft aber nichts gesagt. Doch nun ist diese durch ein deutsches Bankhaus in Frankfurt abgesichert. Viel Geld wird man nämlich brauchen. Eine Million Euro sollen schon in die Vorplanung geflossen sein, mit zehn Millionen waren einst die Baukosten beziffert, dieser Betrag dürfte sich inzwischen fast verdoppelt haben. Wäre Ditib seinerzeit bei den mit großer Begeisterung und Zustimmung aufgenommenen Plänen des Büros Bader aus Vorarlberg geblieben und hätte auf die Umplanung zugunsten von mehr Nutz- und Kommerzfläche verzichtet, könnten die Moschee und die Zusatzgebäude eigentlich schon stehen.

Update: Dienstag, 27. April 2021, 18.13 Uhr

Gemeinderat stoppt Projekt – Muslime prüfen Rechtsweg

Heilbronn. (dpa) Trotz jahrelanger Planung durch die Stadt und die islamische Religionsgemeinschaft Ditib hat der Heilbronner Gemeinderat den Neubau einer Moschee in der Innenstadt gekippt. Das Bebauungsplanverfahren wird nach dem ablehnenden Votum nicht eingeleitet. Die Muslime zeigen sich tief enttäuscht und kündigen an, die Entscheidung des Gremiums eingehend zu prüfen.

"Das ist ein Schlag ins Gesicht der muslimischen Mitbürger und ein fatales Signal in einer Stadt, die sich für ihre Integration rühmt", sagte Erdinc Altuntas, Vorstand des türkisch-islamischen Dachverbands Ditib in Heilbronn, am Dienstag. "Wir werden den Rechtsweg und Schadenersatzansprüche prüfen." Nach seinen Angaben hat die Planung der Moschee rund eine Million Euro gekostet.

Das Stadtparlament hatte die Pläne am Montagabend mit 22 zu 17 Stimmen abgelehnt. Das Projekt scheiterte nach Angaben der Grünen-Fraktion im Gemeinderat unter anderem an der Sorge, es könne wegen hoher Besucherzahlen und fehlender Stellplätze zu Verkehrsproblemen kommen. Außerdem soll die Größe des Baus eine Rolle gespielt haben ebenso wie die Nähe des Bauherrn Ditib zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Ditib ist der größte Islamverband in Deutschland und deutscher Ableger der staatlichen türkischen Religionsbehörde Diyanet.

Die Pläne für die Moschee hatten vor rund sieben Jahren begonnen. Für das Projekt stimmten den Berichten zufolge am Montagabend nur die SPD und die Grünen im Gemeinderat. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Susanne Bay, tat sich am Dienstag schwer, die Argumente der Moschee-Gegner nachzuvollziehen. "Am Platz des möglichen Neubaus steht seit 30 Jahren bereits eine Moschee", sagte sie der dpa. "Es gibt zudem Vorschriften für Parkplätze, die auch in den Plänen berechnet wurden." Nach ihrer Einschätzung hätte es bei dem Votum im Gemeinderat nur um das Baurecht gehen müssen. "Das war aber leider nicht der Fall", sagte Bay.

Die Stadt äußerte sich nach der Entscheidung des Gemeinderats zunächst zurückhaltend. Man werde das Gespräch mit den Muslimen suchen, sagte eine Sprecherin. "Wir werden gemeinsam nach einer guten Lösung suchen", sagte sie weiter.

Wirklich überraschend kommt die Ablehnung des Moschee-Projekts durch die Fraktionen von CDU, Freien Wählern und FDP allerdings auch nicht. Die drei Parteien hatten es bereits im Mai 2018 als integrationshemmend bezeichnet und ihre damalige Zustimmung verweigert. Unter anderem hieß es damals in einem Briefe an Oberbürgermeister Harry Mergel, das Bauvorhaben entwickle sich "mehr und mehr zu einem Einkaufs- und Dienstleistungszentrum sowie zu einem türkischen Kulturzentrum mit angeschlossener Moschee".

Update: Dienstag, 27. April 2021, 16 Uhr

Viele Fragen und ein brisanter Brief

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Der seit 2004 geplante Neubau einer Moschee mitten in Heilbronn wird gerade zum Test dafür, ob und wie politische Gesichtspunkte die Handhabung von Baurecht beeinflussen können und das mit einer Fast-Garantie für eine hochbrisante Auseinandersetzung. Grund dafür ist, dass es sich um ein Bauvorhaben der Ditib-Gemeinde handelt – und dass deren Vorstand, Erdinc Altuntas, auch im Bundesvorstand von Ditib in Köln ist, dem man eine große Nähe zur Erdogan-Regierung nachsagt. Die Heilbronner Ditib-Gemeinde will anstelle ihrer seit Jahren bestehenden Moschee an der Weinsberger Straße einen Neubau mit Gemeindezentrum errichten, im Amtsdeutsch: "Kulturzentrum Weinsberger Straße". Nach letzten Angaben zählt die Gemeinde mindestens 350 Mitglieder, die Größenordnung des geplanten Vorhabens geht gut darüber hinaus. Rund eine Million Euro sollen bereits in die Planung und Bauvorbereitung geflossen sein.

Die Moschee selber wäre in ihrer preisgekrönten "Urform" ein architektonisches Glanzlicht für Heilbronn geworden, sie soll es aber, hört man die Beteiligten, nach diversen Umplanungen, immer noch sein. Drei Tage vor Weihnachten gab es eine schöne Bescherung, als die "Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes" und der "Aufstellungsbeschluss und Zustimmung zum Entwurf" auf der Tagesordnung des Gemeinderates stand. Oberbürgermeister Harry Mergel nahm buchstäblich in letzter Minute den Punkt wieder herunter. Die Umstände waren ungewöhnlich: Alle Fraktionsvorsitzenden hatten sich zuvor im Ältestenrat darauf geeinigt, ohne Wortmeldung darüber abzustimmen. Die Begründung war, es gebe noch Nacharbeit zum Bauvorhaben, bei gleichzeitiger Ankündigung, den Punkt erst nach der Landtagswahl wieder auf die Tagesordnung zu setzen.

Vor einigen Tagen hat nun Dirk Vogel einen Brief an den OB und die Fraktionen geschrieben. Der frühere Leiter des Heilbronner Hochbauamtes saß seinerzeit unter anderem mit Baubürgermeister Wilfried Hajek in der Jury, die dem Entwurf des Vorarlberger Architekten Bernardo Bader den 1. Preis zusprach. Dieser war so spektakulär und so schön, dass er zunächst vor Ort breite Zustimmung und danach auch bundesweite Beachtung erfuhr. Im Interview mit einem Fachmagazin sagte Vogel damals: "Das Baudezernat hatte den Ditib-Vertretern empfohlen, über ein konkurrierendes Verfahren zu einer guten städtebaulichen Lösung zu kommen, die Voraussetzung für eine Baugenehmigung ist. Weil die Gemeinde sich aber in solchen Verfahren nicht auskennt, fiel die Wahl auf mich." Auf die fast prophetische Frage, wie man es verhindern könne, dass die Bauherren, so wie beim Bau der Moschee in Köln, die Architekten entlassen und irgendwann selbst weiterplanen, sagte Vogel damals, dass man dafür auch Verständnis haben müsse, denn "da stehen den Architekten-Ideen schon mal traditionelle Vorstellungen gegenüber." Inzwischen hat ein Heilbronner Architekturbüro die Moschee umgeplant – nach den Wünschen der Bauherren und den baulichen und verkehrlichen Vorgaben der Stadt. Neben der Moschee sollen noch Schulungsräume, Geschäfts- und Bürofläche, zwei Wohnungen, ein Restaurant und eine Tiefgarage entstehen.

Die Vorgaben der Stadt hatte der Bauherr vor der Abstimmung alle erfüllt, fraglich war nur der Ausgang der Abstimmung. Das öffentliche Interesse an dem Vorhaben liege, so heißt es bei der Stadt, nicht nur in der freien Religionsausübung, sondern auch darin, dass "durch einen hochwertigen, stadtbildprägenden Neubau" das Stadtbild gewinnen werde.

Dass das Verhältnis der Bundesrepublik zur Türkei sich seit 2014 gewandelt hat, spielt heute eine größere Rolle als bei der seinerzeitigen Vorstellung der Pläne. Damals nahm man es hin, dass zur Finanzierung lediglich gesagt wurde, sie käme aus Spenden. Vogel schreibt in seinem Brief unter anderem: "Den Bau einer Moschee an einem Ort verhindern oder zumindest verzögern zu wollen, an dem schon seit 30 Jahren eine Moschee besteht, grenzt schon an ein sehr merkwürdiges Demokratieverständnis, wenn man bedenkt, wie der Gemeinderat an anderen Stellen der Innenstadt ohne großes Zögern Projekte ganz anderer Dimension ’durchwinkt’." Er fordert, hier gleiche Maßstäbe anzuwenden. Sein Seitenhieb gilt der Zügigkeit, mit der beispielsweise Projekte der Dieter-Schwarz-Stiftung die städtische Baubürokratie durchlaufen, und er betont, laut Bundesverfassungsgericht müsse der Staat "Heimstatt aller Bürger" sein – unabhängig von ihrem weltanschaulichen oder religiösen Bekenntnis. Zugleich warnt er vor Schadensersatzansprüchen aus einer Verschiebung wegen fragwürdiger Begründung.

Die Adressaten des Vogel-Briefs, die Fraktionsvorsitzenden, antworteten – mit Ausnahme der CDU – durchaus nachdenklich auf RNZ-Nachfrage. Für die FPD verwies Nico Weinmann darauf, dass ein geplantes Gespräch wegen Corona noch nicht stattfinden konnte, man wolle es, auch wegen verkehrlicher Fragen, vor Ort führen, eine abschließende Entscheidung der Fraktion stehe noch nicht fest. Susanne Bay kann sich mit der Verschiebung nicht nur wegen der Landtagswahl anfreunden. Sie hatte schon zuvor die Zustimmung der Grünen signalisiert und geht davon aus, dass der Bauantrag im Dezember, erkennbar an den Vorberatungen in den Ausschüssen, keine Mehrheit gefunden hätte und meint: "Wir sind nicht mit allem einverstanden, wofür Ditib im Moment inhaltlich steht, aber man kann doch nicht inhaltliche Themen über die Versagung einer Baugenehmigung abarbeiten." Man führe auch inhaltliche Debatten mit den Verantwortlichen, habe sich mit Altuntas getroffen und sich überzeugt, dass alle Anforderungen der Stadt erfüllt wurden: "Bei uns war die Sache entscheidungsreif."

Rainer Hinderer (SPD) macht es kurz: Er hält die Argumentation Vogels für schlüssig und nachvollziehbar und hofft "dass sein Schreiben möglichst viele Kollegen und Kolleginnen nachdenklich stimmt". Ganz andere Töne kommen von den Freien Wählern; die Argumentation von Stadtrat und Rechtsanwalt Malte Höch zeigt deutlich das Konfliktpotenzial auf. Außer den baurechtlichen Bedenken zu Ausmaß und Volumen des Vorhabens an dieser Stelle, seien auch die Stellflächen unzureichend für einen "immensen Parkplatzbedarf", der auch wegen des kommerzialisierten Betriebes (Verkauf, Restaurant) zu Auseinandersetzungen führen werde. Als "erschreckend und verstörend" bezeichnet er die "geschlechtsspezifische Diskriminierung" die nicht "unserem Weltbild" entspreche, mit Männern im Erdgeschoss und Frauen im 4. Stockwerk. Wörtlich habe ein Vertreter der Ditib-Gemeinde im Rahmen der Vorstellung des Bauprojektes gesagt: "Divers gibt es bei uns in der Gemeinde nicht." Ein weiterer Einwand richtet sich gegen die derzeitige politische Beurteilung der Ditib, die sich nicht von der staatlichen Einflussnahme aus der Türkei lösen könne: "Wir sprechen uns gegen einen politischen Islam aus und fordern die Trennung von Kirche und Staat, so wie es unserem Rechtsverständnis entspricht." OB Mergel hat Vogel bislang nicht geantwortet.