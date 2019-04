Sinsheim. (jubu/rl) Auf der Landesstraße L550 ist es am Montag zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 77-jähriger Mann die Landesstraße von Weiler in Richtung Sinsheim befahren. Nach einer leichten Rechtskurve, in Höhe des Weißen Steins kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und durchfuhr ein Feld. Nach rund 100 Metern prallte er mit seinem KIA Sportage gegen einen Baum am Flusslauf des Ilvesbaches.

Der betagte Mann musste nach Rettung durch die Feuerwehr und Versorgung an der Unfallstelle in eine Klinik eingeliefert werden. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Neben der Feuerwehr Sinsheim, dem DRK und mehreren Streifen der Polizei war auch der ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph 77“ aus Mainz an der Unfallstelle eingesetzt. Während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung war die Landesstraße halbseitig gesperrt.

Update: Montag, 29. April 2019, 17.37 Uhr