Das Amtsgericht in Sinsheim. Foto: Barth

Epfenbach. (fro) Am Sinsheimer Amtsgericht ist der Unfall juristisch aufgearbeitet worden, bei dem auf der Landstraße zwischen Spechbach und Epfenbach eine Pedelec-Fahrerin schwer verletzt worden war und zeitweise sogar in Lebensgefahr geschwebt hatte. Die Anklage lautete auf fahrlässige Körperletzung.

Laut Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte ein 30-jähriger Epfenbacher am 13. August gegen 22.30 Uhr die Pedelec-Fahrerin übersehen und mit seinem Kleinwagen angefahren. Bei dem Zusammenstoß von Auto und Pedelec, bei dem der Fahrer vorher nicht gebremst hatte, stürzte die Frau erst auf die Motorhaube und schließlich auf den Boden.

„Ich stell’s natürlich nicht infrage, dass ich schuld bin“, erklärte der Student. Er bitte lediglich darum, die Kosten, die das Gericht verhängen wolle, zu senken, und auf ein Fahrverbot zu verzichten. Er habe als Student ein geringes Einkommen, verdiene sich nur während der Semesterferien und als Nachhilfelehrer Geld dazu. Außerdem bekomme er monatlich 200 Euro Haushaltsgeld von seinen Eltern, die auch das Studentenwohnheim bezahlten.

Zu dem Unfall befragt, erklärte der Angeklagte, dass er die Pedelec-Fahrerin und ihren Mann übersehen habe. Aufgrund einer Sehschwäche dürfe er nur 80 Kilometer pro Stunde fahren; er habe sogar nur 70 auf dem Tacho gehabt. Ihm sei ein Auto entgegengekommen, das ihm Lichthupe gegeben habe – wohl um ihn vor den Fahrradfahrern zu warnen, die auf der Spur vor dem Angeklagten fuhren. Als das entgegenkommende Fahrzeug vorbeigezogen war, habe er es rechts kurz „blitzen gesehen“ und habe dann „direkt nach links gezogen“. Das Opfer erwischte er aber dennoch. Er sei sofort ausgestiegen, habe „Scheiße, Scheiße gebrüllt“, einen Notruf abgesetzt und Erste Hilfe geleistet. „Für mich war’s wichtig, dass sie atmet.“ Die Frau habe geröchelt, sei bei Bewusstsein gewesen und wollte sich aufsetzen.

Dann betrat die 74-jährige Geschädigte als Zeugin den Gerichtssaal. Sie habe an den Unfall keine Erinnerung, könne sich lediglich daran erinnern, in Spechbach losgefahren zu sein. Dann sei sie auf der Intensivstation des Sinsheimer Krankenhauses aufgewacht. Ihre Verletzungen waren schwer: gebrochen waren der Beckenbodenring, das Schulterblatt und das Kreuzbein, das mit einer Schraube fixiert werden musste. Der linke Lungenflügel war eingefallen, insgesamt neun Rippen waren mehrfach gebrochen. Zudem erlitt die Frau ein Schädel-Hirn-Trauma und hatte rund zehn Wochen Sehstörungen.

Insgesamt lag sie sieben Wochen im Krankenhaus und war vier Wochen auf einen Rollstuhl angewiesen. Auch heute habe sie noch Schmerzen. Ob sie Spätfolgen davontragen werde, sei noch nicht abzusehen. Ihren linken Arm könne sie nur noch schwer bewegen, ihr Mann helfe ihr im Alltag, so gut es gehe. Sie mache Physiotherapie; „so mit kleinen Schritten“ arbeite sie an ihrer Gesundheit. Ob sie wieder Rad fahren könne, wollte die Staatsanwaltschaft noch wissen: „Ich habe ja keins mehr“, antwortete die Seniorin. Da sie ja keine Erinnerung an den Unfall habe, würde sie aber „wieder draufsteigen – sofort“.

Schlussendlich wurde der Angeklagte zu einer Geldstrafe von 300 Euro und vier Monaten Fahrverbot verurteilt. Die Richterin hielt ihm zugute, dass er seinen Fehler eingeräumt, Reue gezeigt, sich glaubhaft entschuldigt und Hilfe geleistet habe. Außerdem habe die Geschädigte von der Versicherung des Angeklagten bereits nach zwei Wochen eine erste Anzahlung in Höhe von 10.000 Euro erhalten.