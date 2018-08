Von Michael Endres

Sinsheim. An Spitzentagen donnern bis zu 115.000 Fahrzeuge über ihren Asphalt hinweg, bringen Güter von Ost nach West und umgekehrt: Die A 6 gilt als eine der am stärksten belasteten Bundesfernstraßen in Deutschland. Und die "Todesstrecke" oder auch "Achse des Bösen", wie sie in einer Fernsehreportage betitelt wurde, hat eine Besonderheit aufzuweisen: Auf keiner anderen Hauptverkehrsader gibt es so viel Schwerlastfahrzeuge wie auf der A 6 zwischen dem Weinsberger- und Walldorfer Kreuz.

Das schlägt sich zwangsläufig in der Unfallhäufigkeit nieder: In jüngster Vergangenheit war die A 6 wegen der teils dramatischen Unfälle erneut permanent in den Schlagzeilen. Beim schwersten Unfall vor zwei Wochen kamen zwei Autofahrer ums Leben - sie verbrannten nach einem schrecklichen Auffahrunfall.

In der Vergangenheit gab es schon mehrfach spektakuläre Einsätze, viele Schwerverletzte und Tote waren zu beklagen. Zwischen 1985 und 2017 kamen auf dem 29,5 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Wiesloch/Rauenberg und Bad Rappenau 126 Menschen ums Leben. Auch stellten die Unfälle die Rettungskräfte immer wieder vor besondere Herausforderungen: Mehrfach gab es hier Gefahrgutalarm. Vom toxischen Toluol bis zum Umweltgift Resoplan Cat oder dem hoch gefährlichen und Krebs erregenden Stoff Dimethylbenzol Xylol ergoss sich über die Fahrbahn - stundenlange Vollsperrungen waren die Folgen.

Hintergrund Die neuen Warenströme verstopfen die Straßen Es kommt mit den verstopften Straßen und vor allem der Autobahnen noch schlimmer. Denn der Warenverkehr auf der Achse erklimmt neue Rekorde, neben den rollenden Warenlagern für die brummende Industrie befeuert vor allem das Internet mit eBay, Amazon & Co. dramatisch den Warenstrom. Denn die Bluse, die Schuhe oder das [+] Lesen Sie mehr Die neuen Warenströme verstopfen die Straßen Es kommt mit den verstopften Straßen und vor allem der Autobahnen noch schlimmer. Denn der Warenverkehr auf der Achse erklimmt neue Rekorde, neben den rollenden Warenlagern für die brummende Industrie befeuert vor allem das Internet mit eBay, Amazon & Co. dramatisch den Warenstrom. Denn die Bluse, die Schuhe oder das Handy, das auf einem der vielen Online-Marktplätzen zu vermeintlichen Schnäppchenpreisen weltweit offeriert werden, müssen irgendwie zum Empfänger kommen. Und das letzte Glied in der Transportkette ist der Lastwagen oder der Sprinter. Wurden 2016 deutschlandweit 3,16 Milliarden Päckchen und Pakete ausgeliefert, wird sich das Volumen nach Schätzungen des Bundesverbands Paket- und Expresslogistik (BIEK) bis 2021 auf 4,15 Milliarden erhöhen. Ein Plus von über 30 Prozent. Bestes Beispiel für die neue Entwicklung ist direkt vor der Haustüre: Das größte Logistikzentrum in Süden von Hermes-Versand in Bad Rappenau, das 2017 eröffnet wurde. Hier kommen mit einigen Hundert Lastwagen täglich die Waren aus der gesamten Republik an und werden per Lieferwagen zum Endkunden gebracht - das sind 200.000 Pakete pro Tag oder 60 Millionen im Jahr. Von Bad Rappenau aus wird dann mit einigen Hundert Kleintransportern der gesamte Südwesten versorgt, von Worms im nördlichen Zipfel des Verteilungsgebiets bis nach Weil am Rhein an der Schweizer Grenze und Konstanz am Bodensee - weite Strecken dann auch auf der A 6. (end)

Auch war es in der Vergangenheit oft nur großes Glück, dass bei solchen Unfällen nicht noch mehr passierte. Allerdings saß die Stadt Sinsheim wegen der nahen Bebauung bis an die A 6 mehr als einmal auf einem Pulverfass. Denn mit zunehmendem Transportaufkommen mehren sich auch die Gefahren, dass unbekannte Stoffe bei einem Unfall freigesetzt werden.

Aber warum kracht es hier so häufig? Die Strecke der A 6 bei Sinsheim gilt mittlerweile bei den Einsatzkräften von Feuerwehr und DRK als "rotes Tuch". Nirgendwo sonst gibt es einen derartigen Unfallschwerpunkt. Besonders zwischen Technik-Museum und Sinsheim-Mitte. Allein im vergangenen Jahr krachte es hier zehnmal mit Lkw-Beteiligung: Riesige Staus, massive Behinderungen und ein Verkehrskollaps auf den Umleitungsstrecken mit Auswirkungen bis Neckargemünd und Heidelberg waren die Folgen.

Und erst am Dienstag dieser Woche war wieder ein Lastwagen ungebremst ins Stauende gekracht; der bulgarische Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt, die Bundesfernstraße für mehrere Stunden gesperrt. "Eine konkrete Gefahrenstelle gibt es nicht", erklärt der Einsatzleiter der Feuerwehr Sinsheim, Michael Hess. Der erfahrene Feuerwehrmann führt es in erster Linie auf die besondere Verkehrssituation zurück: Zwei Einfädelspuren auf die Autobahn, einmal bei der Raststätte und dann die Auffahrt von Sinsheim Richtung Wiesloch. Und ebenfalls der "Sinsheimer Buckel" macht offensichtlich den Brummi-Fahrern mit ihren tonnenschweren Lastzügen zu schaffen.

"Ohne Schwung wird’s richtig langsam", erklärt Michael Hess weiter. Knackpunkt sei dann die überschätzte Geschwindigkeit der nachfolgenden Transporter, "da rechnet niemand damit, am wenigsten die Lastwagen-Fahrer", so der Stadtbrandmeister. Und natürlich ist hier vielfach das Stauende in Richtung Mannheim. Keinen Zusammenhang sieht Michael Hess zwischen Unfallhäufigkeit und der Baustelle: Denn schon davor hat es regelmäßig gekracht, "letztlich ist es der Faktor Mensch, der hier versagt". Entweder sind die Lastwagen-Fahrer abgelenkt oder widmen sich anderen Dingen.

Weitere Tatsache: Das Verkehrsaufkommen auf der wichtigsten Ost-West-Achse wird immer dichter und mehr, "rein gefühlsmäßig hat der Schwerlastverkehr auf dieser Strecke in jüngster Vergangenheit deutlich zugenommen", erklärt Michael Hess weiter. Das bestätigen auch die Pendler, die regelmäßig diese Strecke nutzen, "ein Tag ohne Stau ist mittlerweile die Ausnahme."

Aber besser wird es mit dem "rollenden Warenlager" nicht. Eher das Gegenteil. In seiner Straßenverkehrsprognose 2025 kommt das Büro Modus Consult (Karlsruhe) in der vom Innenministerium in Auftrag gegebenen Verkehrsuntersuchung zu dem Schluss, dass bis in sieben Jahren der Schwerlastverkehr im Südwesten um weitere 46 Prozent ansteigen wird. "Das Schwerverkehrsaufkommen steigt deutlich stärker als das Kfz-Verkehrsaufkommen an, wodurch die Bedeutung des Güterverkehrs auf der Straße weiterhin belegt steigt", so das Ergebnis der Prognose. Allerdings sind die Experten bei ihrer Studie noch von einem Rückgang der Bevölkerung bis ins Jahr 2025 um circa ein Prozent ausgegangen. Das ist mittlerweile durch die Zahl der Migranten längst überholt.

Ebenso wenig Hoffnung, dass sich die Situation nach dem Ausbau der A 6 auf sechs Spuren entspannt, gibt ein weiteres Detail der Prognose: Die Verfasser nehmen nämlich an, dass bis zum Jahr 2025 die Fahrleistung aller Fahrten innerhalb von Baden-Württemberg steigt: Im Kfz-Bereich um 22 Prozent, im Schwerverkehr um 50 Prozent.