Sinsheim. (gun) Die Klage der Badewelt Sinsheim GmbH (BSG) gegen ein junges Heilbronner Paar wegen angeblichem Sex in der Umkleidekabine wird in der Kommentarspalte auf rnz.de heiß diskutiert. User "Online" bezweifelt, dass die BSG die Vorwürfe vor Gericht belegen kann: "Entweder es gibt hier doch versteckte Kameras oder das 'geschulte Sicherheitspersonal' erlaubt sich den Kopf unter der Kabinentür zu strecken, um zu sehen, was sich in der Kabine abspielt. Mein Gefühl sagt mir hier, dass sich die Badewelt auf sehr dünnem Eis bewegt."

"Jan M." sieht das ähnlich: "Die Badewelt ramponiert sich hiermit selbst ihr Image! Ich will mich in der Umkleidekabine nicht von Security-Leuten beobachten und belauschen lassen." Er spekuliert außerdem über andere Gründe für die Klage: "Ich habe da immer mehr die Vermutung, dass mit diesen Methoden der Badewelt einem Rechtsanwalt wie Herrn Schröter 'Kohle' verschafft werden soll, in dem man Badegäste ganz schnell verdächtigt und/oder beschuldigt und verklagt."

Benutzer "h.g." widerspricht: "Die Badewelt hat überhaupt kein Interesse, mit den unterstellten Machenschaften Geld zu verdienen oder zu tolerieren, dass Geschäftspartner die Badewelt dafür ausnutzen. Sie hat aber sehr wohl ein immenses Interesse, dass Kopulationen in unmittelbarer Nähe anderer Badegäste unterbleiben."

Auch auf Facebook wird das Vorgehen der BSG hart kritisiert. Die fast einhellige Meinung: Die Klage kann dem Unternehmen nur schaden. "König Boris" schreibt: "Was soll der Unfug? Wenn die sich Sorgen um den Ruf des Unternehmens machen, sollen sie mal die Klage fallenlassen. Völlig überzogen."

Für viele User reiht sich der aktuelle Fall in eine ganze Reihe von Verfehlungen des Freizeitbads ein, darunter überzogene Sicherheitsmaßnahmen und zu hohe Preise. Michael E. findet es "schade, dass die Badewelt sich mit solchen Aktionen den Ruf verspielt". Auch die Taschenkontrollen seien übertrieben. Weiter schreibt er: "Wenn das so weitergeht können, sie sich die Investitionen sparen. Hier geht es doch gar nicht um die Sache, sondern rein um Abzocke."

Auch für Philipp H. sind die Vorwürfe gegen das Heilbronner Paar reine Spekulation. "Und selbst wenn: Hat sich ein Badegast gestört gefühlt? Der Ruf dieses Bades leidet sicher mehr unter der eigenen Spießigkeit als unter einem verbliebten Pärchen."