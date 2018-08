Kürnbach. (db) Ein nichtalltägliches Schauspiel gab es am Montagabend am Schlosswiesensee. Die Feuerwehr Kürnbach war mit 21 Einsatzkräften ausgerückt, um Leben zu retten.

Nein, es ging nicht etwa um Menschenleben, oder einen Flächenbrand. Es ging um die Fische im stehenden Gewässer. Denn denen ging es richtig übel. Die heißen Tage in den zurückliegenden Wochen hatten das Wasser an der Oberfläche des Sees auf 28 Grad Celsius aufgeheizt. Der Sauerstoffgehalt im Gewässer war dramatisch gesunken.

"Einige Brassen und Karpfen waren schon verendet", sagte Karsten Wilhelm, Vorsitzender des örtlichen Angelsportvereins. Kurzerhand hat der Verein die Notbremse gezogen und die Gemeindeverwaltung sowie Feuerwehr um Hilfe gebeten.

Letztere setzte ihren Übungsabend dann in einen praktischen Einsatz um. Drei Pumpen wälzten das Nass aus dem See um und förderten über neun Strahlrohre 3400 Liter Wasser pro Minute hinaus über die ganze Seeoberfläche, sodass mit dem Aufwirbeln der Wasseroberfläche wieder Sauerstoff in den See eingetragen wurde.

Ein Schauspiel, das von Spaziergängern bewundert wurde. Ganz nebenbei bildete sich in der einen oder anderen Wasserfontäne durch die Strahlen der langsam untergehenden Sonne ein Regenbogen.

Die eineinhalb Stunden andauernden Aktion war für die Wehr eine gute Gelegenheit ihre Motorpumpen im Dauereinsatz zu testen. Karsten Wilhelm zeigte sich am Ende sichtlich erleichtert: "In wenigen Tagen wäre es für die Fische zu spät gewesen."

Der See, in welchem das Baden offiziell verboten ist, wurde schon vor Tagen am Uferbereich abgesperrt, um deutlich zu signalisieren, dass hier wegen der leidenden Fische weder Mensch noch Hund ein Bad nehmen sollte.