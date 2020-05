Von Tim Kegel

Sinsheim. Es war ein Schock auf Raten für die Helfer vom Naturschutzbund (Nabu) Sinsheim. "Warum wird alles so braun?" Zuerst waren es einige Stellen in der Wiese, es starben Wildpflanzen und Büsche ab. Tag für Tag wird es nun brauner und trockener. Inzwischen bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen: Das Gelände der Artenschutztürme in der Gartenstadt wurde mit Pflanzengift zerstört. Noch ist unklar, wer es ausgebracht hat.

Erst vor Kurzem hatten die Nabu-Aktiven die Ankunft der Mauersegler und Schwalben gefeiert, wie berichtet wurde. Bei einem großen Einsatz mit Hubsteigern und mithilfe zahlreicher gewerblicher und öffentlicher Unterstützer wurde das Gelände für die Saison gerüstet, Nistkästen wurden gereinigt. Das städtische Amt für Infrastruktur ließ die Vegetation auf dem circa vier Ar großen Grundstück im Spätjahr vom Bauhof bei einem Pflegeschnitt "auf den Stock setzen". Alles war wie immer.

Auf dem Gelände, das in städtischem Besitz ist, steht ein alter Trafoturm der EnBW. Schwalben und Mauersegler können hier nisten, Käuzchen sind immer wieder auf der Durchreise anzutreffen. Im Dickicht lebt eine Vielzahl an Insekten, Eidechsen und andere kleine Wildtiere, wie der Gartenschläfer, finden Unterschlupf.

Das gut gepflegte und betreute "Durcheinander" strahlt in weite Teile der Weststadt aus: Anwohner berichten, dass es wieder mehr Schmetterlinge, Bienen und Hummeln in dem Gebiet gibt und man "mehr Vogelgezwitscher hört", bis hin zum Gesang der Nachtigall und zum Schrei des Käuzchens. Am Wochenende drehten an die 30 Mauersegler ihre Runden über der Gartenstadt. Ein Auffangbecken bedrohter Arten in Zeiten immer weiter verbreiteter "Beton-Gärten" und Flächenversiegelungen.

Nun wurde dort Gift ausgekippt. Foto: Tim Kegel

Und damit man’s beachtet, wurde ein Schild angebracht: Fröhliche Comic-Insekten und liebenswert-pummelige Hummeln zeigen darauf ihr "neues Zuhause", daneben steht ein großes Insektenhotel, das gut angenommen wird.

Nicht allen gefällt das offenbar. Anders können sich die Nabu-Helfer die Geschehnisse der vergangenen Tage nicht erklären. Alles ist noch sehr frisch, erst am vergangenen Samstag wurde die ganze Tragweite klar und Initiative ergriffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Totalherbizid ausgebracht, das Pflanzen auf breiter Basis abtötet. Die größten Schäden sind bislang an einem breiten Streifen entlang des Nachbargrundstücks entstanden. Es wirkt, als sei das Gift eimerweise ausgeschüttet worden.

"Es sieht von Tag zu Tag schlimmer aus", beschreibt Anja Hoffmann, die die Einsätze am Turm koordiniert, die Szenerie. Je nach eingesetzter Menge kann es nun sein, dass ein Großteil der Gewächse auf dem Grundstück in den kommenden Tagen abstirbt, zumindest steht dies zu befürchten. Mit der Folge, dass die Tiere auf dem Areal kaum mehr Verstecke und keine Nahrung mehr finden. Gerade jetzt, zur Brut- und Aufzuchtzeit der Jungen ein Desaster. Wie und ob die Brut auf eventuell mit dem Gift kontaminierte Insekten und Pflanzenteile reagiert, ist genauso unklar, wie um welches Gift es sich handelt.

Aber was tun? Es gebe Verdachtsmomente, lassen die Nabu-Helfer durchblicken. Auch die Naturschutzbeauftragten des städtischen Amts für Infrastruktur wurden in Kenntnis gesetzt. Geplant ist nun, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. "Aber es wird schwer möglich sein, irgendetwas zu beweisen."