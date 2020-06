Geschafft, aber glücklich: Tobias Pfaff und Nico Kneisel in „ihrem“ Mustergarten nach dem Wettbewerb. Foto: VGL/Sven Falk

Zuzenhausen/Kirchheim/Teck. (fro) Am Ende wurde es ein respektabler 3. Platz für die selbst ernannten "Underdogs" aus Zuzenhausen: Nico Kneisel und Tobias Pfaff, zwei Auszubildende der Firma Becker, schafften es bei den baden-württembergischen Landschaftsgärtner-Meisterschaften in Kirchheim/Teck aufs Treppchen.

"Körperlich und mental war es sehr schlauchend", berichtet Nico Kneisel der RNZ im Nachgang. Auf einer drei mal drei Meter großen Fläche mussten sechs Azubi-Duos innerhalb eines Arbeitstages einen kleinen Mustergarten genau nach Plan anlegen. Dazu gehörte eine Sandsteinmauer, ein Natursteinpflaster und die Bepflanzung (wir haben berichtet). Der Wettbewerb sei ganz anders gewesen, als "einfach nur zu arbeiten". Man habe ständig die Zeit im Blick haben müssen, und sich dabei zu konzentrieren, habe Energie gekostet. "Danach war Schluss", sagt Kneisel und lacht. Dennoch habe der Wettbewerb viel Spaß gemacht. Es habe "seinen Reiz" gehabt, zu zeigen, was man kann. Im Vergleich zu dem Wettbewerb sei die Arbeit im Alltag "fast eintönig". "Die Arbeit im Team hat super funktioniert", ergänzt Pfaff. Man habe die Schwächen des jeweils anderen ausgleichen können.

Bis zur Mittagspause sei man gut vorangekommen. Aber: "Am Ende hat uns die Zeit gefehlt", erzählt Kneisel. Die Bodenverhältnisse in der Halle seien ausgerechnet auf dem Platz, den die beiden Azubis erwischt hatten, nicht optimal gewesen. Die Fräse, die die Jahrzehnte alte Erde zuvor für die Teams aufgelockert hatte, war wohl noch nicht warmgelaufen, weshalb der Boden einige Zentimeter unter der Oberfläche zu hart war. Das habe beim Pflanzen des Amber-Baums für "einige Schweißtropfen" gesorgt. Aber Auswirkungen auf das Ergebnis hatte der härtere Boden kaum, betont Kneisel. Insgesamt seien die Bedingungen sehr gut gewesen und der Veranstalter habe sich viel Mühe gemacht.

Besonders viel zeit verwendeten Kneisel und Pfaff auf die Sandsteinmauer und das Natursteinpflaster. "Aber man hat es ja auch gelernt", sagt Kneisel. Beide sind froh, dass sich ihre Chefin Ellen Becker so sehr dafür eingesetzt habe, dass sie beim Wettbewerb mitmachen konnten. Und auch, dass Ausbilder Borislav Venus mit ihnen geübt hatte, freut die beiden. Am Ende haben sich die beiden den Wettkampf sogar etwas schwieriger vorgestellt.

Dass sie am Ende Dritte wurden, kam aber dennoch überraschend. Während der Arbeit konnten sie nicht abschätzen, welche Platzierung sie erreichen würden. Im Nachhinein können die beiden aber sagen, dass das Teilnehmerfeld sehr dicht beieinander lag. Die Jury habe auch gesagt, dass Kleinigkeiten den Unterschied gemacht haben. "Für Laien war jeder Garten top", findet Kneisel.

"Stolz wie Oskar" ist Ellen Becker aus der Geschäftsführung der Firma. "Die beiden haben sich total reingehängt und geschwitzt wie die Irren", berichtet sie. Der 3. Platz sei ein "Riesenerfolg", vor allem, da ihr Unternehmen zum ersten Mal Azubis zu dem Wettbewerb geschickt hat.

Den 1. Platz belegten übrigens Katharina Marenghi und Annika Hertz-Eichenrode aus Villingen-Schwenningen. Es war das erste Mal, dass ein reines Frauenteam den Sieg holte.

Update: Dienstag, 23. Juni 2020, 19.39 Uhr

Zuzenhausener wollen Meister im Landschaftsbau werden

Von Friedemann Orths

Tobias Pfaff und Nico Kneisel (rechts) trainieren für den Landschaftsgärtner-Cup 2020 am Samstag in Kirchheim/Teck auf einem „Übungsstück“ der Firma Becker in Heidelberg-Kirchheim. Besonders wichtig wird wohl die kleine Sandsteinmauer. Foto: Borislav Venus

Zuzenhausen/Heidelberg. Mit schwungvollen Hammerschlägen bearbeiten Tobias Pfaff und Nico Kneisel die armlangen Sandsteinquader. Kleine Splitter platzen ab und bleiben bei den anderen Bruchstücken im Staub liegen. Konzentriert blicken die beiden Azubis des Garten- und Landschaftsbaubetriebs Becker durch ihre Schutzbrillen, die ihre Augen vor den Splittern schützen. Pfaff und Kneisel, 20 und 21 Jahre alt, trainieren hier auf dem Gelände der Zweigstelle des Unternehmens aus Zuzenhausen im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Denn am Samstag treten sie beim Landschaftsgärtner-Cup in Kirchheim/Teck an. Dort werden sie mit fünf weiteren Zweierteams um die baden-württembergische Meisterschaft kämpfen.

Meister Borislav Venus schaut seinen beiden Lehrlingen zu, gibt hin und wieder Tipps, in welchem Winkel der Spitz-, Flach- oder Zahn-Meißel angesetzt werden muss, um eine möglichst ebene Fuge zu formen. Venus erklärt, wie der Wettbewerb abläuft: Auf einer drei mal drei Meter großen Fläche muss innerhalb von sieben Stunden ein "Mustervorgarten" nach Plan gebaut werden. Dazu gehören eine Trockenmauer aus Sandstein, eine Pflasterfläche und die Bepflanzung. Anhand der verschiedenen Gewerke sollen die Auszubildenden ihre Fachkompetenz zeigen.

"Alles wird angeschnitten", erklärt Venus und listet auf: Pflanzen, Gestaltung, Bodenbearbeitung. Und obwohl sich Pfaff und Kneisel, sie kommen aus Waibstadt beziehungsweise Sinsheim-Steinsfurt, streng an den Plan halten müssen, sei es dennoch möglich, mit Kreativität zu punkten. Dies können sie beispielsweise beim Setzen der Pflanzen oder indem sie beim Pflastern ein besonderes Muster aus den Natursteinen legen. Auch die Sandsteinmauer, laut Venus "das Glanzstück" bei dem Wettbewerb, wird am Ende bei jedem Team anders aussehen, ist er sich sicher.

Ellen Becker kümmert sich mit ihrem Mann, dem Geschäftsführer, unter anderem auch um die Azubis in dem rund 110 Mitarbeiter starken Betrieb. Jedes Jahr bildet die Firma zwischen vier und sechs junge Menschen aus, derzeit lernen bei Becker 14 Azubis ihr Handwerk. Seit 1983 habe der Betrieb rund 90 Auszubildende gehabt. Pfaff und Kneisel seien bei überbetrieblichen Ausbildungskursen "gesichtet" worden und so zur Teilnahme beim Cup eingeladen worden. Becker hält das für eine "coole Sache".

Pfaff hat sich für eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner entschieden, weil er so "immer draußen an der frischen Luft" sein und "jeden Tag was anderes machen kann". Die abwechslungsreiche Arbeit hat es ihm angetan. Viel trainiert hat er mit seinem Teamkollegen noch nicht, die beiden haben nur einen "Auffrischungskurs" über Natursteine bei einem Steinmetz absolviert. In ihrem Arbeitsalltag sind die beiden eher auf Baustellen im gewerblichen Bereich unterwegs. Dort wird kaum mit Naturstein gearbeitet, erklärt Pfaff.

"Man muss davon ausgehen, dass das Niveau hoch ist", sagt Kneisel im Hinblick auf dem Wettbewerb. Die Wettbewerbsbaustelle sei sehr anspruchsvoll und die Zeit knapp. Wie Pfaff arbeitet auch er gerne unter freiem Himmel. Außerdem schätzt er die Weiterbildungsmöglichkeiten, die die Ausbildung mit sich bringt. So kann man nach der Ausbildung beispielsweise Gartenarchitektur studieren. Auch das Fahren schwerer Baumaschinen lernt man während der Lehre.

Laut Ausbilder Venus brauche man jedoch keine besonderen Fähigkeiten für die Ausbildung: Man sollte nur "keine zwei linken Hände" und Freude am Umgang mit verschiedensten Materialien haben. Und: "Der Wille ist wichtig." Der Beruf sei "nicht mehr der Knochenjob", der er vor Jahren noch gewesen sei, erklärt Becker, da man mittlerweile viel mehr mit Maschinen arbeite. Aber, ergänzt Venus, er habe manchmal "mehr Rückenschmerzen von einem Tag im Bagger" als wenn er körperlich arbeitet, sagt er und lacht.

"Ich bin zuversichtlich", sagt Venus zu den Chancen seiner Lehrlinge. Zeit sei ein wichtiger Faktor, außerdem müsse der Plan richtig gelesen werden. "Das haben sie schon gut gemacht", sagt der Ausbilder. Die beiden Azubis wollen auf die Stärken des jeweils anderen vertrauen. "Wir ergänzen uns gut", sagt Kneisel. Den Fokus wollen sie auf die Sandsteinmauer legen, die sei bei der Bewertung durch die Jury das Wichtigste. "Einfach, aber hochwertig" wollen sie ihren Mustergarten anlegen. Ob es am Ende zum Sieg reicht, der für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im September in Nürnberg berechtigt? "Wir sehen uns eher als die Underdogs", sagt Kneisel ganz bescheiden.

Die deutschen Meister dürften übrigens bei der Weltmeisterschaft der Berufe 2021 in Schanghai teilnehmen. Damit rechnet eher niemand, aber wenn es doch so kommen sollte: "Ich würde die Chance nutzen und mitfahren", verspricht Becker.

Info: Der Landschaftsgärtner-Cup 2020 kann am Samstag, 20. Juni, ab 8.30 Uhr auf www.facebook.com/galabaubw verfolgt werden. Ab 15.30 Uhr wird der Endspurt live auf Instagram unter www.instagram.com/green.creative.work übertragen.