Reichartshausen. (rnz) Wegen "umfangreicher Erneuerungsarbeiten an einem Durchlass" auf der Landesstraße 532 im Abschnitt zwischen Lobbach und Reichartshausen muss die Straße für rund zwei Wochen gesperrt werden. Dies teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe, das für die Arbeiten verantwortlich ist, in einer Meldung mit. Die Sperrung beginnt am Montag, 24. August, und soll nun voraussichtlich bis 11. September dauern. Ursprünglich war der 4. September als Ende der Maßnahme anvisiert worden.

Grund hierfür ist, dass aufgrund nicht vorhersehbarer Bodenverhältnisse, wie beispielsweise teerhaltiges Bodenmaterial, ein Bodenaustausch in der Baugrube von bis zu fünf Metern Tiefe erforderlich wurde. Ebenso wurden im Untergrund Asphaltschichten gefunden, die vorher nicht bekannt waren. Der Baugrubenaushub gestaltete sich daher aufwendiger als ursprünglich angenommen.

Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über die L595 nach Haag und weiter nach Schönbrunn, über die K 4105 nach Schwanheim und über die L590 nach Schwarzach umgeleitet.

Das ist eine Strecke von rund 17 Kilometern, laut Google Maps. Die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung für die Strecke wird voraussichtlich zwei bis drei Tage vorher aufgebaut und zum 24. August früh morgens aktiviert.

Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 50.000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.

Info: Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen gibt es im Internet unter www.baustellen-bw.de. Die Verkehrslage in Baden-Württemberg kann jederzeit mit der "VerkehrsInfo BW"-App der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg überprüft werden. Weitere Informationen zum Thema Verkehr und den Link zum kostenlosen Download der App gibt es unter https://www.svz-bw.de

Update: Dienstag, 1. September 2020, 15.17 Uhr