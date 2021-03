Bad Rappenau. (guz) Bislang sind die Bad Rappenauer Kurkliniken wirtschaftlich vergleichsweise gut über die Pandemie-Zeit gekommen – auch dank der Unterstützung der Banken und dem Verzicht auf Investitionen. Auch die Auslastung der 480 Betten der vier Kliniken ist mit insgesamt 70 Prozent noch akzeptabel. Nun aber schlägt Olaf Werner, Geschäftsführer der Bad Rappenauer Kur- und Klinikverwaltungs GmbH (KuK) dennoch Alarm. "Wir haben noch keine rote Lampe an, aber die Ampel steht auf Orange", beschrieb er die Situation im Gespräch mit der RNZ, "derzeit kommen ganz viele Dinge parallel auf uns zu."

Das größte Problem, zu dem bislang alle Verhandlungen gescheitert sind: Die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) haben im vergangenen Jahr deutlich weniger Geld für Reha- und Vorsorgemaßnahmen ausgegeben, und dieser Trend setzt sich fort. Die Kliniken erhalten über den Rettungsschirm der Bundesregierung zwar einen Mindererlös-Ausgleich von 50 Prozent, das decke aber bei Weitem nicht die Verluste durch weniger Patienten, und zudem läuft dieser Rettungsschirm im April aus. Zugleich sperren sich die drei GKV-Verbände gegen die Zahlung einer Zulage, die bereits im vergangenen November gesetzlich beschlossen wurde, und begründen diese Haltung mit zu unkonkreten gesetzlichen Grundlagen. Dessen ungeachtet laufen die deutlichen Mehrkosten durch Sicherheitsdienst, kleinere Gruppengrößen und den Hygieneaufwand in den Kliniken weiter, während auf der anderen Seite weniger Einnahmen stehen, weil Patienten ausbleiben.

Alleine für die Salinenklinik, die im Viererbund der Rappenauer Kliniken am stärksten betroffene Einrichtung, laufen derzeit mehr als 125.000 Euro Verlust pro Monat auf. Als klassische Reha-Klinik ist sie auf die Nachsorge nach orthopädischen Operationen spezialisiert; weil aber weniger operiert wird, werden auch weniger Kuren verordnet. Die Personalquote liegt laut Werner derzeit bei 70 bis 75 Prozent, die Erstattung aber nur bei 50 Prozent: "Damit können wir nicht dauerhaft arbeiten. Wir zehren schon ein Jahr." Die Kosten zu reduzieren, etwa durch Kurzarbeit oder Entlassungen, kann sich der KuK-Chef trotz der derzeitigen Lage nicht vorstellen, weil jede Fachkraft gebraucht wird, ebenso wenig wie die Zahl der Anwendungen für die Patienten zu verringern: "Wir und unsere Patienten haben schließlich Qualitätsansprüche", sagt er.

Auch der Bundesverband Deutscher Privatkliniken (BDPK), der die Interessen der KuK und 600 weiterer Reha- und Vorsorgeeinrichtungen in privater Trägerschaft vertritt, warnt vor den Folgen, sollte nicht bald eine Lösung gefunden werden: "Bei der Reha zu sparen, ist kurzsichtig und deplatziert. Wer heute keine Reha bekommt, wird morgen ein Pflegefall oder erwerbsunfähig", mahnt der Verband. Betroffenen Menschen würden dadurch Lebensperspektiven entzogen, und die Sozialsysteme würden unnötig belastet.

Ein weiteres Problem, das Werner umtreibt, ist die Belegungssituation, die immer schlechter einzuschätzen sei und daher kaum längerfristige Planungen oder gar Investitionen zulasse. Viele Menschen hätten wegen der Pandemie Angst um ihren Job. In einer solchen Situation schleppen sich viele durch, statt eine Kur- oder Rehamaßnahme bei ihrer Krankenkasse zu beantragen, erklärt Werner den Zusammenhang. Und auch bei den Rentenversicherungsträgern würden weniger Anträge gestellt. Was ihn besonders ärgert: Die Krankenkassen sparen seiner Meinung nach Geld, geben davon aber kaum etwas weiter. Derzeit werde von den Kassen lediglich ein Ausgleich angeboten, der auf 48 Tage begrenzt ist und für einen exakt benannten Zeitraum vereinbart werden muss. "Aber keiner weiß doch vorher, wann und in welchem Umfang die schlechtere Belegung eintritt, kritisiert der KuK-Chef und hofft auf ein Ergebnis bei den Gesprächen, die in zwei Wochen auf Bundes- und Landesebene stattfinden sollen und an denen auch der Heilbronner Landrat Detlef Piepenburg als Vorstandsvorsitzender der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft teilnehmen wird.

"Wenn’s nur eine Durststrecke wäre, wär’s kein Problem", sagt Werner. Aber danach sieht es seiner Meinung nach derzeit nicht aus. "Für einige Kliniken wird’s dann enger als für uns – dramatisch eng", schätzt er. Aber auch an Bad Rappenau dürfte ein anhaltender Patientenrückgang bei ausbleibendem Ausgleich nicht spurlos vorbeigehen. Die Zeit der Kurkrise vor 20 Jahren ist vielen in der Stadt noch bestens in Erinnerung.