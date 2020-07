Von Falk-Stéphane Dezort und Armin Guzy

Bad Rappenau/Eppingen. "Einige hatten eine recht lange Einsatzzeit", sagt Felix Mann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bad Rappenau. "Das zerrt schon an den Kräften." Insgesamt waren zeitweise 150 Wehrleute im Einsatz.

Aber was war passiert? Am Samstagabend waren Mann, seine Kameraden und die Wehren aus Neckarsulm und Bad Wimpfen zu einem Großbrand auf einem Aussiedlerhof zwischen Kernstadt und Bonfeld gerufen worden. Kurz vor 18.30 Uhr war aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Gelände einer Biogasanlage in einem etwa 20 mal 50 Meter großen Planenlager das Feuer ausgebrochen. Dieses fand in der mit trockenem Stroh gefüllten Halle ideale Nahrung. Schnell stand das Gebäude lichterloh in Flammen. Bis weit in den Sonntag hinein waren die Brandbekämpfer damit beschäftigt, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und auch die kleinsten Glutnester zu löschen.

Dass nicht Schlimmeres passiert ist und weder Mensch noch Tier verletzt wurden, ist nicht nur den Feuerwehrleuten zu verdanken, sondern auch dem "umsichtigen und besonders sensibilisierten" Landwirt, betont Mann. Denn unmittelbar neben der Halle befand sich ein mit Biogas gefüllter Fermenter, den Anwohner mit dem Gartenschlauch bis zum Eintreffen der Feuerwehr kühlten. Auch die Brandbekämpfer, die mit zwei Drehleitern und mehreren Wasserwerfern anrückten, kühlten zunächst den Gasbehälter.

Zwar wurde bei dem Brand die Fermenterhaut beschädigt, ein Leck hat die Anlage aber glücklicherweise nicht geschlagen. Es ist laut Mann "nicht exakt vorhersehbar", was passierte wäre, wenn das aus Methan, Kohlenstoffdioxid und Schwefelwasserstoff bestehende Gasgemisch ausgetreten wäre und sich entzündet hätte. "Das hätte zur Brandausbreitung beitragen können", sagt der Kommandant. Von einer Stichflamme über eine Verpuffung bis hin zu einer Explosion sei alles möglich gewesen. "Es hätte aber auch unkritisch bleiben können", betont Mann.

Um die benötigten Mengen an Löschwasser an die Einsatzstelle zu bringen, legten die Wehrleute 1000 Meter Schläuche bis zum Bad Rappenauer Ortseingang, um sie dort an die bestehende Ringleitung anzuschließen. Der Hydrant am landwirtschaftlichen Anwesen sowie ein angelegter Löschteich, in dem das Wasser, dass zum Löschen verwendet wurde abfloß und sozusagen recycelt werden kann, waren zu klein. 5500 Liter Wasser pro Minute haben Mann und seine Kameraden verbraucht, rechnet der Kommandant in einem Gespräch mit der RNZ am Montag vor. "Die Teiche sind auch nicht auf jedes Szenario angelegt", erklärt Mann. "1000 Meter Schlauch zu verlegen ist aber auch keine große Herausforderung."

Schwieriger wäre es geworden, wenn die Wehrleute keine Unterstützung vom THW und der Firma "Bauer Kompost" erhalten hätten. Diese stellten einen Bagger und zwei große Radlager zur Verfügung mit denen das Stroh in großen Mengen abtransportiert werden konnte.

Ein großes Plus, dass der Einsatz am Wochenende glimpflich verlaufen ist, ist auch die Ortskenntnis der Wehrleute. Für jeden Hof gebe es einen speziellen Plan und zusätzlich einen Feuerwehrplan, erklärt Mann. "Wir kennen uns mit den Einrichtungen gut aus", betont er. Und eine Schulung auf einem solchen Hof liegt noch nicht allzu lange zurück. Der Gefahrstoffzug des Landkreises Heilbronn durfte auf einer vergleichbaren Anlage üben. "Die gute Zusammenarbeit mit dem Landwirt hat sich in dieser Sache ausgezahlt", sagt Mann.

Auf bestmögliche Vorbereitung für einen solchen Ernstfall setzt auch die Eppinger Feuerwehr. Zwei große Biogas-Anlagen gibt es auf der Gemarkung, eine in Eppingen, die andere in Elsenz. Die größte, die der Firma Wild, liegt, anders als in Bad Rappenau, verhältnismäßig nahe am Siedlungsgebiet. Der Kartoffel- und Zwiebel-Verarbeiter nutzt die Anlage auf dem Werksgelände, um aus den Schalen und Resten, die bei der Produktion anfallen, Gas zu erzeugen. "Wir haben von beiden Betreibern Feuerwehrpläne vorliegen und üben dort in regelmäßigen Abständen", sagt Kommandant Thomas Blösch. Dabei liege das Augenmerk vor allem auf die Gefahr von Verpuffungen und Explosionen. Die Führungskräfte der Feuerwehr haben sich bei Begehungen selbst ein Bild von den Anlagen gemacht. "Für den Fall X haben wir Pläne", versichert Blösch, und die Versorgung mit Löschwasser sei bei beiden Anlagen weniger problematisch als in Bad Rappenau.

Update: Montag, 20. Juli 2020, 18 Uhr

Strohlager auf Bauernhof ging in Flammen auf

Bad Rappenau. (jubu/pol/rl) Bis in den Sonntagmorgen hinein dauerten die Löscharbeiten auf einem Aussiedlerhof zwischen Bad Rappenau und Bonfeld. Kurz vor 18.30 Uhr war auf dem Gelände einer Biogasanlage in einem etwa 20 mal 50 Meter großen Planenlager das Feuer ausgebrochen.

Die Flammen fanden in der mit trockenem Stroh gefüllten Halle schnell Nahrung. "Das brennt wie Zunder", sagt ein Zeuge. Schnell stand das Gebäude in Vollbrand, die Gefahr einer Brandausbreitung bestand. Besonders heikel: Unmittelbar neben der Halle befand sich ein mit Biogas gefüllter Fermenter. Mehrere Zeugen bestätigen, explosionsartige Knalle gehört zu haben.

Mit dem Gartenschlauch kühlten Anwohner den Behälter bis zum Eintreffen der ersten Feuerwehrleute und verhinderte somit Schlimmeres.

Mit Wasserwerfern und zwei Drehleitern kühlte die Feuerwehr danach den Behälter. Um die benötigten Mengen an Löschwasser an die Einsatzstelle zu bringen, legten die Wehrleute 1000 Meter Schläuche bis zum Bad Rappenauer Ortseingang. Das Gebiet wurde für den Einsatz weiträumig abgesperrt.

Die enorme Rauchsäule war 30 Kilometer weit zu sehen, Feuerwehr-Einsatzleiter Felix Mann erklärt: "Wir haben mehrfach Messungen in der Umgebung durchgeführt. Es wurden aber keine giftigen Stoffe festgestellt." Wie Polizei am Samstagabend mitteilte, habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

Im Verkehrsfunk wurden Autofahrer der direkt angrenzenden Autobahn A6 informiert, die Geschwindigkeit anzupassen. "Es war zunächst auch nicht klar, wohin der Wind diese Rauchsäule treibt, weshalb vorsorglich gewarnt wurde", betont Fred Walko, Leiter des Polizeireviers Eppingen.

Die Brandermittlungen der Polizei dauern noch an. Eine Selbstentzündung könne bisher nicht ausgeschlossen werden, teilten die Beamten mit.

Für die aufwendigen Löschmaßnahmen des Strohlagers waren mit 82 Mann und 14 Fahrzeuge der Feuerwehren aus Bad Rappenau, Bad Wimpfen und Neckarsulm vor Ort. Vorsorglich befanden sich auch 9 Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen des Rettungsdienstes vor Ort. Durch den Brand wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Der Bauhof der Stadt Bad Rappenau unterstütze den Einsatz mit Absperrmaterial.