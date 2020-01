Von Christian Beck

Sinsheim. Lange wurde geplant, lange haben die Sinsheimer gewartet, nun ist klar, was das Jahr bringt: Die Landesheimattage in Sinsheim warten mit mehr als 300 Veranstaltungen auf. Mit dabei sind große Knaller und feine Perlen – Konzerte, Umzüge, Wanderungen, Feste und vieles mehr. Am Donnerstagmittag wurde das Programm im Stift bekannt gegeben.

Hintergrund der Heimattage 2020 in Sinsheim ist das 1250. Stadtjubiläum. Das wird mit einem Festakt am Freitag, 17. Juli, gefeiert. Am darauffolgenden Wochenende schließt sich das Stadt- und Freiheitsfest an. Der offizielle Auftakt des Heimattage-Jahres ist der Baden-Württemberg-Tag am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Mai. Unternehmen, Dienstleister, Tourismusverbände und Vereine präsentieren sich in der Stadt.

Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht stimmt das Sinsheim-Lied an Kamera: Tim Kegel / Produktion: Vanessa Dietz

Am Samstagabend spielen zudem Laith Al-Deen und Glasperlenspiel bei freiem Eintritt. Ab Donnerstag, 21. Mai, startet der Fohlenmarkt. Den offiziellen Abschluss finden die Heimattage mit den Landesfesttagen: Bei einem großen Umzug sind rund 100 Trachten- und Tanzgruppen, Musikkapellen, Bürgerwehren und Festwagen aus Sinsheim und ganze Baden-Württemberg in der Innenstadt zu sehen. Das SWR-Fernsehen überträgt den Umzug live.

Doch auch abseits der Großveranstaltungen ist einiges geboten: Margot Käßmann hält den Vortrag "Was wirklich zählt – Christliche Werte in unserer Gesellschaft" am Donnerstag, 20. Februar, in der Dr. Sieber-Halle. Veranstaltungen mit Sternekoch Harald Wohlfahrt und Comedien Bülent Ceylan sind bereits ausverkauft. Passend zum Heimatbegriff gibt es eine "Lange Nacht der Heimat" am Samstag, 28. März, bei der viele touristische Einrichtungen, Museen, Kirchen und historische Orte ihre Türen öffnen. Und auch ein Mundart-Festival unter dem Namen "Baden-Württemberg schwätzt" lockt bei freiem Eintritt – von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Juni, in die Dr-Sieber-Halle.

Eine Übersicht über alle Veranstaltungen gibt es unter www.heimattage-sinsheim.de