Von Tim Kegel

Sinsheim. Sind die Sinsheimer im zweiten Corona-Jahr wahlmüde? Neben einem auf städtischem Boden historischen Erfolg der Grünen, die mit 27,9 Prozent der Stimmen erstmals vor der CDU mit 25,2 Prozent liegen, zeigt das Ergebnis der Landtagswahl in der Großen Kreisstadt einen starken Rückgang bei der Wahlbeteiligung gegenüber der Wahl im Jahr 2016. Wenn 58 Prozent der Sinsheimer ihre Stimme abgegeben haben, heißt der Umkehrschluss, dass 42 Prozent es nicht taten.

Tatsache ist, dass die Beteiligung quer durch alle Bezirke stark zurückging. Das beginnt in der Kernstadt, in der 2016 noch 44,8 Prozent ihr Votum abgegeben hatten, jetzt nur noch 20,1 Prozent. Ähnliches lässt sich durchdeklinieren von Adersbach mit 73 Prozent im Jahr 2016 und 45 Prozent bei der jetzigen Wahl, bis Weiler, wo zuvor 58,5 Prozent, nun nur noch 32,7 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne gingen. "Das alte Prinzip, je kleiner ein Ort, desto größer die Verbundenheit, desto höher die Beteiligung an einer Wahl" – für die Flächenstadt Sinsheim mit ihren 13 Ortsteilen über Jahrzehnte ein Anhaltspunkt, den auch Wahl-Profis wie Sinsheims Hauptamtsleiter Marco Fulgner beobachten – dieses Prinzip schien bei dieser Wahl stärker als früher zu wanken.

Wahlmüdigkeit – der Blick auf die Beteiligung an vergangenen Landtagswahlen zieht den Schluss in Zweifel. Ähnliches gab es schon. Zwar gingen im Jahr 2016, einem Jahr der Flüchtlingskrise, noch 67 Prozent – und damit rund neun Prozent mehr Wähler als dieses Mal – an die Urnen. Blickt man weiter zurück, relativieren sich die Zahlen ein wenig: Im Eurokrisen-Jahr 2011 hatten 61 Prozent der Sinsheimer ihr Kreuz bei der Landtagswahl gemacht, 2006 – dem "Sommermärchen-Jahr" der Fußball-Weltmeisterschaft – waren es 49 Prozent; 2001 waren es 59 Prozent.

Zu wanken scheint auch ein weiteres althergebrachtes Prinzip, sagen zumindest langjährige Wahlhelfer: die politische Meinung von "Ortsgrößen" als relevanter Faktor auf das Wahlergebnis und dessen Kontinuität. Das zeigt der Verlust der SPD seit Jahren auch in deren "Hochburgen" wie Eschelbach, in dem die Sozialdemokraten dieses Mal mit 12,7 Prozent ihr bestes Ergebnis in einem Sinsheimer Stadtteil einfuhren. Herber noch sind die Verluste der CDU in deren Stammgebiet: Zwar rangieren die Christdemokraten in Steinsfurt mit 28,7 Prozent weiter deutlich vor den Grünen mit 22 Prozent, und auch in Hilsbach liegt die CDU mit 24 Prozent knapp vorn. Im traditionell eher "schwarzen" Weiler sieht es anders aus: Dort wählten 25 Prozent Grün, 20 Prozent die CDU – 2016 waren es noch 28,5 Prozent. Zum Vergleich: Es gab Jahre, als Steinsfurt mit seinem starken CDU-Ortsverband um die 60 Prozent rangierte und damit deutlich über dem Landesschnitt. Zeiten, in denen ein CDU-Anteil von deutlich über 50 Prozent bei Wahlen in Sinsheim als gesetzt galt, sind vielen in Erinnerung und noch nicht allzu lange her.

Auffällig sind die Verluste der AfD, die 2016 rund 20 Prozent der Sinsheimer Stimmen geholt hatte, jetzt aber mit 13,3 Prozent abschnitt. Ein zweiter Blick in einzelne Wahlbezirke zeigt ein differenziertes Bild: Demzufolge ist die AfD in einigen Sinsheimer Wahlbezirken stärkste Kraft vor den Grünen, etwa mit 26,9 Prozent im Sinsheimer Bezirk VII oder mit 23,7 Prozent in einem der beiden – vormals CDU-dominierten – Weilerer Wahlbezirke. Wahlhelfer erklären sich das differenzierte Bild einerseits mit der bekannt hohen Zustimmung für die AfD bei der russlanddeutschen Einwohnerschaft in einigen Stadtvierteln Sinsheims, zumal sich Wähler mit Wurzeln im türkischen und kurdischen Raum "kaum an der Wahl beteiligt" hätten. Derlei Schlüsse ließe der Blick auf die Wahlunterlagen zu. Ein Wahlhelfer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sprach in Sachen Wählerwanderung auch davon, dass sich in manchem AfD-Ergebnis "Unzufriedenheit in Protest in ur-schwarzen Gebieten" niederschlage.

Weitere Tendenz der Wahl ist das Aufweichen ehedem starrer Fronten, hin zu mehr Persönlichkeitswahl auch auf Landesebene: Darauf hin deutet unter anderem das Ergebnis des FDP-Kandidaten Michael Westram hin. Zwar schaffte der Hoffenheimer nicht den Einzug ins Landesparlament, holte aber in den meisten Sinsheimer Wahlbezirken um die zwölf Prozent, im Heimatort Hoffenheim sogar 16,4 Prozent, in Rohrbach 14,6 Prozent und in Waldangelloch 13,3 Prozent. In Gesprächen mit Wählern wurde außerdem oft der Wunsch nach der Möglichkeit einer Zweitstimme auch bei der Landtagswahl geäußert, um einerseits "demjenigen, den man kennt", eine Stimme zu geben, andererseits wegen des parteipolitischen Bekenntnisses, was sich nicht zwangsläufig gleichen müsse.

In Sinsheim, der mit Abstand größten Kommune im Wahlkreis 41, wird es begrüßt, dass mit dem Grünen Hermann "Hermino" Katzenstein, CDU-Mann Albrecht Schütte und SPD-Mitglied Jan-Peter Röderer drei Abgeordnete im Stuttgarter Landtag zur Verfügung stehen werden und dass – je nach Koalitionsbildung – die Regierungsverantwortung von mindestens zwei von ihnen gesichert ist. Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht kommentierte: "Ungeachtet aller Farbspielereien hilft uns das."